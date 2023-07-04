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Работа, которую можно выполнять, сидя на даче — 15 вариантов

Для одних дача — это целая жизнь. Для других — обязательный и горячо нелюбимый труд, когда хочется найти отдушину, в идеале доходную. А есть те, кому и на отдыхе приходится искать варианты подработки. Рассказываем, какую работу можно выполнять даже на даче.

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Работа, которую можно выполнять, сидя на даче — 15 вариантов
Иллюстрация: freepik/freepik

Примечания

  • Уровень сложности указываем в диапазоне от 1 («просто, без усилий и особых навыков») до 10 («сложно, требует развитых навыков»).

  • Уровень дохода условно определяем как низкий («едва хватит на карманные расходы»), средний или высокий («может заменить официальный доход»).

Учтите, что он зависит не только от вида деятельности и навыков, но также от затрачиваемого времени, от готовности работодателя платить выше рынка, от региона вашего проживания.

  • Среди вариантов нет блогерства. Это, безусловно, труд, сложный и ненормированный. Можно начать вести блог (на YouTube, во «ВКонтакте», в запрещенных соцсетях) без опыта и навыков — есть вероятность, что он «выстрелит» и начнет приносить доход. Но бывает, что усилия годами не приносят результата и работой это так и не становится.

Мы собрали варианты работы на даче в 3 группы — в зависимости от личной ситуации.

Интернет на даче есть, связь ловит

«Классический» заработок в интернете

Варианты: прохождение опросов, просмотр рекламы, лайки и подписки за оплату, антикапча, написание комментариев, участие в фокус-группах.

Уровень сложности: 1 — 3.

Навыки и знания: не требуются.

Оборудование: компьютер.

Уровень дохода: низкий.

Нюансы. Может получиться так, что вы потратите на оплату интернета больше, чем заработаете. Кроме того, высок риск нарваться на мошенников.

Купля-продажа вещей (на досках объявлений, маркетплейсах)

Уровень сложности: 6.

Навыки и знания: умение красиво фотографировать, писать продающие описания; навык переговоров; знание особенностей работы на конкретной площадке.

Оборудование: компьютер, смартфон с хорошей камерой, осветительное оборудование.

Уровень дохода: средний.

Нюансы:

  • Продавать можно свои ненужные вещи, товары, купленные за бесценок с рук, или товары от производителей.

  • Вопреки расхожему мнению, доход небаснословный. Чтобы продавать много, нужен большой опыт, серьезные вложения в рекламу, «чутье» на то, что будет хорошо продаваться, и везение.

Работа в кол-центре или техподдержке

Уровень сложности: 7.

Навыки и знания: представления о товаре или услуге заказчика и опыт использования, техническая подкованность, грамотная речь и хорошая дикция.

Оборудование: компьютер, микрофон и наушники.

Уровень дохода: высокий.

Нюансы. Требуется высокая стрессоустойчивость.

Виртуальный помощник

Уровень сложности: 8.

Навыки и знания: самые разные, главное — способность работать в режиме многозадачности, организаторский талант и общительность.

Оборудование: компьютер, иногда наушники и микрофон.

Уровень дохода: высокий (если уделять много времени) или средний.

Нюансы. Вам предстоит согласовать с работодателем график, который устроит вас обоих.

Работа с текстом

Варианты: копирайтер, редактор, корректор, эсэмэмщик, транскрибатор, автор научных работ, переводчик.

Уровень сложности: 9.

Навыки и знания: грамотность, широкий кругозор, развитая логика, умение внятно формулировать мысли, чувство юмора.

Оборудование: компьютер.

Уровень дохода: высокий.

Нюансы:

  • Вопреки расхожему мнению, писать умеют не все (а если «умеют» и все, то многим это дается очень нелегко).

Ставки высоки у тех, кто пишет лучше остальных или обладает экспертизой в какой-то теме.

  • На биржах текстов ставки копеечные — ищите заказчиков напрямую (большинство авторов начинают со знакомых).

  • В последнее время тексты среднего качества пишет искусственный интеллект (ChatGPT, Notion AI). Вы быстрее войдете в профессию, если научитесь работать с ним.

Продажа экспертизы онлайн

Варианты : онлайн-преподавание иностранных языков, рисования, ораторского мастерства, вокала, йоги; услуги психотерапевта, стилиста, логопеда; коучинг.

Уровень сложности : 10.

Навыки и знания : профильное образование и опыт, подтвержденная экспертиза.

Оборудование : компьютер, иногда микрофон и наушники.

Уровень дохода : высокий.

Нюансы . Вам предстоит активно предлагать свои услуги в интернете и вживую, знакомым. Потребуется сайт-визитка или заполненная страница в соцсетях, партнерская или платная реклама.

