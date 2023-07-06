Какие штрафы можно учесть в налоговой базе по прибыли, а какие — нет

Определить, можно ли списать штрафы в расходы налоговой базы по прибыли просто.
Правило такое:
штраф, уплаченный контрагенту за нарушение условий договора, уменьшает базу по налогу на прибыль;
штраф, перечисленный в бюджет РФ всех уровней, базу по налогу на прибыль не уменьшает.
В уменьшение налоговой базы по прибыли можно принять уплаченные неустойки, штрафы, пени по договорам с партнерами.
Штрафы включают во внереализационные расходы. Делается это на дату, когда вы признали свою задолженность, либо на дату вступления в силу решения суда.
Штрафы, пени, взимаемые госорганами либо перечисляемые в бюджет (в том числе в бюджет субъекта РФ) учесть в расходах при расчете налоговой базы по прибыли нельзя (п. 2 ст. 270 НК, письма Минфина от 29.05.2023 № 03-03-06/1/49228, 20.06.2018 № 03-03-06/1/42048).
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Какие штрафы уменьшают налоговую базу по прибыли. Таблица
Вид штрафа, санкции
Учитывается / не учитывается в расходах по прибыли
Основание
Штраф за грубое нарушение порядка учета расходов, доходов и объектов налогообложения (ст. 120 НК)
не учитывается в расходах
Штраф и пени за нарушение сроков уплаты налогов, страховых взносов, сборов (ст. 122 НК)
не учитывается в расходах
Штраф за нарушение сроков сдачи отчетности и формата (ст. 119 НК)
не учитывается в расходах
Штраф за неисполнение роли налогового агента и не удержание НДФЛ (ст. 123 НК)
не учитываются в расходах
Штраф за отказ предоставить ИФНС сведения, необходимые для налогового контроля (ст. 126 и 129 НК)
не учитываются в расходах
Штрафы, взысканные с организации или уплаченные в добровольном порядке как возмещения вреда, причиненного окружающей среде
не учитываются в расходах
Административные штрафы, наложенные на организацию по КоАП. Например, штрафы ГИБДД, трудинспекции, пожарных инспекторов, ФМС и т. п.
не учитываются в расходах
Штрафы за нарушения антимонопольного законодательства
не учитываются в расходах
П. 2 ст. 270 НК, письмо Минфина от 01.10.2019 № 03-03-06/1/75340
Штрафы за отдельные нарушения закона о защите прав потребителей: убытки, причиненные потребителю, за нарушение сроков устранения недостатков товара, замены товара, за нарушение сроков выполнения работы.
Учитываются в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль на основании
Штраф, выставленный по договорам и признанный должником
Учитываются в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль на основании
Штраф, уплаченный партнеру за нарушение условий договора по решению суда
Учитываются в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль на основании
Пп. 13 п. 1 ст. 265 НК, письмо Минфина от 29.05.2023 № 03-03-06/1/49228
У фирмы на УСН есть ограничения
Компания, которая работает на УСН с объектом «доходы минус расходы», не сможет включить в расходы суммы штрафов.
Перечень затрат, которые можно учесть при исчислении «упрощенного» налога, является закрытым и расходы на уплату каких-либо штрафов и пеней в нем не поименованы п. 1 ст. 346.16 НК.