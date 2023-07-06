Руководители, юристы, главбухи. Топ-5 престижных вакансий недели с высокой зарплатой

Специалиста ищет производственная компания, сфера деятельности: полиграфия, производство изделий из бумаги и картона.

Что нужно делать: вести учет 3 юридических лиц на УСН-доходы.

Что нужно знать: желательно иметь аттестат профессионального бухгалтера и диплом о повышении квалификации не старше 3 лет.

Узнать все условия и требования, которые предъявляет работодатель, можно здесь.

Зарплата до 150 000 рублей, г. Москва, полная занятость.