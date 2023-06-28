Банк потребовал от гражданки вернуть кредит, который она не брала: разбираем решение суда

И до недавнего времени даже при наличии очевидных доказательств того, что кредит был оформлен мошенническим путем, добиться в суде отмены этого договора было практически невозможно.

Банки, как правило, включают в соглашения со своими клиентами пункт о возможности получать услуги дистанционно, посредством электронной подписи.

А к такой подписи приравнивается в т.ч. ввод секретного кода, который банк присылает в смс-сообщении для подтверждения согласия клиента на ту или иную операцию.

Поэтому, если банк выдал кредит на основании введенного кода из смс-сообщения, суды признавали договор заключенным надлежащим образом.

К счастью, в последнее время судебная практика стала меняться в сторону защиты интересов граждан в таких ситуациях, а не банков. Приведу свежий пример из дела, которое недавно рассматривал Верховный суд.

В марте 2019 года женщина взяла в банке потребительский кредит на сумму 41 000 рублей, а в мае следующего года выяснилось, что, помимо этого, она должна вернуть еще один кредит — причем, на куда более существенную сумму (550 тысяч рублей).

При этом никаких денег по данному кредиту гражданка не получала: она только сообщила код, присланный ей в смс-сообщении, когда общалась по телефону с якобы сотрудником этого банка.

Женщина стала очередной потерпевшей от действий телефонных мошенников: выведав у нее обманным путем секретный код, они подтвердили банку от ее имени согласие на получение потребительского кредита — и, как только деньги поступили на счет ничего не подозревающей заемщицы, они были переведены на счета третьих лиц в других банках.

Обратившись в суд с иском о признании кредитного договора недействительным, она получила отказ, который подтвердили и в апелляции, и в кассации.

Суды пришли к выводу, что женщина виновата сама, разгласив секретную информацию из смс-сообщения банка.

Но в Верховном суде эти решения отменили, указав следующее:

на отношения между банком и клиентом-гражданином распространяется закон «О защите прав потребителей», который требует предоставить потребителю полную информацию об услуге — причем на русском языке (ст. 8 закона).

В данном же случае банк перед выдачей кредита ограничился лишь уведомительным смс-сообщением, текст которого был напечатан латинскими буквами.

Закон «О потребительском кредите (займе)» (от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ) предусматривает целый ряд требований к оформлению кредитного договора — в т.ч. оформление индивидуальных условий договора в виде отдельной таблицы, форма которой утверждена Банком России. Здесь же банк не представил такой договор.

Конституционный суд постановил, что при рассмотрении споров, связанных с выдачей кредита дистанционно, судам следует проверять добросовестность и осмотрительность банков.

Практически одновременные распоряжения клиента о выдаче кредита и о переводе всех полученных по нему денег на счета третьих лиц является признаком подозрительной сделки.

Поэтому банк должен предпринимать повышенные меры предосторожности — в т.ч. выяснить, действительно ли клиент намерен перевести все деньги, предоставленные банком в кредит, на чужой счет (определение КС от 13 октября 2022 г. № 2669-0). Чего, судя по всему, в этой ситуации сделано не было.

С учетом всего этого Верховный суд поручил пересмотреть это дело — и теперь у гражданки появился реальный шанс освободиться от чужого кредита (определение ВС №85-КГ23-1-К1).