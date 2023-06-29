Доход в натуральной форме: каковы обязанности налогового агента

Минфин дал разъяснения на эту тему в своем письме от 26.05.2023 № 03-04-05/48497.
Какие доходы считаются выплаченными в натуральной форме
Доходом в натуральной форме считается доход в виде переданных товаров, выполненных работ или оказанных услуг.
Это доход, который получен не в денежном выражении, но все равно может быть оценен.
Так, к доходам в натуральной форме относятся следующие виды поступлений:
оплата (полная или частичная) за физлицо компаниями или индивидуальными предпринимателями товаров, работ, услуг или имущественных прав. К этой категории относится, к примеру, оплата обучения или отдыха сотрудника;
товары, полученные работником, работы или услуги, оказанные или выполненные безвозмездно, или за неполную оплату;
товары, работы и услуги, выданные сотруднику в счет зарплаты.
В последнем случае работодателю нужно учитывать, что доля зарплаты в натуральной форме не должна превышать 20% от начисленной оплаты за месяц. Это установлено статьей 131 ТК.
Обязанности налогового агента
В качестве налогового агента выступает организация или индивидуальный предприниматель, от которого физлицо получает доход в денежной или натуральной форме.
Налоговые агенты обязаны начислить, удержать и уплатить НДФЛ. Налог удерживается из доходов физического лица при их выплате.
Если доход поступает в натуральной форме, удержать налог нет возможности.
Поэтому НДФЛ удерживается за счет любых доходов, которые налоговый агент выплачивает физическому лицу в денежной форме.
При этом важно помнить об ограничении. Удерживаемая сумма НДФЛ не должна превышать 50% от общей суммы полученного физлицом дохода в денежной форме. Это предусмотрено статьей 226 НК.
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Если удержать налог нельзя
Бывают ситуации, когда налоговый агент не может удержать налог с физического лица. В этом случае он должен сообщить ему и налоговой в письменной форме следующую информацию:
об отсутствии возможности удержать НДФЛ с дохода в натуральной форме;
о суммах поступлений, с которых не удержан НДФЛ;
о сумме налога.
Налоговики направят физлицу специальное уведомление об уплате налога. Его нужно будет заплатить до 1 декабря того года, который следует за истекшим налоговым периодом.