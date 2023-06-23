Теперь разборы можно не только читать, но и слушать! Рассказываем, как считать пени и ликвидировать малые предприятия

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.
Как будут считать пени по налогам в 2023 году
На уплаченные налоги пеней пока нет и возможно, не будет до конца года.
Упрощенная ликвидация малого предприятия по заявлению в ФНС
Президент подписал изменения в закон о госрегистрации.
Что изменится в НК по страховым взносам: обзор будущих поправок
В НК пропишут фиксированные взносы на ОМС, уточнят страховые взносы с выплат иностранным работникам, старшим по дому, введут норму для компенсации дистанционщикам.
Какие документы нужны для устройства на работу + бланк и образец
Приведем полный список документов с пояснениями и бланками.
Топ-5 опасных налоговых схем. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем схемы налоговой оптимизации, которые лучше не использовать.
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