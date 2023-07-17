Как рассчитать пени по налогам и страховым взносам в 2023 году

Как рассчитываются пени

Размер пеней за неисполнение обязанности по уплате налогов (страховых взносов) в установленный срок рассчитывается исходя из суммы недоимки, количества дней просрочки и ставки для расчета пеней (пп. 3, 4, 9 ст. 75 НК, п. 5 ст. 26.11 закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Считают пени по формуле: сумма недоимки х ставку х количество календарных дней просрочки.

При расчете пеней по налогам и взносам на ОПС, ОМС и по ВНиМ количество календарных дней просрочки считают со дня возникновения на едином налоговом счете (ЕНС) недоимки, в отношении которой начисляются пени, по день исполнения совокупной обязанности по уплате налогов (взносов) включительно (пп. 3, 9 ст. 75 НК).

Она считается исполненной, в частности, на дату перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа (ЕНП), но не ранее даты включения страховых взносов в совокупную обязанность, учитываемую на ЕНС (пп. 1, 3 п. 7, п. 17 ст. 45 НК).

Поскольку пени рассчитывают только на сумму недоимки, а в совокупную обязанность входят и другие суммы, полагаем, что законодатель имел в виду не всю сумму совокупной обязанности, а только относящуюся к соответствующей недоимке.

При расчете пеней по взносам на страхование от несчастных случаев количество дней просрочки считается со дня, следующего за сроком уплаты, по день уплаты взноса включительно (п. 3 ст. 26.11 закона № 125-ФЗ).

Для расчета пеней по налогам и взносам на ОПС, ОМС и по ВНиМ установлены две ставки (п. 4 ст. 75 НК):

1/300 ключевой ставки Банка России, которая используется для расчета пеней: в отношении компании за первые 30 календарных дней просрочки; у ИП независимо от количества дней просрочки.

1/150 ключевой ставки Банка России. Ее используют для расчета пеней в организации за 31-й и все последующие календарные дни просрочки.

На период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года для организаций установлена фиксированная ставка пеней в размере 1/300 ключевой ставки Банка России (п. 5 ст. 75 НК).

Пени по взносам на травматизм рассчитывают за каждый день просрочки исходя из 1/300 ставки рефинансирования независимо от количества дней просрочки (пп. 5, 6 ст. 26.11 закона № 125-ФЗ).

Пени можно рассчитать в один или несколько этапов. Это зависит от даты возникновения недоимки, количества дней просрочки и изменения ставки для расчета пеней.

Расчет пеней по налогам и взносам на ОПС, ОМС и по ВНиМ для ИП или организации, у которой просрочка уплаты налога (взноса) составляет не более 30 календарных дней, производится по следующей формуле (п. 4 ст. 75 НК): сумма недоимки х ключевую ставку, действующую в дни просрочки / 300 х количество календарных дней просрочки.

Если у компании количество дней просрочки более 30 календарных дней, пени по налогам и взносам на ОПС, ОМС и по ВНиМ рассчитывают в два этапа. Исключение составляет период с 09.03.2022 по 31.12.2023, в котором для организаций установлена фиксированная ставка пеней в 1/300 ключевой ставки Банка России. Пени, приходящиеся на этот период, рассчитываются по указанной выше формуле (п. 3 ст. 8, пп. 2 п. 4, п. 5 ст. 75 НК).

Сначала определяют сумму пеней за первые 30 календарных дней просрочки по приведенной выше формуле. Затем рассчитывают сумму пеней за 31 и последующие календарные дни просрочки: сумма недоимки х ключевую ставку, действующую на 31 и последующие дни просрочки / 150 х количество календарных дней просрочки начиная с 31 дня.

Затем пени за первые 30 календарных дней просрочки и за последующие календарные дни складывают.

Если ключевая ставка Банка России в периоде просрочки изменялась, пени рассчитываются отдельно за дни, в которых действовала та или иная ставка.

Пени по авансовым платежам по налогу отдельно не начисляют. Они рассчитываются в отношении общей суммы недоимки по налогам (взносам на ОПС, ОМС и по ВНиМ), в которую включают авансовые платежи, не уплаченные в срок.

Пример

ООО «Альфа» уплатило налог (взносы на ОПС, ОМС, по ВНиМ) позже установленного срока. В связи с этим при наступлении срока уплаты налога (взносов) возникло отрицательное сальдо ЕНС в сумме 43 000 рублей.

Просрочка уплаты произошла в период с 09.03.2022 по 31.12.2023 и составила 26 календарных дней.

Предположим, что в этот период ключевая ставка Банка России составляла за первые 10 дней — 9,5% и за последующие 16 дней — 7,5% (условно).

Пени составят:

за первые 10 дней — 43 000 руб. x 10 дн. x 9,5 % / 300 = 136,17 рублей;

за последующие 16 дней — 43 000 руб. x 16 дн. x 7,5 % / 300 = 172 рубля.

Итого пени за просрочку уплаты налога (взносов на ОПС, ОМС, по ВНиМ) составляют 136, 17 + 172 = 308,17 рубля.

Как уплачивают пени

Пени по налогам и взносам на ОПС, ОМС и по ВНиМ уплачивают за счет денежных средств, учтенных на ЕНС. На нем принимают в расчет, в частности, средства, перечисленные в качестве ЕНП. Составлять отдельные платежки для перечисления пеней не нужно.

