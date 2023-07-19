Пояснения по уведомлениям: как ответить на запрос налоговой

Как следует из подпункта 7 пункта 1 статьи 21 НК, предпринимателю предоставлено право давать налоговикам и их должностным лицам пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых проверок.

Неиспользование своего права дачи пояснений при обнаружении ошибок, противоречий (несоответствий) может обернуться для компании выездной проверкой.

Поскольку ФНС в приказе от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ предусмотрела, что непредставление пояснений в ответ на уведомление ИФНС о выявлении несоответствия показателей деятельности, непредставление инспекторам запрашиваемых документов или наличие информации об их уничтожении, порче является одним из критериев для проведения ВНП. Поэтому, хотя в подпункте 7 пункта 1 статьи 21 НК речь идет о праве, а не об обязанности, безопаснее пояснения представлять.

Есть случаи, когда пояснения налоговикам подать нужно. Их нужно представлять, если в соответствующем требовании налоговая запрашивает информацию.

К примеру, при камеральной проверке, если налоговики:

обнаружили ошибки или противоречия в декларации или расчете;

выявили противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах;

пришли к выводу о несоответствии данных, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у ИФНС.

Налоговая начинает массовую рассылку требований. При получении такого письма от ИФНС надо разобраться: законно ли требование, как отвечать и что делать. Собрали топовые вебинары, которые помогут вам противостоять давлению налоговиков в одну коллекцию: «Требования от ИФНС: ответы, документы, последствия». Забрать коллекцию из трех вебинаров