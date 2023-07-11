Как рассчитать компенсацию при увольнении в 2023 году

Что подразумевает компенсация при увольнении
Говоря о компенсации отпуска при увольнении, обычно подразумевают наиболее общий ее случай, имеющий отношение абсолютно ко всем работникам.
Это компенсация при увольнении в виде отпускных, причитающихся за не использованный в период работы отпуск.
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника, и на момент увольнения часть его (а бывает, что и отпуск за несколько лет) может оказаться неиспользованной.
Ст. 127 ТК обязывает в случае увольнения оплатить эту часть, какой бы ни оказалась реальная ее продолжительность. Причина прекращения трудового договора при расчете компенсации при увольнении значения не имеет.
Как рассчитать дни компенсации при увольнении?
Продолжительность стандартного ежегодного отпуска — 28 календарных дней (ст. 115 ТК). Однако для некоторых категорий работников он удлиняется (ст. 116–119, ст. 348.10 ТК).
Отпускные при увольнении рассчитывают исходя из той протяженности отпуска, которая положена конкретному лицу, с учетом удлинения, если оно присутствует. В отпуск не входят праздничные дни.
Начало года, к которому будет относиться ежегодный отпуск, каждым работодателем для каждого конкретного работника определяется индивидуально — с 1 дня его трудоустройства на эту работу (п. 1 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169), а окончание может смещаться, если на протяжении рассчитанного от начальной даты календарного года у работника возникали периоды, не входящие в этот стаж (ст. 121 ТК).
Расчет компенсации при увольнении в 2023 году производится также для лиц, оформленных по срочному (до 2 месяцев) трудовому договору (ст. 291 ТК) или на неполный рабочий день (ст. 93 ТК).
При срочном договоре отпускные считают исходя из того, что каждому отработанному месяцу соответствуют 2 рабочих дня отпуска.
Не нужно производить начисление компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работникам:
оформлявшимся по договору ГПХ (ст. 11 ТК);
отработавшим меньше, чем половину месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169).
Начисленную компенсацию при увольнении облагают страховыми взносами, НДФЛ и выплачивают вместе с прочими суммами, причитающимися к уплате работнику, в последний день его трудовой деятельности (ст. 140 ТК).
Формула расчета компенсации в 2023 году
Как правильно рассчитать компенсацию отпуска при увольнении? В 2023 году для этого используется формула, согласно которой сумма компенсации при увольнении равна:
КНО = СДЗ × НДО,
где:
КНО — компенсация отпуска при увольнении, если отпуск не был использован;
СДЗ — величина среднего за день заработка;
НДО — количество неиспользованных дней отпуска.
При расчете компенсации при увольнении величину среднего за день заработка ст. 139 ТК предписывает определять так:
СДЗ = НЗП / 12 / 29,3,
где:
НЗП — заработная плата, начисленная за расчетный отрезок времени (12 месяцев до месяца увольнения);
12 — число месяцев в расчетном периоде;
29,3 — среднее число календарных дней, приходящихся на 1 месяц расчетного периода.
Однако не все выплаченные работодателем доходы и, соответственно, не все периоды, в течение которых работник трудится у работодателя, можно учесть при определении среднего за день заработка (п. 5 постановления Правительства от 24.12.2007 № 922).
В частности, в него не входят начисления, приходящиеся на периоды отпусков, больничных, командировок.
В этом случае время работы, учитываемое для расчета величины среднедневного заработка, сложится из суммы числа дней, соответствующих месяцам, отработанным полностью, количество дней в каждом из которых будет приниматься за 29,3, и величины календарных дней работы за неполные месяцы (п. 10 постановления № 922).
Порядок учета в расчете премий, связанных с оплатой труда, зависит от периода, за который они выплачиваются (п. 15 постановления № 922).
Кроме того, в отношении дохода за расчетный период (12 месяцев) возможны такие ситуации:
Доход имел место только в месяце увольнения. Тогда величину среднего за день заработка рассчитают по одному этому месяцу, поделив начисленную в нем зарплату на рассчитанное для этого месяца среднее число календарных дней (п. 7 постановления № 922). Последнюю величину посчитают от числа 29,3 пропорционально доле календарных дней, соответствующих времени работы в месяце увольнения, в общем количестве дней в этом же месяце (п. 10 постановления № 922).
Доход в расчетном периоде отсутствовал. Тогда период расчета среднего за день заработка сдвигают на предшествовавший ему период такой же продолжительности (п. 6 постановления № 922). А если дохода нет и там, то средний за день заработок рассчитают от оклада или тарифной ставки (п. 8 постановления № 922).
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Компенсация отпуска при увольнении: расчет
Количество дней неиспользованного отпуска определяют по факту исходя из того, что полному году стажа, дающего право на него, соответствуют 28 календарных дней, а каждому полному месяцу —2,33 календарных дня.
Когда последний месяц стажа оказывается неполным, то, рассчитывая компенсацию при увольнении, его учитывают как полный, если число дней работы в нем превышает половину месяца, и не учитывают, когда отработанный в нем срок составляет меньше половины месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169).
