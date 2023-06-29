Готовы сдавать полугодовую отчетность? Наши вебинары помогут подготовиться

Налоговики вот-вот начнут присылать требования

Совсем скоро вы сдадите отчетность за 2 квартал и ФНС начнет рассылать требования всем неугодным. Расскажем, как действовать, если налоговики просят:

• что-то пояснить;

• уплатить недостающие налоги;

• предоставить на проверку документы.



Ждем вас 3 июля в 15:00 на вебинаре «Требования из ИФНС: как отвечать в разных ситуациях»!