УСН

Как отразить авансовый платеж по УСН к уменьшению в уведомлении

В уведомлении по строке 4 «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов» может быть указано отрицательное значение.

Версия для печати
Как отразить авансовый платеж по УСН к уменьшению в уведомлении
Иллюстрация: Ussama Azam/unsplash

Компании, работающие на УСН, с 2023 года сдают в налоговую уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов, поскольку авансы по налогу платятся до сдачи отчетности.

Налоговая база по УСН определяется нарастающим итогом с начала налогового периода (года). Отчетными периодами по УСН признаются первый квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года.

Ранее исчисленные авансы по УСН-налогу засчитываются при исчислении сумм авансовых платежей по налогу за отчетный период.

В отчетном периоде может возникнуть ситуация, когда сумма авансового платежа по УСН в отчетном периоде исчислена в меньшем размере, чем суммы авансов в предшествующих отчетных периодах.

В декларации по УСН есть строки для отражения за отчетный период суммы авансового платежа к уменьшению. В уведомления подобных строк «к уменьшению» нет.

Как разъяснила ФНС в письме от 10 июля 2023 г. № СД-4-3/8716@, если по итогам отчетного периода совокупная обязанность по УСН подлежит учету на ЕНС в меньшем размере, то в строке 4 уведомления для КБК по налогу указывают суммы в виде отрицательного значения.

Они не должны превышать исчисленные суммы платежей за предыдущие отчетные периоды.

Налоговики привели пример.

Компания работает на УСН с объектом «доходы минус расходы». Суммы авансовых платежей по налогу составили:

  • за первый квартал (по сроку уплаты 28.04) — 100 рублей;

  • за полугодие (по сроку уплаты 28.07) — 400 рублей;

  • за 9 месяцев (по сроку уплаты 28.10) — 250 рублей.

В уведомлении по строке 4 «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов» суммы авансовых платежей указываются следующим образом:

  • за первый квартал: 100 рублей;

  • за полугодие: 300 рублей;

  • за 9 месяцев: - 150 рублей.

Таким образом, за отчетный период 9 месяцев необходимо представить уведомление с КБК по УСН, где по строке 4 «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов» указывается отрицательное значение «-150».

Забирайте коллекцию: «Три важных вебинара по ЕНП и ЕНС». Особый упор в сделали на то, как работать с сальдо по ЕНП и последними изменениями по НДФЛ. Узнаете, как вернуть переплату и как не платить нарисованные из-за сбоя в ЛК долги. Разберетесь с правильным заполнением платежек. Забрать коллекцию.

Интернет и IT

Минцифры будут стимулировать госкомпании применять искусственный интеллект

Госкомпании уже перевели на отечественные IT-решения, а теперь в своей деятельности они будут применять ИИ. Это особенно важно для сельского хозяйства, здравоохранения и транспортной отрасли.

Ведение бизнеса

API интеграция для бизнеса: какие преимущества дает и зачем это нужно

API (Application Programming Interface) или программный интерфейс приложения — это механизм, благодаря которому можно передавать информацию от одного проекта другому. По сути благодаря API вы можете соединить разные интерфейсы программ между собой, тем самым упростив процессы и работу.

API интеграция для бизнеса: какие преимущества дает и зачем это нужно

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Ведение бизнеса

Основы стратегического планирования. Этапы, методы и программы

Современные руководители пользуются различными технологиями, сервисами, инструментами, но условно их можно разделить на две категории. Во-первых, это методологии, которые уже были испробованы и доработаны в других компаниях. Во-вторых, это софт, приложения и другие продукты для автоматизации различных процессов.

Основы стратегического планирования. Этапы, методы и программы

Контент-маркетинг по Ханту: о чем писать, чтобы прогревать всех клиентов — от самых холодных до самых горячих

Показываю на реальных примерах, как с помощью лестницы Ханта делать контент-маркетинг, который будет работать одновременно по всей воронке — и приводить тех, кто только начинает думать в сторону вашего продукта, и «закрывать» тех, кто уже почти готов.

Контент-маркетинг по Ханту: о чем писать, чтобы прогревать всех клиентов — от самых холодных до самых горячих

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Налоговые изменения 2023

Налог на выигрыш: сколько платят победители в лотереях, казино, рекламных конкурсах и на ставках

Выигрыш — это доход, а значит, с него физлица обязаны заплатить налог. На этот случай в НК есть отдельные разъяснения, так как сумма налога зависит не от размера выигрыша, а от его источника. Объясняем, когда ставка — 35%, в каких случаях НДФЛ вы платите сами, а в каких — организатор, и как уменьшить сумму выигрыша.

Налог на выигрыш: сколько платят победители в лотереях, казино, рекламных конкурсах и на ставках
УК РФ

Главный бухгалтер воровала деньги и искажала отчеты, чтобы никто не заметил. Никто и не заметил!

Есть мнение, что люди делятся на три группы. 5% не украдут никогда. 5% украдут всегда. 90% по обстоятельствам. И дырявый учет вполне может быть таким обстоятельством. Как это происходит?

Читать еще