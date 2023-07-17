Расчет по страховым взносам за полугодие 2023 года: как правильно заполнить и сдать

Про срок его представления, порядок и правила заполнения рассказываем в статье + приводим образец заполнения РСВ за полугодие 2023 на примере.

Срок сдачи

По общему правилу организации, ИП и обычные физлица, которые делают выплаты физическим лицам, подают расчет по страховым взносам не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом (ст. 423, п. 7 ст. 431 НК).

Это значит, что крайний срок для отчета по взносам за первое полугодие 2023 года — 25 июля включительно. Это вторник, поэтому никаких переносов нет.

При нарушении срока представления РСВ работодателю грозит штраф по п. 1 ст. 119 НК.

Если не представите РСВ в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока сдачи расчета — могут заблокировать счета (п. 3.2 ст. 76 НК).

Какой бланк использовать

С 2023 года форма расчета по страховым взносам с КНД 1151111, порядок её заполнения и электронный формат отправки в налоговый орган утверждены приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878.

Основные изменения в форме РСВ связаны с начислением взносов по единому тарифу: объединили строки, в которых указывают взносы на ОПС, ОМС и страхование по ВНиМ.

Правильный КБК

Даже если уплачиваете налоги и взносы в рамках единого налогового платежа ЕНП на его КБК, в соответствующих полях расчета по страховым взносам нужно указывать КБК, предназначенные именно для уплаты взносов.

К примеру, в строке 020 раздела 1 ставят КБК для взносов по единому тарифу — 182 102 01000 01 1000 160.

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Что включить в отчет

Обязательные листы части РСВ в 2023 году такие:

титульный лист;

раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»;

подраздел 1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование»;

разд. 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

Остальные листы — только для отдельных плательщиков. Например, кто платит взносы по доптарифу.

Так, в подразд. 2 приведите расчет взносов по доптарифам. Если применяли несколько доптарифов, заполните его по каждому основанию.

Сдавать ли нулевой РСВ за полугодие 2023

Работодатель, у которого по каким-либо причинам отсутствовали выплаты в пользу работников в первые 6 месяцев 2023 года, всё равно должен подать РСВ за этот период (письмо Минфина от 28.07.2022 № 03-15-05/73009).

При подаче нулевого РСВ работодатель включает в состав расчета (п. 3.2 Порядка заполнения):

титульный лист;

раздел 1 — с указанием в строке 001 кода «2» (без подразделов и приложений);

раздел 3 (строку 010 не заполняйте. В подразд. 3.1 приведите данные о каждом физлице. В строках подразд. 3.2 прочерки).

В разделе 1 в строках «в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода:» проставьте нули. Остальные заполните, как обычно.

Титульный лист

Укажите среднесписочную численность работников за первое полугодие 2023 года, рассчитанную в обычном порядке. Дробное значение округлите до целого. Руководствуйтесь п. 74 — 77.9 указания Росстата (утв. приказом от 30.11.2022 № 872).

Код расчетного (отчетного) периода для полугодия — 31.

Раздел 3

Заполните его на каждого работника, числившегося у вас за последние 3 месяца полугодия 2023.

Это должны быть те же работники, на которых вы подаете сведения персонифицированного учета.

Код категории застрахованного лица по общему тарифу взносов такой:

для граждан РФ — НР;

иностранцев: временно пребывающие — ВПНР, временно проживающи — ВЖНР.

В графе 140 укажите все доходы работника — облагаемые и необлагаемые. Не показывайте только дивиденды и другие выплаты, не являющиеся объектом обложения по ст. 420 НК.

Выплаты по договорам гражданско-правового характера (ГПД) в разд. 3 покажите и в графе 150, и в графе 160. В остальном РСВ заполняйте как по работникам на трудовых договорах.

Пособие по больничным за первые 3 дня отразите в сумме выплат и иных вознаграждений, а также в составе необлагаемых выплат.

Если в штате нет сотрудников, отчитайтесь за руководителя-учредителя.

Подраздел 1 разд. 1

В поле 001 отразите код тарифа. Для компаний, которые платят по общему тарифу, код 01. Малые и средние компании используют сразу 2 тарифа, поэтому заполняют два подраздела 1 по каждому коду.

Количество застрахованных лиц в строке 010 — это все работники организации, в том числе подрядчики и исполнители по договорам ГПХ.

Укажите выплаты и взносы по всей организации — общей суммой нарастающим итогом с начала года и помесячно за последние 3 месяца полугодия.

В новой строке 021 отразите количество застрахованных, которые получили доходы в пределах лимита базы, а в строке 022 — сверх неё.

