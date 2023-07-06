Руководители, юристы, главбухи. Топ-5 престижных вакансий недели с высокой зарплатой

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Главный бухгалтер
Специалиста ищет производственная компания, сфера деятельности: полиграфия, производство изделий из бумаги и картона.
Что нужно делать: вести учет 3 юридических лиц на УСН-доходы.
Что нужно знать: желательно иметь аттестат профессионального бухгалтера и диплом о повышении квалификации не старше 3 лет.
Узнать все условия и требования, которые предъявляет работодатель, можно здесь.
Зарплата до 150 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Ведущий бухгалтер на участок заработной платы
Специалиста на участок по расчету заработной платы ищет холдинг «Лабиринт» из сферы логистики и книгоиздания.
Что нужно делать: контролировать начисление и выплату зарплаты, персонал компании — 5 000 чел., включая иностранцев. Руководить отделом из 5 бухгалтеров.
Что нужно знать: 1С:ЗУП, опыт работы руководителем отдела от 1 года.
Из интересного: обещают бесплатные вкусные обеды в корпоративной столовой с разнообразным меню :)
Узнать все подробности можно здесь.
Зарплата от 100 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Главный бухгалтер
Главбуха ищет консалтингововая компания «РЕАНИ».
Что нужно делать: вести от 10 до 20 клиентов на аутсорсе.
Что нужно знать: все системы налогообложения, 1С, опыт работы от 2-х лет.
Из интересного: можно работать удаленно или в офисе (по желанию). Можно выбрать удобную форму сотрудничества: трудовой договор, ГПХ.
Узнать все подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 60 000 до 150 000 рублей, г. Казань (можно удаленно), частичная занятость.
Руководитель группы доходов
Специалист требуется в компанию «Манго Телеком», которая занимается разработкой программного обеспечения.
Что нужно делать: руководить отделом из 7 человек, контролировать контрагентов, анализировать договоры, готовить документы для проверок, формировать отчетность и т.д.
Что нужно знать: 1С, бухгалтерское и налоговое законодательство, иметь опыт работы 3-6 лет.
Из интересного: в трудовой договор включеноДМС.
Узнать все подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 120 000 до 160 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Налоговый юрист
Специалиста ищет предприниматель, оказывающий юридические и бухгалтерские услуги.
Что нужно делать: сопровождать ВНП, консультировать клиентов, заниматься досудебным и судебным урегулированием споров.
Что нужно знать: Налоговый кодекс, прочие правовые нормы.
Узнать все подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 90 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Удачи вам в поисках работы мечты!
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