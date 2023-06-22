Что делать, если налоговая требует документы, и как не попасть в список ФНС

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📎Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов
Когда: 23.06.2023, в 11:00 мск
Как правильно читать требование налогового органа.
Законность требований налогового органа о представлении документов.
Представлять или не представлять документы.
Алгоритм поведения при получении запроса.
✔️ Работа бухгалтера в найме или фрилансе: плюсы и минусы
Когда: 26.06.2023, в 11:00 мск
Работа бухгалтером в найме и на себя: плюсы и минусы.
Карьера бухгалтера в найме.
Как работать бухгалтером на себя и масштабироваться.
Как найти клиентов на фрилансе.
📌 Дробление бизнеса: от блогеров до холдингов. Первые итоги 2023 года
Когда: 27.06.2023, в 11:00 мск
Первые итоги судебной практики по дроблению бизнеса в 2023 году.
Новые и старые отрасли: особенности и акценты. Кто следующий?
Старые и новые «Цифровые» следы в делах о дроблении бизнеса. Что теперь будут предоставлять банки налоговикам.
📎 Новый ФСБУ! Важные изменения из-за ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
Когда: 27.06.2023, в 15:00 мск
Основные отличия ФСБУ 14/2022 от ПБУ 14/2007.
Досрочный переход на ФСБУ 14/2022: порядок закрепления в учетной политике.
Особенности признания активов нематериальными: проведение инвентаризации НМА.
Нематериальные активы в совместной собственности: новое в учете.
Тестирование НМА на обесценение – порядок проведения обязательных процедур.
✔️ Как налоговая применяет субсидиарку в 2023: способы защиты для директора и главбуха
Когда: 29.06.2023, в 11:00 мск
Когда должник «отсутствует»: признаки отсутствующих должников.
Как налоговая добирается до субсидиарки.
Банкротство отсутствующего должника или субсидиарка вне рамок дела о банкротстве.
Что делать, если налоговая подала заявление о признании, брошенной вами компании, банкротом.
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