Подраздел 2.2 ЕФС-1: кто заполняет

Кто заполняет подраздел 2.2 ЕФС
В форме ЕФС-1подраздел 2.2 необязательный. Его заполняют только некоторые компании, поскольку он предназначен для отражения сведений, необходимых для исчисления взносов на травматизм страхователями, указанными в п. 2.1 ст. 22 закона «Об ОСС от НС и ПЗ» от 24.07.1998 № 125-ФЗ.
А это те, кто направляет своих сотрудников к другим организациям или ИП по договорам о предоставлении персонала.
В таком случае страховые взносы уплачиваются предоставляющей работников стороной, но:
по тарифу, который установлен у принимающей стороны;
с учетом скидок и надбавок, установленных в ходе СОУТ на рабочих местах, где фактически работают направленные временно работники.
Сведения о тарифе, скидках, надбавках, результатах СОУТ дает страхователю принимающая сторона.
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Подраздел 2.2 ЕФС-1: заполнение и образец
Порядок заполнения подраздела 2.2 ЕФС-1 прописан в пунктах 12.1-12.13 Порядка, утв. постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.
Важно! Нулевой подраздел 2.2 в ЕФС-1 включать не нужно.
По каждой принимающей стороне (компании, ИП) заполняется отдельная строка.
В графах отражаются:
Номер графы
Данные
1
Порядковый номер записи
2
Регистрационный номер принимающей стороны в СФР
3-4
ИНН и КПП принимающей стороны
5
ОКВЭД принимающей организации
6-7
Численность работников, временно направленных по договору для работы у соответствующего юрлица или ИП, отдельно выделяются инвалиды
8-15
База для исчисления страховых взносов, то есть выплаты работникам с начала года и за последние три месяца, отдельно выделяются выплаты инвалидам
16
Страховой тариф по взносам на травматизм принимающей стороны без скидки или надбавки
17-18
Скидка или надбавка к тарифу
19
Размер страхового тарифа принимающей стороны с учетом скидки или надбавки (с 3 десятичными знаками после запятой)
Образец заполнения подраздела 2.2 ЕФС-1 может выглядеть так: