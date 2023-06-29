Готовы сдавать полугодовую отчетность? Наши вебинары помогут подготовиться

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Мастер-класс для арендатора по ФСБУ 25/2018
Когда: 30.06.2023, в 11:00 мск
При каких условиях договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018.
Состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018.
Определение срока аренды.
Оценка возможности учитывать аренду упрощенным способом.
Оценка обязательств по аренде, ППА.
Как победить конкурентов? 6 стратегий маркетинга
Когда: 30.06.2023 в 15:00 мск
Конкурентный анализ.
Наше место на карте рынка.
6 стратегий маркетинга согласно месту в рынке:
Требования из ИФНС: как отвечать в разных ситуациях
Когда: 03.07.2023 в 15:00 мск
Всегда ли нужно отвечать на Требования.
Сроки ответа на Требования.
Уведомления о вызове в ИНФС. Идти или нет?
Уведомление о «разрывах» и работе с «техническими компаниями».
Требование о внесении корректировок.
Новые правила заполнения трудовых книжек-2023: мастер-класс
Когда: 03.07.2023 в 15:00 мск
Узнаем основные положения Приказа Минтруда России от 19.05.2021 №320н о порядке ведения и хранения трудовых книжек.
Разберемся со сроками внесения записей в трудовую книжку.
Как внести запись о приеме на работу.
Как сделать запись о переводе и переименовании организации.
Как хранить документы, чтобы быть готовым к визиту проверяющих
Когда: 04.06.2023 в 11:00 мск
Как правильно хранить документацию в компании.
Какие механизмы использовать для защиты IT-информации.
Как подготовить офис и сотрудников к визиту силовиков.
Как выявить уголовные риски в деятельности компании.
Бухгалтерия для маркетплейсов: система налогообложения, уплата налогов, документооборот
Когда: 04.07.2023, в 15:00 мск
Работа с WB и Ozon.
Как начать вести бухгалтерский и налоговый учет для селлера на маркетплейсах.
Какой режим налогообложения выбрать.
Какие документы запрашивать у каждого маркетплейса.
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