Чек-лист: что делать, когда коллега уходит в отпуск. Четкий порядок действий

Расставьте точки над «ё»

Когда вы узнаете об уходе коллеги в отпуск, найдите в себе смелость задать все неудобные вопросы — желательно в присутствии руководителя, чтобы ответы на них были обязательными к исполнению для всех сотрудников отдела.

Уточните, действительно ли именно вы должны замещать отпускника, передаст он все свои функции вам или их предстоит разделить с другими сотрудниками отдела.

Если вы в первый раз заменяете коллегу, спросите, предполагается ли доплата за увеличенный объем работы.

Запланируйте с коллегой встречу по передаче дел

Попросите коллегу добавить в свое расписание встречу продолжительностью от получаса до двух — в зависимости от количества задач, которые вам предстоит выполнять — чтобы уделить достаточно внимания передаче дел.

Оптимально, если устроить такое обсуждение за 2-3 дня до его ухода.

Встреч может быть и несколько, например:

коллега устно сообщает вам о предстоящих задачах и текущих проектах — вы конспектируете;

коллега проверяет ваш конспект, вносит правки и замечания, разъясняет нюансы;

коллега обучает вас функциям или задачам, с которыми вы прежде не сталкивались (об этом ниже).

Добейтесь от коллеги письменного документа

Ответственный сотрудник и сам составит некий регламент-подсказку по передаче дел. Однако ваш коллега может быть слишком занят. А бывает, что человек уходит в отпуск перед увольнением (о чем может знать только он) или является племянником собственника компании (о чем известно всем) — и вежливо посылает вас в корпоративный таск-менеджер.

В этом случае сами зафиксируйте в гугл-документе все предполагаемые обязанности, а затем попросите коллегу посмотреть или проверить его. Это не потребует много сил и времени, поэтому есть вероятность, что вам охотно пойдут навстречу.

Документ о передаче дел можно составить в любой удобной форме. Самый простой вариант — список дел с дедлайнами, полезными ссылками и контактами участников. Более удобный — таблица проектов со следующими графами:

название проекта/задачи;

срок выполнения / дедлайн;

описание задачи — какие конкретно действия в нее входят, что будет считаться выполнением/завершением;

контакты всех участников;

полезная информация для выполнения — ссылки, папки;

для встреч (планерок, созвонов) — повестка каждой, где взять информацию для подготовки; статус задачи. Графа будет особенно полезна, когда коллега вернется из отпуска.

Это не очевидно, но не все задачи нужно делегировать на время отпуска (а значит, не все вы должны брать на себя). Если коллега сам об этом не задумался, обсудите с ним: какие задачи он успеет выполнить до ухода, какие можно поставить на паузу до возвращения.

Пройдите экспресс-обучение

Подумайте, какие обязанности коллеги вам не знакомы, что вы не умеете делать совсем или делаете недостаточно ловко. Попросите коллегу провести мастер-класс для вас или хотя бы прислать ссылки на обучающие материалы: на руководства, видео, инструкции.

Подстрахуйтесь от неудачи

Обсудите с сотрудниками отдела: к кому из них вы можете обратиться, если поймете, что никак не успеваете или не справляетесь с критически важными задачами; кто поможет вам советом или проконсультирует.

При этом постарайтесь добиться внятного «Договорились», а не бесполезного «Там видно будет».

Внесите в свой календарь встречи и дедлайны

Оставляя чужие задачи и встречи в отдельном списке, вы рискуете забыть о них в ежедневной суете. Или обрекаете себя на «перерасход мыслетоплива» и непрерывное беспокойство о том, успеваете ли с ними.

Для удобства занесите дела коллеги в свое расписание, пометьте их новым цветом, поставьте в описании ссылку на документ о передаче дел, настройте напоминания.

Поставьте на паузу часть своих задач

На время замены можно отказаться от некоторых рутинных дел или перенести сроки по условно-бессрочным («негорящим») проектам.

Подумайте, какие свои задачи сможете временно выполнять «на минималках», чтобы рабочий день не растягивался на лишние 3 часа.

Поищите варианты группировки одинаковых или похожих задач — это поможет свести к минимуму «переключения». Например, проверяйте сразу обе почты, объедините все документы в одну папку или одновременно обзванивайте и своих и чужих клиентов.

Оформите всё официально

Если ваш коллега наделен особыми полномочиями, например правом подписи каких-либо документов или правом представительства в суде, напомните ему официально переложить их на вас. Пусть оставит устные инструкции, письменную доверенность или официальный приказ.

Если для выполнения задач коллеги вам потребуется заходить на какие-либо площадки или платформы, вносить от его имени изменения в CRM, попросите оставить пароли или настроить гостевые доступы.

Обсудите план Б

«Официальным» планом Б будет обращение за помощью к опытным коллегам, ведь по умолчанию беспокоить человека в отпуске нельзя. Но иногда — всё-таки приходится…

Поэтому спросите у того, кто оставляет вам свои задачи: в каких крайних случаях вы можете связаться с ним, в какое время суток и какими способами это будет удобно.

Если ваш коллега — гиперответственный или тревожный человек или от качества его работы зависит судьба отдела/компании, допустимо договориться о ежедневных летучках, на которых вы будете коротко вводить его в курс дела, получать подсказки и добро на некоторые действия.

Устройте репетицию по передаче дел

За день-два до ухода коллеги в отпуск возьмите часть его текучки на себя: так вы сможете погрузиться в задачи под присмотром, будет больше времени, чтобы обучиться чему-то сложному и непонятному.

Если кажется, что вы ожидаете и просите от коллеги слишком многого, — вам не кажется. И всё же в его собственных интересах передать вам дела так, чтобы спокойно отдыхать от работы, не ожидая ежедневно звонков.

Если потратит на вас усилия и время сейчас — не будет вынужден по возвращении выслушивать недовольство клиентов и разгребать накопившиеся завалы.

Чек-лист подготовки к уходу коллеги в отпуск