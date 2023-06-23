Теперь разборы можно не только читать, но и слушать! Рассказываем, как считать пени и ликвидировать малые предприятия

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.



На уплаченные налоги пеней пока нет и возможно, не будет до конца года.

Президент подписал изменения в закон о госрегистрации.

В НК пропишут фиксированные взносы на ОМС, уточнят страховые взносы с выплат иностранным работникам, старшим по дому, введут норму для компенсации дистанционщикам.

Приведем полный список документов с пояснениями и бланками.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем схемы налоговой оптимизации, которые лучше не использовать.

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