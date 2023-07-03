Счет 10 в бухучете: субсчета и проводки

Счет 10 «Материалы» представлен в разделе 2 плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н.

Его используют в работе, чтобы систематизировать информацию о наличии и движении материалов, сырья, ГСМ, запчастей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

В учете материалы отражают по фактической стоимости их приобретения, изготовления или же по учетным ценам.

Если организация производит сельскохозяйственную продукцию, то она учитывается на счете 10 по плановой себестоимости в течение отчетного года. После составления годовой калькуляции плановая стоимость материалов пересчитывается до фактической.

Если материалы отражаются по учетным ценам, то разница между стоимостью в такой оценке и фактической себестоимостью фиксируется на счете 16 «Отклонения в стоимости материалов».

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