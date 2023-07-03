Счет 10 в бухучете: субсчета и проводки

Счет 10 Материалы
Счет 10 «Материалы» представлен в разделе 2 плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н.
Его используют в работе, чтобы систематизировать информацию о наличии и движении материалов, сырья, ГСМ, запчастей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей.
В учете материалы отражают по фактической стоимости их приобретения, изготовления или же по учетным ценам.
Если организация производит сельскохозяйственную продукцию, то она учитывается на счете 10 по плановой себестоимости в течение отчетного года. После составления годовой калькуляции плановая стоимость материалов пересчитывается до фактической.
Если материалы отражаются по учетным ценам, то разница между стоимостью в такой оценке и фактической себестоимостью фиксируется на счете 16 «Отклонения в стоимости материалов».
Узнайте, как правильно вести бухгалтерский учет в строительных компаниях. И применять в этой сфере новые ФСБУ. Пройдите курс повышения квалификации по учету в строительстве, получите официальный диплом и станете профи в строительной сфере. Смотреть бесплатный урок из курса.
Счет 10: субсчета
Для ведения аналитического учета материалов планом счетов предусмотрено 11 субсчетов.
Субсчет 10.1 «Сырье и материалы» существует дляучета остатков и движений основных материалов, которые входят в состав продукции, образуют ее основу или являются составляющими для ее производства.
Также на данном счете отражают вспомогательные материалы, используемые в основном производстве, для хозяйственных нужд или технических целей и сельхозпродукцию, заготовленную с целью переработки.
Субсчет 10.2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали» используется для отражения информации о полуфабрикатах и готовых изделиях, которые приобретают для комплектования выпускаемой продукции, но при этом требуют затрат на их обработку и сборку.
К примеру, у подрядных организаций к таким активам относят строительные конструкции и детали.
Предприятия, занятые НИОКР, в качестве таких комплектующих могут учитывать специальное оборудование, приспособления и приборы, приобретаемые для проведения работ.
Наличие и движение нефтепродуктов и ГСМ учитывается на счете 10.3 «Топливо». Как правило, это ТМЦ, которые используют для заправки и ремонта транспортных средств, выработки энергии и отопления, а также технологических нужд производственного процесса.
Также субсчет можно применять для отражения отходов производства и вторичных ТМЦ, используемых в качестве твердого топлива.
На субсчете 10.4 «Тара и тарные материалы» фиксируют все виды тарных материалов, а также деталей для изготовления и ремонта тары. Например, к ним относятся детали для сборки ящика, обручное железо, бочковая клепка.
При этом счет 10-4 не используется для отражения тары, применяемой в качестве хозяйственного инвентаря.
Торговые организации для учета тары под товарами и порожней тары применяют счет 41 «Товары», а не счет учета 10.
Для учета запчастей, используемых для ремонтов, замены изношенных частей транспортных средств и оборудования предусмотрен субсчет 10.5 «Запасные части». Здесь также отражается наличие и движение автомобильных шин в запасе и обороте, двигателей, оборудования, узлов, агрегатов, создаваемых во вспомогательных подразделениях организации.
Если же автомобильные шины находятся на колесах или в запасе транспортного средства, то их необходимо включать в первоначальную стоимость автомобиля.
Субсчет 10.6 «Прочие материалы» предназначен для учета отходов производства, не подлежащего исправлению брака, ТМЦ от разбора основных средств, которые не могут быть использованы в производстве. К ним относятся обрезки, стружка, обрубки, металлолом, изношенные шины, утильная резина и другие.
Субсчет 10.7 «Материалы, переданные в переработку на сторону» предусмотрен для отражения информации о движении таких активов.
При этом их стоимость в дальнейшем включается в состав затрат на производство полученной из них продукции. В связи с этим расходы на их переработку отражаются по дебету затратных счетов.
Субсчет 10.8 «Строительные материалы» применяют организации-застройщики. На таком счете учитывают ТМЦ, используемые для стройки, монтажных работ, изготовления строительных деталей, возведения и отделки конструкций, частей зданий и сооружений. Также это материалы, необходимые для других нужд в строительстве, например, взрывчатые вещества.
Субсчет 10.9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» предназначен для учета инструментов, инвентаря и иных средств труда, в том числе дрелей, домкратов и других.
На субсчете 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» отражают данные об остатках, поступление и движение специальных приспособлений, оборудования и спецодежды, находящейся на складах. К примеру, спецодежды до выдачи в эксплуатацию.
