Порядок оценки чистых активов изменили. Временно и не для всех

Объекты учета у арендатора

Арендатор на дату предоставления ему предмета аренды одновременно признает в бухучете 2 объекта учета: обязательство и актив (п. 10 ФСБУ 25/2018).

Обязательство – это стоимостная оценка обязательства по аренде. После принятия к учету величина обязательства по аренде увеличивается на начисляемые проценты и уменьшаются на уплаченные арендные платежи.

В качестве актива выступает стоимостная оценка права пользования активом — предметом аренды (ППА). После принятия к учету его стоимость погашается путем начисления амортизации.

Чистые активы

Информация о размерах чистых активов компании приводится в разделе 3 отчета об изменениях капитала по состоянию на 31 декабря:

отчетного года;

предыдущего (прошлого) года;

года, предшествующего предыдущему (позапрошлого).

Чистые активы определяют вычитанием из суммы всех активов фирмы величины ее обязательств (за исключением отдельных показателей).