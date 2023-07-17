44-ФЗ

Минфин выпустил новую таблицу по товарам, при закупке которых преимущества у организаций инвалидов

На сайте Минфина опубликовано информационное сообщение для участников контрактной системы в сфере закупок и организаций инвалидов.

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Минфин выпустил новую таблицу по товарам, при закупке которых преимущества у организаций инвалидов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В письме отмечено, что перечень товаров, работ, услуг, утв. распоряжением Правительства от 08.12.2021 № 3500-р, при осуществлении которых предоставляются преимущества организациям инвалидов, соотнесен с КТРУ и кодами ОКПД 2.

Обращено внимание на то, что позиция КТРУ может соотноситься с несколькими кодами ОКПД 2 и иными классификаторами, в каждой позиции каталога предусмотрена справочная информация, которая содержит относящиеся к ней коды ОКПД 2, иных классификаторов.

В этой связи разработана таблица на основании перечня по распоряжению № 3500-р, с указанием в составе справочной информации соответствующих кодов ОПКД 2 и кодов позиций в КТРУ.

В приложении к сообщению приведен полный текст такой таблицы, которой заказчикам следует руководствоваться при осуществлении закупок и предоставлении преимуществ организациям инвалидов.

Документ: письмо Минфина от 13.07.2023 № 24-03-08/65656.

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