При наличии положительного сальдо ЕНС инспекция последовательно зачтет средства для уплаты недоимки по НДФЛ и текущих платежей по этому налогу с момента, когда у налогового агента возникнет обязанность по его перечислению, затем остальной недоимки и других налогов, сборов, страховых взносов, а потом и пеней (п. 8 ст. 45 НК).

Пени по страховым взносам на травматизм уплачивают вместе с суммой недоимки либо после перечисления всей суммы взносов (п. 7 ст. 26.11 закона № 125-ФЗ). ,

Для уплаты пеней оформляется отдельное платежное поручение (п. 3 приложения № 4 к приказу Минфина от 12.11.2013 № 107н). В нем нужно указать КБК 797 1 02 12000 06 2100 160.

Когда пени не начисляют

С первого января по 31 декабря 2023 года включительно пени не начисляют на недоимку в размере, не превышающем величину положительного сальдо ЕНС (в соответствующий день), увеличенную на сумму, зачтенную в счет предстоящей обязанности лица по уплате налога, сбора, страховых взносов (п. 2 постановления Правительства от 29.03.2023 № 500, п. 1 постановления Правительства от 30.06.2023 № 1077).

Данное положение позволяет компаниям и предпринимателям в течение 2023 года избежать пеней в ситуациях, когда положительное сальдо есть, но при формировании уведомления об исчисленных налогах допущена ошибка или уведомление по каким-то причинам не направлено.

Также пени по налогам и взносам на ОПС, ОМС и по ВНиМ не начисляют на недоимку, если налогоплательщик (пп. 7—9 ст. 75 НК):

самостоятельно скорректировал налоговую базу и сумму налога (убытков). Пени не начисляют со дня возникновения недоимки до срока уплаты налога на прибыль организаций (НДФЛ) за соответствующий налоговый период; произвел обратную корректировку налоговой базы и суммы налога (убытков); выполнил мотивированное мнение налогового органа, направленное ему при проведении налогового мониторинга. Важное условие — предоставленная плательщиком информация, на которой основано указанное мнение, является полной и достоверной; выполнил письменные разъяснения о порядке исчисления и уплаты налога или по иным вопросам применения законодательства о налогах и сборах.

Такие разъяснения должны соответствовать следующим условиям:

относятся по смыслу и содержанию к налоговому (отчетному, расчетному) периоду, по которому образовалась недоимка, и соответствуют ситуации плательщика;

адресованы непосредственно плательщику или неопределенному кругу лиц.

Полагаем, что к последним приравниваются разъяснения, направленные в качестве ответа на конкретные запросы плательщиков и опубликованные в различных справочных правовых системах и СМИ, а также разъяснения Минфина, направленные ФНС для руководства и исполнения.

Рекомендуем уточнить этот вопрос в вашей инспекции. Также рекомендуем самостоятельно обращаться в Минфин или ФНС (их территориальные органы) с письменными запросами о предоставлении интересующих разъяснений по применению налогового законодательства и действовать в соответствии с адресованным непосредственно вам ответом, поскольку ранее Минфин указывал, что только такие разъяснения освобождают плательщика от начисления пеней (письмо от 24.07.2019 № 03-02-08/55114);

исходят от Минфина или ФНС (ее территориальных подразделений), уполномоченных должностных лиц указанных органов либо от иного уполномоченного органа госвласти (уполномоченного должностного лица этого органа) и соответствуют их компетенции.

Уполномоченными должностными лицами финансовых органов являются министр финансов и его заместители, директор Департамента налоговой и таможенной политики Минфина и его заместители, руководители финансовых органов субъектов РФ, муниципальных образований РФ, федеральной территории «Сириус» и их заместители (пп. 1, 2 ст. 34.2 НК, письма Минфина от 17.12.2018 № 03-15-06/91817, от 13.01.2005 № 03-02-07/1-1).

Уполномоченными должностными лицами налоговых органов являются руководители ФНС, УФНС по субъектам РФ, межрегиональных и территориальных ИФНС и их заместители (п. 1 ст. 30, пп. 4 п. 1, п. 2.1 ст. 32 НК, п. 4 положения о Федеральной налоговой службе, письмо Минфина от 13.01.2005 № 03-02-07/1-1);

даны на основании полной и достоверной информации плательщика.

Кроме того, пени не начисляют, если в отношении недоимки принято решение о предоставлении отсрочки, рассрочки. Их не начисляют со дня, следующего за днем принятия решения. В случае невступления решения в силу начисление пеней возобновляется со дня, следующего за днем принятия решения (пп. 4 п. 7 ст. 75 НК).

Пени по взносам на травматизм не начисляют, если недоимка появилась из-за того, что плательщик выполнял письменные разъяснения фонда или другого уполномоченного органа государственной власти в пределах его компетенции.

Указанные обстоятельства устанавливают при наличии соответствующего документа этого органа, по смыслу и содержанию относящегося к расчетным (отчетным) периодам, по которым образовалась недоимка, независимо от даты издания такого документа (п. 9 ст. 26.11 закона № 125-ФЗ).

Если фонд дал разъяснения, исходя из неполной или недостоверной информации, представленной плательщиком, то пени начислят (п. 10 ст. 26.11 закона № 125-ФЗ).

Также пени по налогам и взносам не начисляются на недоимку, которую плательщик не мог погасить из-за препятствующих этому обстоятельств, за весь период их действия. Такими обстоятельствами являются (п. 3 ст. 75 НК, п. 4 ст. 26.11 закона № 125-ФЗ):