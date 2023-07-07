Порядок оценки чистых активов изменили. Временно и не для всех

Объекты учета у арендатора
Арендатор на дату предоставления ему предмета аренды одновременно признает в бухучете 2 объекта учета: обязательство и актив (п. 10 ФСБУ 25/2018).
Обязательство – это стоимостная оценка обязательства по аренде. После принятия к учету величина обязательства по аренде увеличивается на начисляемые проценты и уменьшаются на уплаченные арендные платежи.
В качестве актива выступает стоимостная оценка права пользования активом — предметом аренды (ППА). После принятия к учету его стоимость погашается путем начисления амортизации.
Чистые активы
Информация о размерах чистых активов компании приводится в разделе 3 отчета об изменениях капитала по состоянию на 31 декабря:
отчетного года;
предыдущего (прошлого) года;
года, предшествующего предыдущему (позапрошлого).
Чистые активы определяют вычитанием из суммы всех активов фирмы величины ее обязательств (за исключением отдельных показателей).
Если фирма единовременно погасит все свои долги, в ее распоряжении должна остаться определенная сумма средств, не связанная никакими обязательствами, то есть ее чистые активы.
Чистые активы — это тот предел, который нельзя переступать, наращивая долговые обязательства, чтобы не стать банкротом.
Схематично величина чистых активов — это разница между активами и пассивами бухгалтерского баланса организации, которые участвуют в расчете. О том, как рассчитать чистые активы, прописано в приказе Минфина от 28 августа 2014 г. № 84н.
Утвержденный порядок применяют АО, ООО, ГУПы, МУПы, производственные кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, хозяйственные партнерства. Он распространяется также на организаторов азартных игр.
Не распространяется — на кредитные организации, акционерные инвестиционные фонды.
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Что изменили в порядке оценки чистых активов
Приказом Минфина от 24 мая 2023 г. № 77н внесены изменения в пункт 7 порядка определения стоимости чистых активов, утвержденного приказом от 28 августа 2014 г. № 84н.
В 2023-2024 гг. и по итогам 2024 г. при определении стоимости чистых активов авиапредприятия вправе не включать в активы балансовую стоимость права пользования воздушными судами и авиадвигателями, являющимися предметом лизинга.
Одновременно им можно не включать в принимаемые к расчету обязательства балансовую стоимость обязательств по аренде воздушных судов и авиадвигателей, оценочных обязательств, величина которых включена в фактическую стоимость права пользования судами и двигателями.