В строке 051 впишите облагаемые выплаты в пределах лимита, а в строке 052 — сверх предельной базы по взносам.

Для взносов по дополнительным тарифам, которые страхователь платит на другие КБК, предусмотрены отдельные блоки строк.

Особенности заполнения РСВ малыми и средними компаниями

При пониженных тарифах для МСП заполните:

два подразд. 1;

и на каждого работника два подразд. 3.2.1.

Выплаты по пониженному тарифу укажите в подразд. 1 с кодом тарифа 20.

Код категории застрахованного лица в строке 130 подразд. 3.2.1 в отношении выплат:

не превышающих МРОТ — НС, а для иностранцев — ВЖНС или ВПНС;

сверх МРОТ — код МС (ВЖМС или ВПМС).

В подразделе 3.2.1 указывайте не только пенсионные, а все страховые взносы по единому тарифу в пределах лимита в 1,917 млн руб.

Если за полугодие в пользу застрахованного не начисляли никакие выплаты и вознаграждения, то не заполняйте подразд. 3.2.

Раздел 1

С 2023 года взносы не разбивают по видам страхования, поэтому в разд. 1 покажите сводные данные по ним, так как тариф взносов теперь единый. В общем случае он составляет (п. 3 ст. 425 НК):

30% — с выплат в пределах лимита базы;

15,1% — с выплат сверх предельной величины базы.

Налоговики сами распределят платежи на пенсионное, медицинское и социальное страхование.

Образец заполнения РСВ за полугодие 2023 года

Приведем пример заполнения расчета по взносам за полугодие 2023 года на следующих условиях (суммы указаны условно).

В ООО «Гуру» трудятся 2 работника, включая руководителя. Они граждане РФ. С ними заключены трудовые договоры. В течение полугодия 2023 г. численность сотрудников не менялась.

В апреле один из сотрудников болел 5 дней. В этом же месяце за первые 3 дня нетрудоспособности компания назначила ему пособие в сумме 3900,00 руб.

Других расходов на выплату страхового обеспечения по ВНиМ организация не делала.

Зарплата по всем работникам составила:

за полугодие 2023 г. (отчетный период) — 591 000,00 руб.;

за 1 квартал — 300 000,00 руб.;

за апрель — 91 000,00 руб.;

за май — 100 000,00 руб.;

за июнь — 100 000,00 руб.

Иных выплат в пользу физлиц за отчетный период ООО «Гуру» не делало.

Единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов ни по одному из работников за полугодие не превышена.

У организации нет права на пониженные тарифы. Нет оснований и для дополнительных тарифов по взносам на ОПС.

ООО «Гуру» рассчитало страховые взносы в отношении выплат по трудовым договорам за отчетный период по единому тарифу 30% (подп. 1 п. 3 ст. 425 НК).

По итогам отчетного периода организация заполнила титульный лист, разд. 1, подраздел 1 разд. 1 и разд. 3 расчета (п. 1.4 Порядка заполнения РСВ).

Данных для остальных разделов, подразделов и приложений расчета нет, поэтому ООО «Гуру» их не заполняло.

Полный пример заполнения РСВ за полугодие 2023 для этой ситуации смотрите по ссылке в конце статьи.

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Проверка правильности заполнения

Многие суммовые показатели РСВ должны чётко соотноситься между собой. Проверить это помогут контрольные соотношения для формы расчёта по взносам. Они утверждены письмом ФНС от 10.03.2023 № БС-4-11/2773.

Каким способом передать отчет в ИФНС

Если численность физлиц, в пользу которых были сделаны выплаты, за расчетный период превышает 10 человек, сдать РСВ можно только в электронном виде по ТКС с использованием усиленной квалифицированной подписи (п. 10 ст. 431 НК).

Сдать электронный РСВ можно через специальный сервис ФНС.

Если же численность физлиц, получивших выплаты от работодателя, не превышает указанный выше лимит, он самостоятельно выбирает способ подачи расчета: либо на бумаге, либо в электронном виде.

РСВ по обособленным подразделениям

Если у организации есть обособленное подразделение, сдача РСВ за полугодие 2023 года зависит от того (п. 7 ст. 431 НК):

Открыт ли этой обособке счет в банке. Производит ли она начисление и выплату доходов работникам.

Когда оба этих условия выполняются, в ИФНС по месту нахождения:

головной организации — сдают РСВ в части работающих в ней сотрудников;

обособки — сдают расчет в части работников этого обособленного подразделения.

Не забудьте указать в РСВ правильный КПП: в отчёте головного предприятия — КПП организации, в расчете обособленного подразделения — его КПП.