Использование взносов на предупреждение профзаболеваний и травматизма во 2 квартале 2023 года: как отчитаться

Так, в таблице 2 нужно отразить:

число застрахованных, которых направили на мониторинг.

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Срок сдачи: изменения

Рассматриваемый отчет ранее сдавали ежеквартально (постановление ФСС от 15.10.2008 № 209):

на бумажном носителе — не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

в электронном виде — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

То есть обычно за 2 квартал отчет об использовании взносов по травматизму на финансирование предупредительных мер сдавали в СФР до 25 июля включительно.

Таким образом, отчет сдавали одновременно с формой 4-ФСС (с 2023 г. — разд. 2 ЕФС-1), где отражают сведения о начисленных страховых взносах на травматизм.

Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения занятых вредными и опасных работах утверждены приказом Минтруда от 14.07.2021 № 467н (далее — Правила).

Приказ Минтруда от 31.05.2022 № 330н убрал с 29.07.2022 из этих Правил норму о том, что страхователь должен подавать отчёт ежеквартально.