Обзоры для бухгалтера

Что делать, если налоговая требует документы, и как не попасть в список ФНС

Все самые важные вебинары для бухгалтера, руководителя, HR, кадрового специалиста и предпринимателя. Листайте ниже и записывайтесь на вебинары, которые касаются других изменений: там про блокировки счета, ФСБУ и налог на имущество.

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Что делать, если налоговая требует документы, и как не попасть в список ФНС
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

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📎Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов

Когда: 23.06.2023, в 11:00 мск

  • Как правильно читать требование налогового органа.

  • Законность требований налогового органа о представлении документов.

  • Представлять или не представлять документы.

  • Алгоритм поведения при получении запроса.

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✔️ Работа бухгалтера в найме или фрилансе: плюсы и минусы

Когда: 26.06.2023, в 11:00 мск

  • Работа бухгалтером в найме и на себя: плюсы и минусы.

  • Карьера бухгалтера в найме.

  • Как работать бухгалтером на себя и масштабироваться.

  • Как найти клиентов на фрилансе.

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📌 Дробление бизнеса: от блогеров до холдингов. Первые итоги 2023 года

Когда: 27.06.2023, в 11:00 мск

  • Первые итоги судебной практики по дроблению бизнеса в 2023 году.

  • Новые и старые отрасли: особенности и акценты. Кто следующий?

  • Старые и новые «Цифровые» следы в делах о дроблении бизнеса. Что теперь будут предоставлять банки налоговикам.

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📎 Новый ФСБУ! Важные изменения из-за ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

Когда: 27.06.2023, в 15:00 мск

  • Основные отличия ФСБУ 14/2022 от ПБУ 14/2007.

  • Досрочный переход на ФСБУ 14/2022: порядок закрепления в учетной политике.

  • Особенности признания активов нематериальными: проведение инвентаризации НМА.

  • Нематериальные активы в совместной собственности: новое в учете.

  • Тестирование НМА на обесценение – порядок проведения обязательных процедур.

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✔️ Как налоговая применяет субсидиарку в 2023: способы защиты для директора и главбуха

Когда: 29.06.2023, в 11:00 мск

  • Когда должник «отсутствует»: признаки отсутствующих должников.

  • Как налоговая добирается до субсидиарки.

  • Банкротство отсутствующего должника или субсидиарка вне рамок дела о банкротстве.

  • Что делать, если налоговая подала заявление о признании, брошенной вами компании, банкротом.

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В этом видео я расскажу как, налоговая сняла у компании вычетов НДС на 1,8 млн рублей и начислила штрафов на 1,3 млн рублей, используя просто математику и здравый смысл.

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