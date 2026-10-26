Приятные налоговые изменения 2026 года: на что обратить внимание

Что стало выгоднее для физлиц

Вычет за спорт — теперь и для родителей-пенсионеров. Государство расширило социальный вычет: вернуть НДФЛ можно не только за свои тренировки, но и за физкультурно‑оздоровительные услуги для родителей, если они пенсионеры. Главное условие — организация должна быть в перечне Минспорта. Лимит остается общим для всех социальных вычетов (спорт, лечение, обучение) — 150 000 рублей в год. Оформить можно через работодателя или в упрощенном порядке в Личном кабинете ФНС, если данные уже переданы организацией.

Семейная налоговая выплата — ставка НДФЛ фактически ниже. Для семей с двумя и более детьми появилась новая мера поддержки. Если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, фактическая нагрузка по НДФЛ снижается: вместо 13% расчет идет по ставке 6%, а разница (7%) возвращается семье. Заявление на возврат за 2025 год можно подать с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Льгота при продаже жилья — больше оснований не платить НДФЛ. Семьи с детьми теперь могут воспользоваться освобождением от НДФЛ даже в сложных жизненных ситуациях. Например, если один из детей признан судом недееспособным — возрастное ограничение в этом случае не действует. Еще один нюанс: льгота работает, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года. При этом должны соблюдаться и другие условия: покупка жилья большей площади или стоимости, кадастровая стоимость проданного объекта — не более 50 млн рублей, а в совокупности у семьи не должно быть более 50% в праве собственности на другое жилье, которое по площади больше приобретенного.

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Вычет по земельному налогу для многодетных — с учетом очного обучения. С 2026 года вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м распространяется не только на семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, но и на семьи, где дети до 23 лет учатся очно. Если участок не больше шести соток, налог обнуляется.