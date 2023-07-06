Налог на прибыль

Какие штрафы можно учесть в налоговой базе по прибыли, а какие — нет

Учитывать либо не учитывать штрафные санкции в расходах по налогу на прибыль, напрямую зависит от того, как они появились — это санкции со стороны государственных органов или контрагентов.

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Какие штрафы можно учесть в налоговой базе по прибыли, а какие — нет
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Определить, можно ли списать штрафы в расходы налоговой базы по прибыли просто.

Правило такое:

  • штраф, уплаченный контрагенту за нарушение условий договора, уменьшает базу по налогу на прибыль;

  • штраф, перечисленный в бюджет РФ всех уровней, базу по налогу на прибыль не уменьшает.

В уменьшение налоговой базы по прибыли можно принять уплаченные неустойки, штрафы, пени по договорам с партнерами.

Штрафы включают во внереализационные расходы. Делается это на дату, когда вы признали свою задолженность, либо на дату вступления в силу решения суда.

Штрафы, пени, взимаемые госорганами либо перечисляемые в бюджет (в том числе в бюджет субъекта РФ) учесть в расходах при расчете налоговой базы по прибыли нельзя (п. 2 ст. 270 НК, письма Минфина от 29.05.2023 № 03-03-06/1/49228, 20.06.2018 № 03-03-06/1/42048).

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Какие штрафы уменьшают налоговую базу по прибыли. Таблица

Вид штрафа, санкции

Учитывается / не учитывается в расходах по прибыли

Основание

Штраф за грубое нарушение порядка учета расходов, доходов и объектов налогообложения (ст. 120 НК)

не учитывается в расходах

П. 2 ст. 270 НК

Штраф и пени за нарушение сроков уплаты налогов, страховых взносов, сборов (ст. 122 НК)

не учитывается в расходах

П. 2 ст. 270 НК

Штраф за нарушение сроков сдачи отчетности и формата (ст. 119 НК)

не учитывается в расходах

П. 2 ст. 270 НК

Штраф за неисполнение роли налогового агента и не удержание НДФЛ (ст. 123 НК)

не учитываются в расходах

П. 2 ст. 270 НК

Штраф за отказ предоставить ИФНС сведения, необходимые для налогового контроля (ст. 126 и 129 НК)

не учитываются в расходах

П. 2 ст. 270 НК

Штрафы, взысканные с организации или уплаченные в добровольном порядке как возмещения вреда, причиненного окружающей среде

не учитываются в расходах

П. 2 ст. 270 НК, письмо ФНС от 27.12.2021 № СД-4-3/18228@

Административные штрафы, наложенные на организацию по КоАП. Например, штрафы ГИБДД, трудинспекции, пожарных инспекторов, ФМС и т. п.

не учитываются в расходах

П. 2 ст. 270 НК

Штрафы за нарушения антимонопольного законодательства

не учитываются в расходах

П. 2 ст. 270 НК, письмо Минфина от 01.10.2019 № 03-03-06/1/75340

Штрафы за отдельные нарушения закона о защите прав потребителей: убытки, причиненные потребителю, за нарушение сроков устранения недостатков товара, замены товара, за нарушение сроков выполнения работы.

Учитываются в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль на основании 

Письмо Минфина от 17.02.2016 № 03-03-06/1/8702

Штраф, выставленный по договорам и признанный должником

Учитываются в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль на основании 

Пп. 13 п. 1 ст. 265 НК.

Штраф, уплаченный партнеру за нарушение условий договора по решению суда

Учитываются в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль на основании 

Пп. 13 п. 1 ст. 265 НК, письмо Минфина от 29.05.2023 № 03-03-06/1/49228

У фирмы на УСН есть ограничения

Компания, которая работает на УСН с объектом «доходы минус расходы», не сможет включить в расходы суммы штрафов.

Перечень затрат, которые можно учесть при исчислении «упрощенного» налога, является закрытым и расходы на уплату каких-либо штрафов и пеней в нем не поименованы п. 1 ст. 346.16 НК.

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