Работа на аутсорсе (бухгалтером, рекрутером, юристом)

Уровень сложности: 10.

Навыки и знания :профильное образование и опыт.

Оборудование: компьютер, иногда принтер.

Уровень дохода: высокий.

Нюансы. Вам придется активно предлагать свои услуги — в том числе в интернете, с помощью платной рекламы и сарафанного радио.

Найдите работу на удаленке или по гибридному графику на Клерк.Работа. И работайте там, где вам удобно.

Интернета на даче нет / хочется отдохнуть от компьютера

Работа с детьми или животными

Варианты: няня, аниматор, воспитатель, компаньон, вожатый дачного «мини-лагеря», специалист по передержке животных.

Уровень сложности: 4.

Навыки и знания: умение ладить с детьми или обращаться с животными.

Оборудование: игрушки, много свободного места.

Уровень дохода: средний.

Нюансы:

  • Потребуются усилия, чтобы убедить родителей доверить вам своих детей. Сделать это работой легче, если речь о детях ваших знакомых или соседей по даче.

  • Вариант не подойдет, если вы не любите детей (или животных).

Продажа изделий ручной работы

Что можно продавать:результаты рукоделия, выпечку и фастфуд (дачникам-соседям), картины, экокосметику, мыло ручной работы, дизайны для футболок.

Уровень сложности: 5 — 7.

Навыки и знания: те, что необходимы для изготовления товаров, на уровне выше среднего.

Оборудование: зависит от товара (для пошива одежды нужна швейная машинка, для выпечки — хорошая плита, и т. п.).

Уровень дохода: высокий (если уделять много времени) или средний.

Нюансы:

  • Вам предстоит нести расходы на покупку материалов и продуктов.

  • Порой проще сделать привлекательный товар, чем продать его. Может потребоваться платная реклама.

Проведение мастер-классов

Варианты: мастер-класс по вышиванию на природе, посадке помидоров, составлению летнего меню и др.

Уровень сложности: 6 — 7.

Навыки и знания: те, которым вы планируете обучать, на уровне выше среднего.

Оборудование: зависит от темы мастер-класса.

Уровень дохода: средний.

Нюансы:

  • Нужно много усилий, чтобы продавать «дачные» мастер-классы. Может потребоваться платная реклама.

  • Не всякий, кто владеет навыком, умеет обучать других.

Интернет нужен, но нужнее дача

Сдача чего-либо в аренду

Что можно сдавать в аренду:баню, садово-огородное оборудование и инвентарь, стиральную машину.

Уровень сложности: 3.

Навыки и знания: навык переговоров, умение чинить сломанное оборудование.

Оборудование: то, которое будете сдавать, — и компьютер/смартфон, чтобы разместить объявление.

Уровень дохода: зависит от вида оборудования.

Нюансы. Формально сдача чего-либо в аренду не работа, а доход. На практике же надо подготовить баню к приезду клиентов, затем за ними убраться; оборудование придется регулярно мыть, сушить, смазывать. Всё это работа.

«Муж/жена на час», подсобно-огородные работы

Варианты: копка участков, окучивание, полив, прополка сорняков и др.

Уровень сложности: 4.

Навыки и знания: особых навыков не нужно, но руки должны расти из правильного места.

Оборудование: зависит от вида работ.

Уровень дохода: средний.

Нюансы. Потребуется активно искать клиентов, причем «вживую» — неподалеку от своей дачи.

Выращивание сельхозпродукции на продажу

Выращивать и продавать можно:фрукты, ягоды, овощи, зелень, грибы, семена и саженцы, кур (или яйца).

Уровень сложности: 5 — 7.

Навыки и знания: навыки посадки, ухода, полива и сбора; знания об особенностях выращиваемых продуктов.

Оборудование: садово-огородный инвентарь.

Уровень дохода: средний (но может быть высоким, если продавать дорогие продукты).

Нюансы. Чтобы заработать на урожае в этом году, многие виды сельхозпродукции сажать уже поздно.

Создание фото для фотостоков

Уровень сложности: 6.

Навыки и знания: умение хорошо фотографировать; знания о свете, композиции, настройках; понимание запросов рынка.

Оборудование: фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой, компьютер.

Уровень дохода: средний — если ваши идеи (именно они, а не фото!) будут хорошо продаваться.

Экологический туризм

Варианты: организация походов, сплавов, сбора грибов/ягод, рыбалки.

Уровень сложности: 7.

Навыки и знания: организационные способности; навык переговоров; знание «грибных», «рыбных» и просто красивых мест неподалеку от дачи.

Оборудование: зависит от варианта досуга.

Уровень дохода: средний.

Нюансы. Продать мероприятие или вариант досуга сложнее, чем организовать. Может потребоваться платная реклама.

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