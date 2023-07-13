Расходы будущих периодов в 1С: Комплексной автоматизации ред. 2.5

Чаще всего РБП учитываются на счете 97, однако расходы на страхование можно учитывать на счетах 76 (76.01.2 и 76.01.9). Обычно такие затраты списываются равномерно в течении какого-то периода.
Одним из разрезов данных счетов в 1С: Комплексная автоматизация является справочник «Статьи расходов», который расположен в разделе «Финансовый результат и контроллинг».
Ранее мы говорили, что данный справочник не является «аналогией» справочнику «Статьи затрат» в конфигурации 1С: Бухгалтерия ред. 3.0.
Если сравнивать с бухгалтерской программой справочник «Статьи расходов», то это совокупность таких справочников как «Статьи затрат», «Расходы будущих периодов», «Прочие доходы и расходы».
Структура справочника представлена ниже на рисунке для удобства пользования, обычно все РБП выделяют в отдельную папку.
По кнопке «Создать» создадим новый элемент:
наименование — пишем понятное название, чтобы далее идентифицировать этот элемент в ОСВ и отчетах;
расходы возникают — «В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные»;
относятся на «Расходы будущих периодов»;
как распределять данные затраты указывается в поле «Распределяются согласно»;
там же настраивается статья списания расходов.
В элементе справочника «Правило распределения расходов будущих периодов» нужно указать как распределяются затраты (помесячно, по календарным дням, в особом порядке), с какой даты списывать затраты (с даты возникновения или с начала следующего месяца). Плюс надо указать аналитику списания расходов.
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Например, если нужно, чтобы ежемесячно затраты по РБП списывались на 26 счет проводкой ДТ 26 КТ 97.21, то в поле «Статья расходов» нужно выбрать соответствующую статью (из того же справочника «Статьи расходов»).
После выбора данных перейдём на вкладку «Бухгалтерский учет и налоги».
В полях группа финансового учета (ГФУ) выбираем настройку нужного счета учета.
Выбор в поле «Вид РБП» влияет на отражение расхода в декларации по налогу на прибыль и налоговых регистрах (например, это могут быть Убытки от реализации амортизируемого имущества, которые встают в Приложение 2 к листу 2), поле «Вид актива» влияет на отражения расхода в бухгалтерском балансе:
дебиторская задолженность — строка 1230 «Дебиторская задолженность»;
запасы — строка 1210 «Запасы»;
прочие оборотные активы — строка 1260 «Прочие оборотные активы»;
прочие внеоборотные активы — строка 1190 «Прочие внеоборотные активы»;
основные средства — строка 1150 «Основные средства».
После того как настройки РБП сделаны, можно отражать его поступление.
Для этого предназначен документ «Приобретение услуг и прочих активов», расположенный на вкладке «Закупки» — «Документы закупки (все)».
Создадим новый документ.
На закладке «Основное» укажем поставщика и договор (тут состав полей может отличаться в зависимости от настроек программы, компания может использовать соглашения, заказы поставщикам и т.д.).
Перейдем на вкладку «Расходы и прочие активы», там укажем сумму, в поле «Статья» выберем ранее созданный элемент. И проведем документ.
Напомним, что в конфигурации 1С: Комплексная автоматизация проводки формируются на основании движения регистров, поэтому ни в коем случае не стоит править проводки вручную (если у вас доступен этот функционал, лучше его отключить в разделе «НСИ и Администрирование» — «Регламентированный учет» — «Ручное изменение проводок документов»).
После проведения получим проводку ДТ 97.21 КТ 60.01.
После оприходования РБП нужно сделать распределение данных затрат в соответствии с указанными настройками. Перейдем в раздел «Финансовый результат и контроллинг» — «Распределение РБП».
Если в программе 1С: Бухгалтерия затраты на РБП будут списываться ежемесячно в процедуре закрытия месяца в регламентной операции «Списание расходов будущих периодов», то в 1С: Комплексная автоматизация на каждый РБП создается документ «Распределение расходов будущих периодов», который сформирует проводки за весь период списания.
Чтобы создать документ после открытия обработки, нужно нажать кнопку «Распределить расходы». Все поля заполнятся в соответствии с созданным элементом в справочнике «Статьи расходов», нужно дозаполнить период списания РБП.
Во вкладке «Распределения по месяцам» необходимо нажать кнопку «Распределить расходы», чтобы суммы затрат были учтены в нужном периоде. После документ можно провести.
Видим, что документ сразу формирует проводки за весь период списания, т.е. делает движения «будущими датами». Проводки одновременно формируются и в бухгалтерском, и в налоговом учете.
Если после ввода поступления РБП вы забыли сделать распределение, программа напомнит об этом в процедуре закрытия месяца.
Отдельно хотелось бы поговорить о затратах на страхование, которые учитываются на счетах 76.01.2 и 76.01.9. На данный момент корректного учета по ним не реализовано.
Приведем пример: сделаем документ «Списание безналичных ДС», в котором отразим оплату ОСАГО автомобиля организации, операция «Прочий расход».
В закладке «Расшифровка платежа» укажем новую статью расходов с отражением затрат по РБП на счет 76.01.9.
И проведем документ списания с расчетного счета. Если посмотреть проводки, то будет видно, что не заполнено субконто «Контрагенты».
Для счета 76.01.9 полностью автоматизированного способа формирования проводок с заполнением всех субконто в 1С: Комплексной автоматизации ред. 2.5 сейчас нет, зарегистрировано требование на доработку.
Субконто «Контрагенты» на этих счетах нужно либо заполнять вручную при помощи ручной корректировки проводок (в разделе «НСИ и Администрирование» — «Регламентированный учет» — «Ручное изменение проводок документов», там поставить флаг, изменить проводку, убрать флаг), либо учитывать такие РБП на 97 счете.
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