Субсчет же 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации», напротив, используется для учета таких активов, когда их уже применяют в производстве и в управленческих нуждах. Это спецодежда и спецоснастка, выданная работникам.
По кредиту счета отражается погашение стоимости специнвентаря в корреспонденции с дебетом счетов учета затрат, а списание остаточной стоимости таких объектов при досрочном выбытии — в корреспонденции с дебетом счета прочих доходов и расходов.
Счет 10: проводки
В бухгалтерском учете производят записи о поступлении материалов и их выбытии по разным причинам.
Порядок оприходования материалов зависит от способа их приобретения.
Если материалы приобретают за плату, ТМЦ учитываются по фактической себестоимости. В нее включают стоимость по договору, затраты на их заготовку и доставку до места использования, расходы на доработку, сортировку и расфасовку, вознаграждение агенту и другие. СМП вправе учитывать материалы по договорной стоимости.
Материалы, приобретенные за плату, отражаются по фактической себестоимости, которая формируется исходя из справедливой стоимости.
Доходы в виде стоимости безвозмездно полученного имущества в учете признают по мере их возникновения. Они зачисляются на счет прибылей и убытков.
Справедливая стоимость также применяется для оценки запасов, которые получены в качестве вклада в уставный капитал. Формально организация должна определить ее как стоимость переданных активов.
Однако справедливую оценку можно и рассчитать с учетом мнения независимого эксперта. В таком случае стоимость имущества не может быть выше экспертной оценки.
Если организация изготавливает материалы собственными силами, то в их себестоимость входят фактические производственные затраты.
По сути такая стоимость включает те же элементы, что и готовая продукция, а именно: материальные затраты, расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизацию и прочие расходы.
Когда ТМЦ получены в результате ликвидации основного средства, то они приходуются по наименьшей из величин: стоимости аналогичных запасов или стоимости демонтируемого активы и расходов на извлечение материалов (п. 16 ФСБУ 5/2019).
Поступление материалов в организацию отражается бухгалтерской записью по дебету счета 10 и кредиту расчетных счетов.
Таблица: «Проводки приобретения материалов»
Способ поступления
Дебет
Кредит
По договору купли-продажи
10
60 (76)
Безвозмездно
10
98-2
В качестве вклада в уставный капитал
10
75.1
Самостоятельное изготовление
10
20 (23, 21)
От ликвидации основного средства
10
91.1
В процессе производственного цикла материалы могут перемещаться между подразделениями организации. К примеру, рулон ткани с основного склада передан в швейный цех. Такое перемещение отражается в аналитическом учете. При этом составляют проводку: Дебет 10.1 «Швейный цех» Кредит 10.1 «Основной склад».
При отпуске в производство активы не списываются, а, по сути, изменяют свой вид. До момента признания выручки от реализации готовой продукции ТМЦ числятся в составе запасов.
В зависимости от целей и условий производства вместо материалов организация может учитывать готовую продукцию или незавершенное производство (п. 41 — 43 ФСБУ 5/2019).
Запись о передаче ТМЦ в производство делают по дебету затратных счетови кредиту счета 10. Для этого составляется проводка: Дебет 20 (23, 25, 26, 43…) Кредит 10.
Если в момент отпуска материалов известно, для производства какой продукции, товаров, работ и услуг они предназначены или использованы, списать запасы нужно именно на эти активы.
Когда же материалы используются для изготовления нескольких видов продукции, их необходимо распределить в порядке, который предусмотрен учетной политикой.
В процессе эксплуатации или производства запасы могут быть израсходованы не полностью. Тогда их нужно вернуть на склад. Например, половина переданной в швейный цех ткани использована для пошива одежды, а вторая половина возвращена на склад. В бухгалтерском учете делается запись: Дебет 10.1 «Основной склад» Кредит 10. 1«Швейный цех».
Однако возможна ситуация, когда возвращают материалы, которые уже списали на затраты производства, к примеру, если отменили заказ или приостановили работы. В учете отражается проводка: Дебет 10 Кредит 20 (23,25,29…).
При возврате материалов в учете отражается перевод их стоимости с одного счета учета запасов на другой. Финансовый результат при этом не образуется.
Кроме того, материалы также могут выбывать на сторону, например, в результате реализации. Доходы и расходы, связанные с продажей активов, относят на счет учета продаж (п. 43 ФСБУ 5/2019).
