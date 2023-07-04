Работа, которую можно выполнять, сидя на даче — 15 вариантов

Примечания

Уровень сложности указываем в диапазоне от 1 («просто, без усилий и особых навыков») до 10 («сложно, требует развитых навыков»).

Уровень дохода условно определяем как низкий («едва хватит на карманные расходы»), средний или высокий («может заменить официальный доход»).

Учтите, что он зависит не только от вида деятельности и навыков, но также от затрачиваемого времени, от готовности работодателя платить выше рынка, от региона вашего проживания.

Среди вариантов нет блогерства. Это, безусловно, труд, сложный и ненормированный. Можно начать вести блог (на YouTube, во «ВКонтакте», в запрещенных соцсетях) без опыта и навыков — есть вероятность, что он «выстрелит» и начнет приносить доход. Но бывает, что усилия годами не приносят результата и работой это так и не становится.

Мы собрали варианты работы на даче в 3 группы — в зависимости от личной ситуации.

Интернет на даче есть, связь ловит

«Классический» заработок в интернете

Варианты: прохождение опросов, просмотр рекламы, лайки и подписки за оплату, антикапча, написание комментариев, участие в фокус-группах.

Уровень сложности: 1 — 3.

Навыки и знания: не требуются.

Оборудование: компьютер.

Уровень дохода: низкий.

Нюансы. Может получиться так, что вы потратите на оплату интернета больше, чем заработаете. Кроме того, высок риск нарваться на мошенников.

Купля-продажа вещей (на досках объявлений, маркетплейсах)

Уровень сложности: 6.

Навыки и знания: умение красиво фотографировать, писать продающие описания; навык переговоров; знание особенностей работы на конкретной площадке.

Оборудование: компьютер, смартфон с хорошей камерой, осветительное оборудование.

Уровень дохода: средний.

Нюансы:

Продавать можно свои ненужные вещи, товары, купленные за бесценок с рук, или товары от производителей.

Вопреки расхожему мнению, доход небаснословный. Чтобы продавать много, нужен большой опыт, серьезные вложения в рекламу, «чутье» на то, что будет хорошо продаваться, и везение.

Работа в кол-центре или техподдержке

Уровень сложности: 7.

Навыки и знания: представления о товаре или услуге заказчика и опыт использования, техническая подкованность, грамотная речь и хорошая дикция.

Оборудование: компьютер, микрофон и наушники.

Уровень дохода: высокий.

Нюансы. Требуется высокая стрессоустойчивость.

Виртуальный помощник

Уровень сложности: 8.

Навыки и знания: самые разные, главное — способность работать в режиме многозадачности, организаторский талант и общительность.

Оборудование: компьютер, иногда наушники и микрофон.

Уровень дохода: высокий (если уделять много времени) или средний.

Нюансы. Вам предстоит согласовать с работодателем график, который устроит вас обоих.

Работа с текстом

Варианты: копирайтер, редактор, корректор, эсэмэмщик, транскрибатор, автор научных работ, переводчик.

Уровень сложности: 9.

Навыки и знания: грамотность, широкий кругозор, развитая логика, умение внятно формулировать мысли, чувство юмора.

Оборудование: компьютер.

Уровень дохода: высокий.

Нюансы:

Вопреки расхожему мнению, писать умеют не все (а если «умеют» и все, то многим это дается очень нелегко).

Ставки высоки у тех, кто пишет лучше остальных или обладает экспертизой в какой-то теме.

На биржах текстов ставки копеечные — ищите заказчиков напрямую (большинство авторов начинают со знакомых).

В последнее время тексты среднего качества пишет искусственный интеллект (ChatGPT, Notion AI). Вы быстрее войдете в профессию, если научитесь работать с ним.

Продажа экспертизы онлайн

Варианты : онлайн-преподавание иностранных языков, рисования, ораторского мастерства, вокала, йоги; услуги психотерапевта, стилиста, логопеда; коучинг.

Уровень сложности : 10.

Навыки и знания : профильное образование и опыт, подтвержденная экспертиза.

Оборудование : компьютер, иногда микрофон и наушники.

Уровень дохода : высокий.

Нюансы . Вам предстоит активно предлагать свои услуги в интернете и вживую, знакомым. Потребуется сайт-визитка или заполненная страница в соцсетях, партнерская или платная реклама.

Работа на аутсорсе (бухгалтером, рекрутером, юристом)

Уровень сложности: 10.

Навыки и знания :профильное образование и опыт.

Оборудование: компьютер, иногда принтер.

