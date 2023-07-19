Страховые взносы за июнь 2023 года: как их рассчитать и правильно заполнить уведомление

В этой статье — всё, что нужно знать бухгалтеру, ИП, владельцу бизнеса про страховые взносы за июнь 2023 года про сроки и порядок их уплаты, особенности оплаты взносов на травматизм. Приводим образцы платёжных поручений и примеры расчета взносов.

Когда платить взносы за июнь 2023

Крайние сроки уплаты с 2023 года страховых взносов с учётом изменений в НК такие:

17 июля (перенос с 15.07 субботы) — страховые взносы на травматизм за июнь 2023;

28 июля (пятница) — остальные страховые взносы (по общим тарифам) за июнь 2023 (пенсионные, медицинские и по временной нетрудоспособности + материнству).

Отчетность по взносам за июнь 2023

Вместо формы 4-ФСС за отчётные периоды с 1 января 2023 года по взносам на травматизм ежеквартально сдают новый отчёт ЕФС-1 с разделом 2.

Начисленные за июнь 2023 взносы входят в отчёт ЕФС-1 за полугодие 2023 года, который нужно сдать в СФР до 25 июля 2023 включительно (вторник).

Аналогичный срок установлен для сдачи расчета по страховым взносам(РСВ) в налоговую по остальным взносам за полугодие 2023.

Единая база и тариф

С 2023 года взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ начисляют по единому тарифу. Как и раньше, отдельно надо вести учет и расчет взносов на травматизм и по доптарифам.

Основной тариф взносов такой:

на ОПС, ОМС и ВНиМ — 30% ;

на травматизм — от 0,2 до 8,5%.

Предельная база для начисления взносов на 2023 год составляет 1 917 000 рублей. На выплаты свыше этой базы взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ начисляйте по тарифу 15,1%.

При этом пониженные тарифы установлены для малого и среднего бизнеса (МСП), ИТ-компаний и ряда других плательщиков. Например, для МСП — 15% для выплат сверх МРОТ (16 242 руб.).

Организации общепита со среднесписочной численностью до 1500 человек могут применять пониженный тариф при доле доходов от общепита не менее 70% (ст. 427 НК).

Примеры расчета взносов за июнь 2023

Общий случай

Зарплата работника за январь 90 000 руб., за февраль — 94 000 руб., за март — 99 000 руб., за апрель — 102 000 руб., за май — 103 000 руб., за июнь — 104 000 руб. Взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ компания платит по общему тарифу, на травматизм — по тарифу 0,8%.

Взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ за январь — 27 000 руб. (90 000 руб. × 30%), на травматизм — 720 руб. (90 000 руб. × 0,8%).

Взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ за февраль — 28 200 руб. ((90 000 руб. + 94 000 руб.) × 30% – 27 000 руб.), на травматизм — 752 руб. ((90 000 руб. + 94 000 руб.) × 0,8% – 720 руб.).

Взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ за март — 29 700 руб. ((90 000 руб. + 94 000 руб. + 99 000 руб.) × 30% – 27 000 руб. – 28 200 руб.), на травматизм — 792 руб. ((90 000 руб. + 94 000 руб. + 99 000 руб.) × 0,8% – 720 руб. – 752 руб.).

Взносы за апрель 2023 на ОПС, ОМС, ВНиМ — 30 600 руб. ((90 000 руб. + 94 000 руб. + 99 000 руб. + 102 000 руб.) × 30% – 27 000 руб. – 28 200 руб. – 29 700), на травматизм — 816 руб. ((90 000 руб. + 94 000 руб. + 99 000 руб. + 102 000 руб.) × 0,8% – 720 руб. – 752 руб. – 792 руб.).

Взносы за май 2023 на ОПС, ОМС, ВНиМ — 30 900 руб. ((90 000 руб. + 94 000 руб. + 99 000 руб. + 102 000 руб. + 103 000 руб.) × 30% – 27 000 руб. – 28 200 руб. – 29 700 руб. – 30 600 руб.), на травматизм — 824 руб. ((90 000 руб. + 94 000 руб. + 99 000 руб. + 102 000 руб. + 103 000 руб.) × 0,8% – 720 руб. – 752 руб. – 792 руб. – 816 руб.).

Взносы за июнь 2023 составят:

на ОПС, ОМС, ВНиМ — 31 200 руб. ((90 000 руб. + 94 000 руб. + 99 000 руб. + 102 000 руб. + 103 000 руб. + 104 000 руб.) × 30% – 27 000 руб. – 28 200 руб. – 29 700 руб. – 30 600 руб. – 30 900 руб.);

на травматизм — 832 руб. ((90 000 руб. + 94 000 руб. + 99 000 руб. + 102 000 руб. + 103 000 руб. + 104 000 руб.) × 0,8% – 720 руб. – 752 руб. – 792 руб. – 816 руб. – 824 руб.).

Если плательщик — МСП

Работнику начислили за июнь зарплату 30 000 руб. и пособие за первые 3 дня по больничному, не облагаемое взносами, — 4602,90 руб.

Облагаемые выплаты за месяц сверх МРОТ — 13 758 руб. (30 000 руб. – 16 242 руб.).

Взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ с выплат в пределах МРОТ — 4872,60 руб. (16 242 руб. × 30%), сверх МРОТ — 2063,70 руб. (13 758 руб. × 15%).

Всего взносов за июнь 2023 — 6936,30 руб. (4872,60 руб. + 2063,70 руб.).

Уведомление по взносам за июнь 2023

Из письма ФНС от 22.03.2023 № БС-4-11/3383 следует, что уведомление по исчисленным взносам представлять не нужно по тем месяцам, когда сроки сдачи расчета по взносам (РСВ) и уведомления совпадают.

