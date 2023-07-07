Как бухгалтерам в ресторане работать с новыми акцизами на сахаросодержащие напитки

Ранее к подакцизной продукции, реализуемой в общепите, относился только алкоголь и табачная продукция. Если ресторан не работал ни с тем, ни с другим, то теперь точно придется адаптироваться к новым требованиям.
Какие напитки стали подакцизными
Согласно поправкам к ст. 181 НК, подакцизными признают сахаросодержащие напитки со следующими характеристиками:
изготовленные на производстве на основе питьевой или минеральной воды;
в заводской потребительской упаковке, например, сок в коробках, лимонад в стеклянных или ПЭТ бутылках;
содержат в составе сахара — глюкозу, мед, фруктозу, лактозу и другие;
количество углеводов превышает 5 граммов на 100 мл;
объемная доля этилового спирта не больше 1,2 %.
Чтобы точно понимать, подакцизный товар или нет, можно запросить перечень у поставщика. При этом лимонады, которые производит сам ресторан, не будут считаться подакцизными.
Как акциза отобразится в работе ресторанов
Государство установило стоимость акциза на сахаросодержащие напитки — 7 рублей за 1 литр готового продукта, порядок уплаты закреплен в главе 22 НК.
Обычно обязанность уплачивать акциз ложится на производителя или импортера. Общепиту ничего доплачивать не нужно, однако при продаже таких товаров закон требует, чтобы в чеке отражалась соответствующая информация.
Если в ресторане раньше не продавали подакцизную продукцию, нужно перенастроить учетную систему для работы с обновленными чеками.
Если ресторан уже продавал подакцизную продукцию (алкоголь, табак), бухгалтеру достаточно в учетной системе указать для сахаросодержащих напитков признак «Подакцизный товар» («АТ»).
Если ресторан раньше не работал с подакцизной продукцией, то владельцу нужно перерегистрировать ККТ (контрольно-кассовую технику) и указать, что она используется при реализации подакцизной продукции.
Как это сделать:
сформировать заявление на сайте ФНС;
указать, что ресторан будет продавать товары, облагаемые акцизом;
перерегистрировать ККТ с признаком «Подакцизные товары» в личном кабинете ФНС;
бухгалтер должен отметить в учетной системе признак «Подакцизный товар» для сахаросодержащих напитков.
После корректной перенастройки ККТ в чеках появятся все необходимые реквизиты и отметки.
Когда нужно обновлять ККТ
При продаже подакцизных товаров память фискального наполнителя заполняется быстрее, поэтому срок его службы уменьшается.
Работа без подакцизных товаров
Работа с подакцизными товарами
ФН со сроком 36 месяцев (1100 дней).
Срок службы пересчитан до 410 дней.
Что делать с контрольно-кассовой техникой:
с даты регистрации ФН не прошло 410 дней — достаточно заново зарегистрировать ККТ в ФНС;
с даты регистрации ФН прошло больше 410 дней — необходимо заменить кассу на новую.
За подробной консультацией по замене и перенастройке можно обратиться в компанию, обслуживающую ККТ в вашем ресторане.
Важно понимать, что акциз — это не маркировка. Сахаросодержащие напитки относятся к немаркированным подакцизным товарам, за их оборот не нужно отчитываться в «Честный знак» или ЕГАИС.
Поэтому в документообороте никаких изменений не будет. Задача руководства и бухгалтерии — перенастроить кассу, чтобы в чеках появилась новая строчка.
Вывод
Сахаросодержащие напитки относятся к немаркированным подакцизным товарам. За их оборот пока не нужно отчитываться в «Честный знак» или ЕГАИС, в документообороте также нет никаких изменений.
Однако, в будущем государство планирует ввести маркировку на безалкогольные напитки, а это значит, что бухгалтерам снова придется приспосабливаться к новым требованиям.
Сделать работу бухгалтера проще и точнее помогают сервисы электронного документооборота. Они автоматизируют приемку накладных, формирование деклараций и другую работу с оборотными документами.
Мы следим за новостями в маркировке и обязательно вам расскажем, если что-то изменится.
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