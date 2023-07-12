Лайфхаки 1С:ERP, которые помогают облегчить работу

По окончанию работы нужно воспользоваться командой «Открепить/разъединить» или «Закрыть» (в нужной формулировке).

Не все поля, которые система по умолчанию выводит при отображении списков документов, реально требуются в работе. Например, в изначальном формате перечня выставленных счетов не всегда нужны комментарии или наименование организации.

Поменять формат представления данных в перечне можно на вкладке «Еще» прямо из окна формы. Для этого нажмите на кнопку «Изменить форму».

В окне Настройка формы возможно снять флаг с ненужных элементов формы и (или) воспользоваться командой «Добавить поля».

Контроль изменений в документах и отчетах

В настройках администрирования базы есть полезный функционал, который по умолчанию выключен. Например, история версий документов или справочников.

При этом по кнопке «Перейти» появится дополнительная иконка с карандашом,

кликнув по которой вы увидите все сделанные изменения. А при необходимости даже сможете восстановить какие-то данные.

Система позволяет индивидуально настроить порядок хранения версий для каждого типа документа или справочника. Например, указать, в какой момент фиксировать изменения и как долго хранить историю.

Для этого необходимо выполнить «Настройки расписания» для очистки устаревших версий.

Добавление дополнительных реквизитов и сведений в документы или справочники

Настройка дополнительных сведений и реквизитов в документах позволяет упростить подготовку отчетов и облегчить анализ данных. Например, можно добавить в справочник номенклатуры данные о типе упаковки товара или месте его хранения.

Для начала необходимо перейти в меню «НСИ и Администрирование — Администрирование — Общие настройки — Дополнительные реквизиты и сведения» и установить флаг «Дополнительные реквизиты и сведения».

Здесь же можно начать работу по добавлению данных по гиперссылкам «Дополнительные реквизиты» и «Дополнительные сведения».

Чтобы добавить дополнительные сведения в карточке документа, нажмите в карточке объекта на соответствующую иконку,

а затем измените состав данных. Новые реквизиты добавляются через кнопку «Еще» в карточке документа. Можно создать абсолютно новый тип аналитики или добавить ее из созданных ранее наборов.

Работа в режиме технического специалиста

Режим технического специалиста открывает продвинутый функционал чтения данных. Вы сможете быстро найти справочники или отчеты, которые нельзя увидеть через навигационное меню.

Стандартно он выключен, включить его можно в параметрах приложения «Сервис и настройки — Настройки — Параметры».

В режиме технического специалиста можно посмотреть структуру объектов конфигурации в том виде, в котором она представлена в конфигураторе.