Как рассчитать компенсацию при увольнении в 2023 году

Говоря о компенсации отпуска при увольнении, обычно подразумевают наиболее общий ее случай, имеющий отношение абсолютно ко всем работникам.

Это компенсация при увольнении в виде отпускных, причитающихся за не использованный в период работы отпуск.

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника, и на момент увольнения часть его (а бывает, что и отпуск за несколько лет) может оказаться неиспользованной.

Ст. 127 ТК обязывает в случае увольнения оплатить эту часть, какой бы ни оказалась реальная ее продолжительность. Причина прекращения трудового договора при расчете компенсации при увольнении значения не имеет.

Как рассчитать дни компенсации при увольнении?

Продолжительность стандартного ежегодного отпуска — 28 календарных дней (ст. 115 ТК). Однако для некоторых категорий работников он удлиняется (ст. 116–119, ст. 348.10 ТК).

Отпускные при увольнении рассчитывают исходя из той протяженности отпуска, которая положена конкретному лицу, с учетом удлинения, если оно присутствует. В отпуск не входят праздничные дни.

Начало года, к которому будет относиться ежегодный отпуск, каждым работодателем для каждого конкретного работника определяется индивидуально — с 1 дня его трудоустройства на эту работу (п. 1 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169), а окончание может смещаться, если на протяжении рассчитанного от начальной даты календарного года у работника возникали периоды, не входящие в этот стаж (ст. 121 ТК).

Расчет компенсации при увольнении в 2023 году производится также для лиц, оформленных по срочному (до 2 месяцев) трудовому договору (ст. 291 ТК) или на неполный рабочий день (ст. 93 ТК).

При срочном договоре отпускные считают исходя из того, что каждому отработанному месяцу соответствуют 2 рабочих дня отпуска.