Кто нужен бизнесу прямо сегодня: горячие вакансии для бухгалтеров

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Бухгалтер
Специалиста ищет розничная сеть Zalog24h.ru — займы под залог транспортных средств и объектов недвижимости.
Что нужно делать: вести учет в нескольких компаниях на УСН.
Что нужно знать: 1С, иметь опыт работы в лизинге.
Что обещают: работу в дружном молодом и амбициозном коллективе, карьерный рост.
Узнать все условия и требования, которые предъявляет работодатель, можно здесь.
Зарплата от 65 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Бухгалтер по расчёту заработной платы
Специалиста ищет производитель микроэлектроники Колибри.
Что нужно делать: вести участки заработная плата и кадры, до 30 сотрудников.
Что нужно знать: 1С ЗУП 8, иметь опыт работы на участке зарплата и кадры не менее двух лет.
Что обещают: неполный рабочий день 4 часа в день, гибкое начало рабочего дня.
Узнать все подробности можно здесь.
Зарплата от 30 000 до 35 000 рублей, г. Санкт-Петербург, частичная занятость.
Бухгалтер
Специалиста ищет фармацевтическая компания Scs ltd.
Что нужно делать: вести участок по расчетам с поставщиками.
Что нужно знать: 1С, иметь опыт работы не менее двух лет на аналогичном участке.
Что обещают: социальный пакет ДМС, спортивные корпоративные мероприятия.
Узнать все подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 70 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Бухгалтер
Специалиста ищет компанияЛокатор — продажа /аренда объектов коммерческой недвижимости.
Что нужно делать: вести учет расходов.
Что нужно знать: 1С, иметь опыт работы 1-3 года.
Что обещают: обучения, тренинги, повышение квалификации, премии к праздникам.
Узнать все подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 40 000 до 50 000 рублей, г. Геленджик, полная занятость.
Главный бухгалтер
Специалиста ищет производственно-строительная компания МАН Групп.
Что нужно делать: вести 2 юрлица на ОСНО, руководить отделом из 3-х человек.
Что нужно знать: 1С, иметь опыт работы главбухом 1-3 года.
Что обещают: работу в дружном молодом коллективе, отработанные бизнес-процессы.
Узнать все подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 60 000 до 80 000 рублей, г. Екатеринбург, полная занятость.
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