То есть такой принцип действует каждый третий месяц квартала. В том числе в отношении уведомления по взносам за июнь в июле 2023.

Налоговая поймёт из РСВ, какую сумму нужно учесть в бюджете в качестве страховых взносов за июнь 2023.

Варианты уплаты взносов

В 2023 году есть два варианта уплаты взносов:

Вариант 1 Вариант 2 Организация платит страховые взносы в налоговую в составе единого налогового платежа. Тогда платежку заполняют точно так же, как и по любому другому налогу, входящему в ЕНП. Для страховых взносов никаких особенностей нет. Отправляем всю сумму на специальный КБК ЕНП — 18201061201010000510. В поле «Назначение платежа» ничего указывать не нужно, т. к. из сданного до 25.07 вкл. расчета по взносам налоговая уже знает, какую сумму отнести на взносы за июнь 2023. В 2023 году действует переходный период: если не хотите сначала заполнять уведомление на ЕНП по страховым взносам и потом ещё оформлять платёжку на них, можно отправить в налоговую только платежку по взносам вместо уведомления (ч. 14 ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ). То есть привычное платежное поручение по взносам в 2023 году может его заменить. Условие: ранее в 2023 г. вы не подавали в ИФНС уведомления ни по каким налогам, взносам. Если такой вариант вам подходит, в платежке следует привести КБК, который укажет, что вы заплатили именно страховые взносы — 18210201000011000160. В назначении платежа не нужно писать, что это платеж по страховым взносам. А следует указать, что это «Уведомление об исчисленных по единому тарифу страховых взносах за июнь 2023 г. в виде распоряжения на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ».

Изменение в заполнении платежек с 15.05.2023

Внимание! В обоих случаях с 15 мая 2023 года для упрощения заполнения в поле 16 «Получатель» платёжки вместо «Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)» нужно указывать — «Казначейство России (ФНС России)».

На это обращено внимание в совместном письме ФНС № ЕД-26-8/8 и Казначейства № 07-04-05/05-12658 от 15.05.2023.

Остальные реквизиты получателя платежа, которые указывают при перечислении сумм, администрируемых налоговыми органами, остались без изменений.

Налоговики дополнительно уточнили: если в расчетном документе в поле «Получатель» будут старые реквизиты, на зачисление платежа это не повлияет.

Оплату взносов с 2023 года перечисляют исключительно на казначейский счет в УФК по Тульской области и приводят следующие банковские реквизиты:

Поле платежки Название реквизита Значение реквизита 13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула (актуально для всех плательщиков ЕНП) 14 БИК банка получателя средств 017003983 15 № счета банка получателя средств 40102810445370000059 16 Получатель Казначейство России (ФНС России) 17 Номер казначейского счета 03100643000000018500 61 ИНН получателя 7727406020 103 КПП получателя 770801001

Эти реквизиты получателя ЕНП едины для всех организаций, ИП и не зависят от способа уплаты взносов и региона.

Платежка на ЕНП по взносам за июнь 2023

Заполнить её довольно просто:

указывают специальный КБК ЕНП — 18201061201010000510;

поле «Назначение платежа» — оставляют пустым;

в поле 101 (рядом с видом платежа) показатель статуса — 01;

поле 105 для ОКТМО — 0;

поле 107 — 0.

Далее показан образец заполнения платёжки по взносам за июнь 2023 на ЕНП:

Совет! Платежку по взносам также можно сформировать в сервисе ФНС «Уплата налогов и пошлин». Тогда заполнить нужно только реквизиты плательщика и сумму взносов.

Платежка вместо уведомления

Обратите внимание на особенности её заполнения в отличие от платёжки на общий КБК ЕНП:

указывают КБК именно взносов по общему тарифу — 182 1 02 01000 01 1000 160, а не специальный КБК ЕНП;

поле «Назначение платежа» в отличие от ЕНП нельзя оставлять пустым, а нужно указать — «Уведомление об исчисленных по единому тарифу страховых взносах за июнь 2023 в виде распоряжения на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ»;

в поле 101 (рядом с видом платежа) показатель статуса — 02 (а не 01, как при ЕНП);

поле 105 для ОКТМО — код места мобилизации платежа (а не 0, как при ЕНП);

поле 107 — налоговый период МС.06.2023 (а не 0, как при ЕНП).

Вот пример заполнения платёжки по взносам за июнь 2023 без уведомления:

Платежка по взносам на травматизм за июнь 2023

Важно знать, что страховые взносы по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (на травматизм) не входят в единый налоговый платеж. Поэтому их нужно перечислять в бюджет отдельным платежным поручением на свой КБК.

КБК для оплаты взносов на травматизм специальный новый — 797 1 02 12000 06 1000 160. Его нужно внести в платежку.

Обратите внимание, что первые 3 цифры — 797 — это код нового фонда (СФР). Прежних кодов 392 и 393 больше нет.

В поле 101 укажите код статуса плательщика «08».

В платежке нужно отразить реквизиты получателя платежа — вашего регионального подразделения Социального фонда по месту регистрации организации. Или по месту нахождения обособленного подразделения с расчетным счетом, если оно начисляет и выплачивает вознаграждения физлицам.

Их можно найти на сайте СФР в разделе «Информация для жителей региона — Страхователям». Но предварительно в правом верхнем углу главной страницы сайта нужно выбрать ваш регион.

Данные отделения Соцфонда укажите в поле 16 после сокращенного наименования УФК в полях 61 и 103.

В поле 107, поле 108 и поле 109 укажите «0».

В поле 24 «Назначение платежа» пропишите текстом, какой платеж перечисляете в бюджет и укажите регистрационный номер в СФР.

Например: «Страховые взносы в Социальный фонд на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июнь 2023 года. Регистрационный номер – 7734044244».

Что в бухучете