Иными словами, в бухучете отражают именно выручку от продаж и расходы по обычным видам деятельности, а не прочие доходы и расходы, как это было ранее. Такое выбытие материалов фиксируется проводкой: Дебет 90.2 Кредит 10.
Если же договор купли-продажи предусматривает, что право собственности на имущество переходит после отгрузки, то списание материалов учитывается с использованием счета 45 «Товары отгруженные» и делается запись: Дебет 45 Кредит 10.
В иных случаях выбытия ТМЦ оформляется запись по дебету расчетных счетов или счета 91.2 и по кредиту счета 10. Так, если материалы передают в качестве вклада в уставный капитал другой организации, то выбытие запасов фиксируется проводкой: Дебет 76 Кредит 10.
При безвозмездной передаче в бухучете доходов не возникает. Стоимость выбывающего имущества учитывается в составе прочих расходов. Делается проводка: Дебет 91.2 Кредит 10.
Строительная сфера развивается даже в кризис. Но и учет там не простой. Зависит от вида компании: инвестор, застройщик, заказчик или подрядчик. Пройдите курс по учету в строительстве и научитесь применять в этой сфере новые ФСБУ. Смотреть бесплатный урок из курса.
Сальдо счета 10
Счет 10 «Материалы» является активным. Поэтому он может иметь только дебетовое сальдо.
Стоимость материалов, находящихся в конце отчетного периода на складах, отражается по дебету счета 10. Это запасы, которые не переданы в производство или возвращены из него.
Остаток на счете формируется как по предприятию в целом, так и отдельно по подразделениям, где хранятся материалы.
Сальдо по счету «Материалы» отражается в бухгалтерской отчетности в разделе «Оборотные активы» по строке 1210 «Запасы».
Данный показатель представлен в оценке по фактической себестоимости за вычетом резерва под обесценение.
Счет 10: документы
Состав первичных документов зависит от способа поступления материалов.
Документы могут быть получены от контрагентов или составлены самостоятельно. Унифицированная или разработанная форма утверждается в учетной политике руководителем организации.
Если материалы приобретают за плату, сначала оформляют договор поставки. На такую поставку продавец составляет пакет товаросопроводительных документов, к которым относятся товарная накладная, документы на тару, доверенности, сертификаты соответствия, товарная или товарно-транспортная накладная и другие.
Материалы, поступившие в организацию без документов, отражаются как неотфактурованная поставка.
При поступлении запасов на склад кладовщик составляет приходный ордер в одном экземпляре.
Можно использовать форму М-4. На каждую поставку составляется отдельный документ.
Ордер можно заменить штампом со всеми необходимыми реквизитами, который проставляется, к примеру, на накладной поставщика.
Если в процессе приемки выявлены брак или недостача, можно выставить претензию. Она оформляется либо в произвольной форме, либо по форме № М-7.
Информацию о поступивших материалах нужно фиксировать в карточках складского учета, книгах или записями в автоматизированной системе. Формы утверждают в учетной политике.
Можно, например, использовать карточку количественно-стоимостного учета по форме № М-17 или разработать бланк самостоятельно.
По материалам, поступившим безвозмездно, оформляется такой же комплект документов, как и при приобретении у поставщика за плату.
Получение ТМЦ в качестве вклада в уставный капитал подтверждается актом приема-передачи. Законом не предусмотрена его унифицированная форма, поэтому документ составляется в произвольной форме с наличием обязательных реквизитов.
Если материалы изготовлены собственными силами или получены от ликвидации основного средства, то при передаче активов на склад оформляется требование-накладная. Для этого используется форма № М-12 или самостоятельно разработанный бланк.
Передачу материалов в производство и эксплуатацию можно зафиксировать с использованием унифицированных форм.
Лимитно-заборная карта по форме М-8 применяется, если материалы систематически используют при утвержденных нормах их расходования.
Если материалы передаются территориально удаленному подразделению, то формируется накладная на отпуск материалов на сторону (форма № М-15).
Внутреннее перемещение ТМЦ между подразделениями оформляется требованием-накладной по форме № М-11.
Однако во всех этих случаях организация должна составить единый акт о списании материалов, предусмотрев в нем обязательные реквизиты.
Когда материалы выбывают в связи с продажей, передаются в качестве вклада в уставный капитал или безвозмездно, организация составляет комплект товаросопроводительных документов. При этом товарная накладная по форме № ТОРГ-12 может быть заменена накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15). Это актуально для неторговых компаний.