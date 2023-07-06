Какие штрафы можно учесть в налоговой базе по прибыли, а какие — нет

Определить, можно ли списать штрафы в расходы налоговой базы по прибыли просто.

Правило такое:

штраф, уплаченный контрагенту за нарушение условий договора, уменьшает базу по налогу на прибыль;

штраф, перечисленный в бюджет РФ всех уровней, базу по налогу на прибыль не уменьшает.

В уменьшение налоговой базы по прибыли можно принять уплаченные неустойки, штрафы, пени по договорам с партнерами.

Штрафы включают во внереализационные расходы. Делается это на дату, когда вы признали свою задолженность, либо на дату вступления в силу решения суда.

Штрафы, пени, взимаемые госорганами либо перечисляемые в бюджет (в том числе в бюджет субъекта РФ) учесть в расходах при расчете налоговой базы по прибыли нельзя (п. 2 ст. 270 НК, письма Минфина от 29.05.2023 № 03-03-06/1/49228, 20.06.2018 № 03-03-06/1/42048).

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Какие штрафы уменьшают налоговую базу по прибыли. Таблица

У фирмы на УСН есть ограничения

Компания, которая работает на УСН с объектом «доходы минус расходы», не сможет включить в расходы суммы штрафов.

Перечень затрат, которые можно учесть при исчислении «упрощенного» налога, является закрытым и расходы на уплату каких-либо штрафов и пеней в нем не поименованы п. 1 ст. 346.16 НК.