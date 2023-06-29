Доход в натуральной форме: каковы обязанности налогового агента

При этом важно помнить об ограничении. Удерживаемая сумма НДФЛ не должна превышать 50% от общей суммы полученного физлицом дохода в денежной форме. Это предусмотрено статьей 226 НК.

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Если удержать налог нельзя

Бывают ситуации, когда налоговый агент не может удержать налог с физического лица. В этом случае он должен сообщить ему и налоговой в письменной форме следующую информацию:

об отсутствии возможности удержать НДФЛ с дохода в натуральной форме;

о суммах поступлений, с которых не удержан НДФЛ;

о сумме налога.

Налоговики направят физлицу специальное уведомление об уплате налога. Его нужно будет заплатить до 1 декабря того года, который следует за истекшим налоговым периодом.