Наука, красота, инновации: кто ищет главбухов и финансистов летом

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Главный бухгалтер Специалиста ищет Центр Океанографии и Морской Биологии «Москвариум». Что нужно делать: вести учет ОСНО, УСН, ВЭД. Что нужно знать: 1С, ЗУП, ФСБУ, ПБУ 18/02, стаж от 6-ти лет. Из интересного: обещают бесплатные обеды, доставку корпоративным транспортом от метро, ДМС со стоматологией. Узнать все подробности можно здесь. Зарплата от 150 000 рублей, г. Москва, полная занятость

Ведущий бухгалтер Бухгалтера на участки зарплата, банк, касса ищет компания Гипроцветмет. Что нужно делать: начислять зарплату, вести кассовые операции, формировать платежки и т.д. Что нужно знать: 1С, ЗУП, стаж от 3-х лет Из интересного: гибкое начало и окончание рабочего дня, врач в офисе, корпоративы для взрослых и детей, новогодние подарки, ДМС со стоматологией. Узнать все подробности можно здесь. Зарплата от 120 000 рублей, г. Москва, полная занятость

Бухгалтер со знанием ВЭД Требуется специалист в компанию НАДЕКС, которая занимается разработкой инновационных платежных решений. Что нужно делать: вводить первичку, вести авансовые отчеты, контролировать дебиторку / кредиторку, работать с банком. Что нужно знать: ВЭД, 1С ERP, Excel. Из интересного: шаттл от метро, четыре дополнительных выходных дня в году. Подробнее об условиях работы можно узнать здесь. Зарплата от от 90 000 до 110 000 рублей, г. Москва, полная занятость

Помощник финансового директора Специалиста ищет сеть клиник аппаратной косметологии и лазерной эпиляции. Что нужно делать: работать с документацией, календарями, вести управленческий учет, составлять отчеты. Что нужно знать: 1С, ПланФакт, Профсалон, опыт работы от 3 до 6 лет. Из интересного: можно работать на удаленке. Подробнее о вакансии можно узнать здесь. Зарплата от 60 000 до 70 000 рублей, удаленно, полная занятость