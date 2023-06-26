УСН

ФНС составляет реестр, работающих на УСН без уведомлений

Если компания фактически работает на УСН, сдает отчетность и платит авансы, налоговая теряет право запретить ей применение этого спецрежима на основании того, что в ФНС не подано уведомление о применении упрощенной системы налогообложения. Чтобы оперативно выявлять тех, кто не подал уведомление, ФНС начинает вести специальный реестр. Теперь сослаться на забывчивость или плохую работу почты будет сложнее.

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ФНС составляет реестр, работающих на УСН без уведомлений
Иллюстрация: nalog.ru

Если фирма выразила свое волеизъявление работать на УСН, фактически использовала этот спецрежим (сдавала налоговую отчетность, проводила авансовые и налоговые платежи), инспекция не вправе сослаться на то, что она не получила уведомление о применении упрощенной системы налогообложения и применить положение подп.19 п. 3 ст. 346.12 НК, запрещающее компании работать на УСН.

Налоговая обязана контролировать правомерность использования упрощенки по отчетности компании, в которой, как правило, есть все необходимые данные. Именно, отчетности, а не уведомлений, которые направляет компания при переходе на этот режим.

Тем не менее налоговики ужесточают контроль за подачей уведомлений.

Во избежание споров, для оперативного выявления компаний, работающих на УСН без представления уведомления,  доработано программное обеспечение ФНС.

Теперь в налоговой будет формироваться Реестр налогоплательщиков, применяющих УСН, но не представивших уведомление.

Обо всем этом ФНС сообщает в письме от 19 июня 2023 г. № СД-4-3/7638@.

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Кроме этого, налоговики напомнили:

  • Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы компании, работающей на УСН, превысили 200 млн. рублей или средняя численность работников превысила 130 человек, компания утрачивает право на применение УСН с начала того квартала, в котором допущены превышения.

  • Компания, которая перешла с УСН на другой режим налогообложения, может снова вернутся на УСН не ранее чем через один год после того, как потеряла право на УСН (п. 7 ст. 346.13 НК).

Например, при утрате права на УСН с 1 июля 2016 года компания может снова перейти на этот спецрежим только с 1 января 2018 года. При условии соблюдения всех нормативов по доходам, численности персонала, владения ОС, доле в УК, установленных главой 26.2 НК.

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