Есть ситуации, при которых обязательной становится выплата компенсации отпуска при увольнении за полный год, хотя в реальности он оказывается отработанным не полностью (п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169). Это случаи, когда сотрудник проработал:
больше 11 месяцев и они все вошли в стаж, предоставляющий право на отпуск;
от 5,5 до 11 месяцев, но вынужден уволиться по сокращению численности, из-за поступления на военную службу, направления на учебу или другую работу или из-за выявившейся непригодности к работе.
Определенное расчетом количество дней отпуска при расчете компенсации при увольнении законодательство округлять не требует.
Поэтому можно в расчете компенсации отпуска при увольнении использовать число, имеющее знаки после запятой, а можно отразить в учетной политике положение об округлении его до целого числа.
Принимая решение о том, как начисляется компенсация за отпуск при увольнении, следует иметь в виду, что округление всегда надо делать в пользу работника (письмо Минздравсоцразвития от 07.12.2005 № 4334-17).
Рассмотрим расчет компенсации за неиспользованный отпуск пошагово.
Пример расчета компенсации за неиспользованный отпуск
Сотрудник Федоров В.А. принят на работу в ООО «Солнышко» 03.12.2021, а увольняется 25.05.2023.
В отпуске Федоров был в июле 2022 (28 кал. дней). Периодов, не включаемых в стаж по отпускам, у работника не было.
Расчетный период для подсчета компенсации — 12 месяцев, предшествующих месяцу увольнения, т.е с мая 2022 по апрель 2023. За этот период сотрудник заработал 632 400 руб.
Шаг 1 — рассчитываем стаж:
с 03.12.2021 по 02.12.2022 — 12 мес.;
с 03.12.2022 по 02.05.2023 — 5 мес.;
с 03.05.2023 по 25.05.2023 — 22 дня, что превышает половину месяца, а значит в расчет берется полный месяц.
Итого стаж составляет 18 месяцев
Шаг 2 — определяем количество дней отпуска с начала работы.
18 мес. x 2,33 = 42 дня.
Шаг 3 — определяем количество дней неиспользованного отпуска.
42 дня — 28 использованных дней = 14 дней
Шаг 4 — рассчитываем среднедневной заработок (СДЗ).
количество полностью отработанных месяцев в расчетном периоде равно 11;
в неполностью отработанном июле равно 2,84 (29,3 / 31 дн. x (31 дн. - 28 дн.));
СДЗ равен 1 945 руб. (632 400 руб. / (29,3 x 11 мес. + 2,84 дня)).
Шаг 5 — определяем сумму компенсации за отпуск.
1 945 руб. x 14 дней = 27 230 руб.
При выплате компенсации с нее необходимо удержать НДФЛ. Таким образом Федоров получит на руки 23 691 руб. (27 230 руб. — 13%). Отдельно отметим, что заплатить удержанный НДФЛ бухгалтеру необходимо в срок до 28 июня 2023 г.
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Особенные ситуации для начисления и выплаты
Сложности при определении величины компенсации отпуска при увольнении могут возникать в следующих ситуациях:
В периоде, за который определяют право на отпуск, есть временные промежутки, которые не входят в стаж.
В этом случае начало отсчета года, следующего за включающим такие промежутки, сдвигается на соответствующее число календарных дней. А отпуска за свой счет сдвигают начало следующего года только в том случае, если их общая продолжительность за год превышает 14 календарных дней (ст. 121 ТК) и сдвиг при этом происходит на разницу между фактическим числом дней отпусков без содержания за год и 14 календарными днями.
Работник увольняется до истечения того года, за который он уже отгулял отпуск в полном объеме.
В этой ситуации при увольнении у него удерживают ту часть отпускных, которая соответствует излишне оплаченной части отпуска (п. 2 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169).
Однако если увольнение происходит по основаниям, дающим право на оплату отпускных в полном объеме, то выплаты компенсации при увольнении, приходящиеся на излишне оплаченную часть отпуска, лишними не считаются.
Если работник уходит в отпуск с последующим увольнением, расчет компенсации и ее выплата должны быть произведены в последний рабочий день.
В этот рабочий день, предшествующий отпуску с последующим увольнением, сотрудник должен получить окончательный расчет, трудовую книжку и другие необходимые для дальнейшего трудоустройства документы (письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24.12.2007 № 5277-6-1).
Можно ли сделать проверку онлайн
Существует возможность проверки сделанного вручную расчета компенсации при увольнении через интернет.
Для этого в соответствующую программу нужно будет ввести все запрашиваемые ею сведения с учетом вышеописанных особенностей. Программа обработает заведенные данные и выдаст расчетный размер компенсации.
Итоги
Выплата компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника обязательна для работодателя.
Расчет ее надо делать с учетом всех особенностей определения величины среднего за день заработка и числа дней неиспользованного отпуска.
Излишне выплаченные авансом отпускные подлежат удержанию. Расчет можно проверить через интернет.