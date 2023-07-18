Как принять на работу сотрудника на неполный рабочий день

Это дополнительная работа, в свободное от основной время, за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю).

Совместитель не должен работать более 4 часов в день и половины месячной нормы рабочего времени.

По совместительству сотрудник может выполнять работу как у стороннего, так и у основного своего работодателя (ст. 60.1 ТК). Если у человека нет основной работу принять его по совместительству нельзя.

С работником, поступившим на работу по совместительству, заключают трудовой договор.

В нем в обязательном порядке должно быть указано, что работа является совместительством.