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Кто нужен бизнесу прямо сегодня: горячие вакансии для бухгалтеров

Если вы пока не готовы принимать руководящую должность, обратите внимание на вакансии для бухгалтеров на разные участки бухучета.

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Кто нужен бизнесу прямо сегодня: горячие вакансии для бухгалтеров
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На Клерк.Работа можно найти подходящую вакансию в нужном городе или на удаленку и сразу связаться с работодателем.

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Бухгалтер

Специалиста ищет розничная сеть Zalog24h.ru — займы под залог транспортных средств и объектов недвижимости.

Что нужно делать: вести учет в нескольких компаниях на УСН.

Что нужно знать: 1С, иметь опыт работы в лизинге.

Что обещают: работу в дружном молодом и амбициозном коллективе, карьерный рост.

Узнать все условия и требования, которые предъявляет работодатель, можно здесь.

Зарплата от 65 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Бухгалтер по расчёту заработной платы

Специалиста ищет производитель микроэлектроники Колибри.

Что нужно делать: вести участки заработная плата и кадры, до 30 сотрудников.

Что нужно знать: 1С ЗУП 8, иметь опыт работы на участке зарплата и кадры не менее двух лет.

Что обещают: неполный рабочий день 4 часа в день, гибкое начало рабочего дня.

Узнать все подробности можно здесь.

Зарплата от 30 000 до 35 000 рублей, г. Санкт-Петербург, частичная занятость.

Бухгалтер

Специалиста ищет фармацевтическая компания Scs ltd.

Что нужно делать: вести участок по расчетам с поставщиками.

Что нужно знать: 1С, иметь опыт работы не менее двух лет на аналогичном участке.

Что обещают: социальный пакет ДМС, спортивные корпоративные мероприятия.

Узнать все подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 70 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Бухгалтер

Специалиста ищет компанияЛокатор — продажа /аренда объектов коммерческой недвижимости.

Что нужно делать: вести учет расходов.

Что нужно знать: 1С, иметь опыт работы 1-3 года.

Что обещают: обучения, тренинги, повышение квалификации, премии к праздникам.

Узнать все подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 40 000 до 50 000 рублей, г. Геленджик, полная занятость.

Главный бухгалтер

Специалиста ищет производственно-строительная компания МАН Групп.

Что нужно делать: вести 2 юрлица на ОСНО, руководить отделом из 3-х человек.

Что нужно знать: 1С, иметь опыт работы главбухом 1-3 года.

Что обещают: работу в дружном молодом коллективе, отработанные бизнес-процессы.

Узнать все подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 60 000 до 80 000 рублей, г. Екатеринбург, полная занятость.

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