Уровень дохода: высокий.

Нюансы. Вам придется активно предлагать свои услуги — в том числе в интернете, с помощью платной рекламы и сарафанного радио.

Найдите работу на удаленке или по гибридному графику на Клерк.Работа. И работайте там, где вам удобно.

Интернета на даче нет / хочется отдохнуть от компьютера

Работа с детьми или животными

Варианты: няня, аниматор, воспитатель, компаньон, вожатый дачного «мини-лагеря», специалист по передержке животных.

Уровень сложности: 4.

Навыки и знания: умение ладить с детьми или обращаться с животными.

Оборудование: игрушки, много свободного места.

Уровень дохода: средний.

Нюансы:

Потребуются усилия, чтобы убедить родителей доверить вам своих детей. Сделать это работой легче, если речь о детях ваших знакомых или соседей по даче.

Вариант не подойдет, если вы не любите детей (или животных).

Продажа изделий ручной работы

Что можно продавать:результаты рукоделия, выпечку и фастфуд (дачникам-соседям), картины, экокосметику, мыло ручной работы, дизайны для футболок.

Уровень сложности: 5 — 7.

Навыки и знания: те, что необходимы для изготовления товаров, на уровне выше среднего.

Оборудование: зависит от товара (для пошива одежды нужна швейная машинка, для выпечки — хорошая плита, и т. п.).

Уровень дохода: высокий (если уделять много времени) или средний.

Нюансы:

Вам предстоит нести расходы на покупку материалов и продуктов.

Порой проще сделать привлекательный товар, чем продать его. Может потребоваться платная реклама.

Проведение мастер-классов

Варианты: мастер-класс по вышиванию на природе, посадке помидоров, составлению летнего меню и др.

Уровень сложности: 6 — 7.

Навыки и знания: те, которым вы планируете обучать, на уровне выше среднего.

Оборудование: зависит от темы мастер-класса.

Уровень дохода: средний.

Нюансы:

Нужно много усилий, чтобы продавать «дачные» мастер-классы. Может потребоваться платная реклама.

Не всякий, кто владеет навыком, умеет обучать других.

Интернет нужен, но нужнее дача

Сдача чего-либо в аренду

Что можно сдавать в аренду:баню, садово-огородное оборудование и инвентарь, стиральную машину.

Уровень сложности: 3.

Навыки и знания: навык переговоров, умение чинить сломанное оборудование.

Оборудование: то, которое будете сдавать, — и компьютер/смартфон, чтобы разместить объявление.

Уровень дохода: зависит от вида оборудования.

Нюансы. Формально сдача чего-либо в аренду не работа, а доход. На практике же надо подготовить баню к приезду клиентов, затем за ними убраться; оборудование придется регулярно мыть, сушить, смазывать. Всё это работа.

«Муж/жена на час», подсобно-огородные работы

Варианты: копка участков, окучивание, полив, прополка сорняков и др.

Уровень сложности: 4.

Навыки и знания: особых навыков не нужно, но руки должны расти из правильного места.

Оборудование: зависит от вида работ.

Уровень дохода: средний.

Нюансы. Потребуется активно искать клиентов, причем «вживую» — неподалеку от своей дачи.

Выращивание сельхозпродукции на продажу

Выращивать и продавать можно:фрукты, ягоды, овощи, зелень, грибы, семена и саженцы, кур (или яйца).

Уровень сложности: 5 — 7.

Навыки и знания: навыки посадки, ухода, полива и сбора; знания об особенностях выращиваемых продуктов.

Оборудование: садово-огородный инвентарь.

Уровень дохода: средний (но может быть высоким, если продавать дорогие продукты).

Нюансы. Чтобы заработать на урожае в этом году, многие виды сельхозпродукции сажать уже поздно.

Создание фото для фотостоков

Уровень сложности: 6.

Навыки и знания: умение хорошо фотографировать; знания о свете, композиции, настройках; понимание запросов рынка.

Оборудование: фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой, компьютер.

Уровень дохода: средний — если ваши идеи (именно они, а не фото!) будут хорошо продаваться.

Экологический туризм

Варианты: организация походов, сплавов, сбора грибов/ягод, рыбалки.

Уровень сложности: 7.

Навыки и знания: организационные способности; навык переговоров; знание «грибных», «рыбных» и просто красивых мест неподалеку от дачи.

Оборудование: зависит от варианта досуга.

Уровень дохода: средний.

Нюансы. Продать мероприятие или вариант досуга сложнее, чем организовать. Может потребоваться платная реклама.