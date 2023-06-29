Обзоры для бухгалтера

Готовы сдавать полугодовую отчетность? Наши вебинары помогут подготовиться

Подготовили для вас подборку вебинаров для бухгалтера, руководителя, HR, кадрового специалиста и предпринимателя. Листайте ниже и записывайтесь на вебинары, которые касаются других изменений: там про ФСБУ, трудовые книжки и требования ФНС.

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Готовы сдавать полугодовую отчетность? Наши вебинары помогут подготовиться
Иллюстрация: master1305/freepik

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Мастер-класс для арендатора по ФСБУ 25/2018

Когда: 30.06.2023, в 11:00 мск

  • При каких условиях договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018.

  • Состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018.

  • Определение срока аренды.

  • Оценка возможности учитывать аренду упрощенным способом.

  • Оценка обязательств по аренде, ППА.

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Как победить конкурентов? 6 стратегий маркетинга

Когда: 30.06.2023 в 15:00 мск

  • Конкурентный анализ.

  • Наше место на карте рынка.

  • 6 стратегий маркетинга согласно месту в рынке:

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Требования из ИФНС: как отвечать в разных ситуациях

Когда: 03.07.2023 в 15:00 мск

  • Всегда ли нужно отвечать на Требования.

  • Сроки ответа на Требования.

  • Уведомления о вызове в ИНФС. Идти или нет?

  • Уведомление о «разрывах» и работе с «техническими компаниями».

  • Требование о внесении корректировок.

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Новые правила заполнения трудовых книжек-2023: мастер-класс

Когда: 03.07.2023 в 15:00 мск

  • Узнаем основные положения Приказа Минтруда России от 19.05.2021 №320н о порядке ведения и хранения трудовых книжек.

  • Разберемся со сроками внесения записей в трудовую книжку.

  • Как внести запись о приеме на работу.

  • Как сделать запись о переводе и переименовании организации.

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Как хранить документы, чтобы быть готовым к визиту проверяющих

Когда: 04.06.2023 в 11:00 мск

  • Как правильно хранить документацию в компании.

  • Какие механизмы использовать для защиты IT-информации.

  • Как подготовить офис и сотрудников к визиту силовиков.

  • Как выявить уголовные риски в деятельности компании.

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Бухгалтерия для маркетплейсов: система налогообложения, уплата налогов, документооборот

Когда: 04.07.2023, в 15:00 мск

  • Работа с WB и Ozon.

  • Как начать вести бухгалтерский и налоговый учет для селлера на маркетплейсах.

  • Какой режим налогообложения выбрать.

  • Какие документы запрашивать у каждого маркетплейса.

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Налоги, взносы, пошлины

Отсрочки по уплате налогов. Стоит ли ими пользоваться

Сегодня хочу поделиться своими размышлениями на одну важную тему, которая касается каждого из нас — налогов. Сам я предприниматель с небольшим стажем, но уже столкнулся с разными ситуациями, когда пришлось углубленно изучать эту тему. Поэтому решил поделиться с вами тем, что я узнал. Надеюсь, окажется полезной эта информация. Итак, отсрочки по уплате налогов, какие бывают.

Отсрочки по уплате налогов. Стоит ли ими пользоваться

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Маркетинг

Как писать кейсы для бизнеса: пошаговая инструкция

Часто кейсы пишут несодержательными, либо, наоборот, мешают в них всё подряд. Из-за этого читать их неинтересно, и многие бросают статью в самом начале. Я собрал советы по написанию кейсов в одном месте — с их помощью вы сможете написать кейс, который дочитают до конца.

Как писать кейсы для бизнеса: пошаговая инструкция
Индивидуальный предприниматель

Подстава от налоговой инспекции на 300 000 руб. для всех предпринимателей. Опасность для ИП

В этом видео я расскажу о подставе от налоговой инспекции на 300 000 рублей для всех индивидуальных предпринимателей. Даже для тех, у которых нет деятельности.

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Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Страховые взносы

Бухгалтеры жалуются, что не получили из ФНС уведомление на отсроченные взносы

До 27 мая налоговики разослали уведомления компаниям, которые подали заявление на рассрочку отсроченных прошлогодних взносов. А 27 июня многие такого уведомления так и не дождались.

Обзоры для бухгалтера

Готовы сдавать полугодовую отчетность? Наши вебинары помогут подготовиться

Подготовили для вас подборку вебинаров для бухгалтера, руководителя, HR, кадрового специалиста и предпринимателя. Листайте ниже и записывайтесь на вебинары, которые касаются других изменений: там про ФСБУ, трудовые книжки и требования ФНС.

Готовы сдавать полугодовую отчетность? Наши вебинары помогут подготовиться
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