Как принять на работу сотрудника на неполный рабочий день

Совместительство
Это дополнительная работа, в свободное от основной время, за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю).
Совместитель не должен работать более 4 часов в день и половины месячной нормы рабочего времени.
По совместительству сотрудник может выполнять работу как у стороннего, так и у основного своего работодателя (ст. 60.1 ТК). Если у человека нет основной работу принять его по совместительству нельзя.
С работником, поступившим на работу по совместительству, заключают трудовой договор.
В нем в обязательном порядке должно быть указано, что работа является совместительством.
Совмещение
Совмещение возможно только с уже принятым на работу сотрудником, которой будет выполнять дополнительные обязанности в основное рабочее время.
Новый трудовой договор заключать не нужно, достаточно подписать допсоглашение и оговорить размер доплаты.
Работа неполный рабочий день
Если у компании нет объема работ на весь рабочий день, сотрудника можно принять «на полставки».
В таком случае заключается обычный трудовой договор, в котором указывается, что работник принят на неполный рабочий день.
Гражданско-правовой договор
Такой договор можно заключить с любым работником. Но, в договоре должны быть четко прописаны задачи с конкретными и очевидными показателями.
В противном случае вероятна переквалификация ГПД в трудовой.
Сравнение разных вариантов
Совместительство
Совмещение
По договору ГПХ
Для кого подходит
Любому человеку, у которого уже есть основная работа
Только сотруднику компании
Любому человеку
Ограничения
Руководители компании обязаны получить разрешение руководства совместительство. Нельзя принять несовершеннолетних, работников на вредные производства, чиновника, ученого
Нет
Нет
Время работы
Вне основного рабочего времени, не более 4 часов
В основное рабочее время
Любое, график работы определяет сам исполнитель по ГПД
Как оформляется
Новый трудовой договор
Дополнительное соглашение к трудовому договору
Гражданско-правовой договор
Документы при приеме на работу
Полный пакет по ТК
Нет
Только паспорт и СНИЛС
Приказ о приеме на работу
Оформляется Приказ о приеме на работу
Оформляется Приказ о совмещении профессий (должностей)
Не оформляется
Трудовая книжка
Запись вносится по желанию сотрудника
Запись вносится по желанию сотрудника
Запись не вносится
Оплата труда
Зарплата по штатному расписанию
Доплата к зарплате
Фиксированное вознаграждение
Налоги и взносы
НДФЛ и страховые взносы
НДФЛ и страховые взносы
НДФЛ. Страховые взносы с 2023 года
Предоставление и оплата отпуска
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск одновременно с отпуском на основной работе
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
Нет отпуска
Оплата больничного
Оплачивается работодателями
Оплачивается
Оплачивается с 2023 года при определенных условиях
Увольнение
Трудовой договор может быть прекращен по любому из оснований ТК и по ст. 288 — прием на его место основного сотрудника
По согласованию сторон расторгнуть допсоглашение можно в любой день. Если без согласования с работником, должно быть уведомление за 2 месяца
ГПД имеет свой срок действия
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