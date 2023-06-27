Отчетность в СФР

Подраздел 2.2 ЕФС-1: кто заполняет

Подраздел 2.2 ЕФС-1 - кто заполняет, четко прописано в НПА. Разберем порядок далее и приведем образец заполнения данного подраздела.

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Подраздел 2.2 ЕФС-1: кто заполняет
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто заполняет подраздел 2.2 ЕФС

В форме ЕФС-1подраздел 2.2 необязательный. Его заполняют только некоторые компании, поскольку он предназначен для отражения сведений, необходимых для исчисления взносов на травматизм страхователями, указанными в п. 2.1 ст. 22 закона «Об ОСС от НС и ПЗ» от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

А это те, кто направляет своих сотрудников к другим организациям или ИП по договорам о предоставлении персонала.

В таком случае страховые взносы уплачиваются предоставляющей работников стороной, но:

  • по тарифу, который установлен у принимающей стороны;

  • с учетом скидок и надбавок, установленных в ходе СОУТ на рабочих местах, где фактически работают направленные временно работники.

Сведения о тарифе, скидках, надбавках, результатах СОУТ дает страхователю принимающая сторона.

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Подраздел 2.2 ЕФС-1: заполнение и образец

Порядок заполнения подраздела 2.2 ЕФС-1 прописан в пунктах 12.1-12.13 Порядка, утв. постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.

Важно! Нулевой подраздел 2.2 в ЕФС-1 включать не нужно.

По каждой принимающей стороне (компании, ИП) заполняется отдельная строка.

В графах отражаются:

Номер графы

Данные

1

Порядковый номер записи

 

2

Регистрационный номер принимающей стороны в СФР

3-4

ИНН и КПП принимающей стороны

5

ОКВЭД принимающей организации

 

6-7

Численность работников, временно направленных по договору для работы у соответствующего юрлица или ИП, отдельно выделяются инвалиды

8-15

База для исчисления страховых взносов, то есть выплаты работникам с начала года и за последние три месяца,  отдельно выделяются выплаты инвалидам

16

Страховой тариф по взносам на травматизм принимающей стороны без скидки или надбавки

17-18

Скидка или надбавка к тарифу

19

Размер страхового тарифа принимающей стороны с учетом скидки или надбавки (с 3 десятичными знаками после запятой)

Образец заполнения подраздела 2.2 ЕФС-1 может выглядеть так:

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