Отчетность в СФР

Использование взносов на предупреждение профзаболеваний и травматизма во 2 квартале 2023 года: как отчитаться

По закону страхователи обязаны отчитываться перед Социальным фондом о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению травматизма. Про отчет за 2 квартал 2023 года (полугодие) и изменение по срокам его сдачи в СФР узнаете в этой консультации.

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Использование взносов на предупреждение профзаболеваний и травматизма во 2 квартале 2023 года: как отчитаться
Иллюстрация: Markus Spiske/unsplash
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Какой бланк использовать

В рамках указанного отчёта нужно сообщить территориальному органу СФР об использовании сумм страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (на травматизм) на финансовое обеспечение:

  • предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников;

  • санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и/или опасными производственными факторами.

Актуальная форма бланка этого отчета для сдачи размещена на сайте СФР здесь.

Её также можно скачать по ссылке(ранее была рекомендована письмом ФСС от 17.09.2021 № 02-09-05/06-10-24447).

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Отчет состоит из 2 больших таблиц.

Одно из последних изменений — в таблицы 1 и 2 добавили графы для данных о приборах, оборудовании, системах и т. п., которые купили для мониторинга здоровья сотрудников на рабочем месте с вредными и опасными производственными факторами.

Так, в таблице 2 нужно отразить:

  • количество указанных приборов;

  • число застрахованных, которых направили на мониторинг.

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Срок сдачи: изменения

Рассматриваемый отчет ранее сдавали ежеквартально (постановление ФСС от 15.10.2008 № 209):

  • на бумажном носителе — не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

  • в электронном виде — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

То есть обычно за 2 квартал отчет об использовании взносов по травматизму на финансирование предупредительных мер сдавали в СФР до 25 июля включительно.

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Таким образом, отчет сдавали одновременно с формой 4-ФСС (с 2023 г. — разд. 2 ЕФС-1), где отражают сведения о начисленных страховых взносах на травматизм.

Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения занятых вредными и опасных работах утверждены приказом Минтруда от 14.07.2021 № 467н (далее — Правила).

Приказ Минтруда от 31.05.2022 № 330н убрал с 29.07.2022 из этих Правил норму о том, что страхователь должен подавать отчёт ежеквартально.

Теперь указано, что его сдают вместе с заявлением о возмещении расходов на оплату предупредительных мер, предусмотренных планом финансового обеспечения, после их выполнения ( ФСС «Вниманию страхователей!»).

Такое заявление нужно успеть подать не позднее 15 декабря текущего года (п. 17 Правил).

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Основные правила

Отчет страхователь заполняет нарастающим итогом с начала года в рублях и копейках.

Помимо прочего, нужно указать регистрационный номер в СФР и код вида деятельности по ОКВЭД.

Его сдают в территориальные органы Социального фонда по месту регистрации одновременно с заявлением о возмещении понесённых расходов на оплату предупредительных мер.

Одновременно нужно представить документы, подтверждающие такие расходы.

Отчет подписывают руководитель организации и главный бухгалтер (при наличии). Проставляют печать (при наличии).

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