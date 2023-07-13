Расходы будущих периодов в 1С: Комплексной автоматизации ред. 2.5

Если сравнивать с бухгалтерской программой справочник «Статьи расходов», то это совокупность таких справочников как «Статьи затрат», «Расходы будущих периодов», «Прочие доходы и расходы».

Структура справочника представлена ниже на рисунке для удобства пользования, обычно все РБП выделяют в отдельную папку.

По кнопке «Создать» создадим новый элемент:

наименование — пишем понятное название, чтобы далее идентифицировать этот элемент в ОСВ и отчетах;

В элементе справочника «Правило распределения расходов будущих периодов» нужно указать как распределяются затраты (помесячно, по календарным дням, в особом порядке), с какой даты списывать затраты (с даты возникновения или с начала следующего месяца). Плюс надо указать аналитику списания расходов.

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Например, если нужно, чтобы ежемесячно затраты по РБП списывались на 26 счет проводкой ДТ 26 КТ 97.21, то в поле «Статья расходов» нужно выбрать соответствующую статью (из того же справочника «Статьи расходов»).

После выбора данных перейдём на вкладку «Бухгалтерский учет и налоги».

В полях группа финансового учета (ГФУ) выбираем настройку нужного счета учета.

Выбор в поле «Вид РБП» влияет на отражение расхода в декларации по налогу на прибыль и налоговых регистрах (например, это могут быть Убытки от реализации амортизируемого имущества, которые встают в Приложение 2 к листу 2), поле «Вид актива» влияет на отражения расхода в бухгалтерском балансе:

дебиторская задолженность — строка 1230 «Дебиторская задолженность»;

запасы — строка 1210 «Запасы»;

прочие оборотные активы — строка 1260 «Прочие оборотные активы»;

прочие внеоборотные активы — строка 1190 «Прочие внеоборотные активы»;

основные средства — строка 1150 «Основные средства».

После того как настройки РБП сделаны, можно отражать его поступление.

Для этого предназначен документ «Приобретение услуг и прочих активов», расположенный на вкладке «Закупки» — «Документы закупки (все)».

Создадим новый документ.

На закладке «Основное» укажем поставщика и договор (тут состав полей может отличаться в зависимости от настроек программы, компания может использовать соглашения, заказы поставщикам и т.д.).

Перейдем на вкладку «Расходы и прочие активы», там укажем сумму, в поле «Статья» выберем ранее созданный элемент. И проведем документ.

Напомним, что в конфигурации 1С: Комплексная автоматизация проводки формируются на основании движения регистров, поэтому ни в коем случае не стоит править проводки вручную (если у вас доступен этот функционал, лучше его отключить в разделе «НСИ и Администрирование» — «Регламентированный учет» — «Ручное изменение проводок документов»).