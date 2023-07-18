Госзакупки

УФАС: в госзакупках работ по созданию площадок ТКО нужны доптребования в сфере благоустройства

Рассмотри практику судебного спора о выдвижение доптребований в сфере благоустройства к госзакупкам по созданию площадок ТКО.

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УФАС: в госзакупках работ по созданию площадок ТКО нужны доптребования в сфере благоустройства
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Контролерам пожаловались, что к участникам закупки работ по обустройству контейнерных площадок не предъявили доптребования в сфере благоустройства Заказчик возразил. По контракту будут выполнять однотипные работы — устанавливать основание и ограждение.

Их нельзя отнести к таким комплексным мероприятиям, как благоустройство территории или строительство некапитальных строений (сооружений).

УФАС решило, что доптребования следовало установить:

  • методические рекомендации по разработке муниципальных правил благоустройства предлагают включать контейнерные площадки в перечень объектов благоустройства. Их покрытия, ограждения, а также уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в т.ч. урны) рекомендуют относить к элементам благоустройства;

  • правила благоустройства территории, где планировали выполнять спорные работы, называют площадки ТКО объектами благоустройства, а контейнеры, ограждение и покрытие — их элементами.

К сходным выводам приходили Ленинградское и Амурское УФАС. Однако в практике есть и другое мнение (см. решение Ямало-Ненецкого УФАС от 30.05.2023 № 089/06/31-376/2023).

Отметим, обязанность предъявлять доптребования к участникам подобных закупок зависит не только от содержания муниципальных правил благоустройства, но и от характера работ.

Так, Кировское УФАС посчитало, что для содержания контейнерных площадок специальный опыт не нужен.

Документ: решение Свердловского УФАС от 23.06.2023 по жалобе № 066/06/31-2245/2023.

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