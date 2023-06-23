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Теперь разборы можно не только читать, но и слушать! Рассказываем, как считать пени и ликвидировать малые предприятия

Свежий выпуск дайджеста «Разборов». Эксперты подготовили в помощь бухгалтеру статьи с образцами документов, таблицами для скачивания и удобными памятками.

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Теперь разборы можно не только читать, но и слушать! Рассказываем, как считать пени и ликвидировать малые предприятия
Иллюстрация: freepik/freepik

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.

Как будут считать пени по налогам в 2023 году

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Топ-5 опасных налоговых схем. Мини-курс

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Обзоры для бухгалтера

Теперь разборы можно не только читать, но и слушать! Рассказываем, как считать пени и ликвидировать малые предприятия

Свежий выпуск дайджеста «Разборов». Эксперты подготовили в помощь бухгалтеру статьи с образцами документов, таблицами для скачивания и удобными памятками.

Теперь разборы можно не только читать, но и слушать! Рассказываем, как считать пени и ликвидировать малые предприятия

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