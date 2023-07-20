Как отразить авансовый платеж по УСН к уменьшению в уведомлении

Компании, работающие на УСН, с 2023 года сдают в налоговую уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов, поскольку авансы по налогу платятся до сдачи отчетности.

Налоговая база по УСН определяется нарастающим итогом с начала налогового периода (года). Отчетными периодами по УСН признаются первый квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года.

Ранее исчисленные авансы по УСН-налогу засчитываются при исчислении сумм авансовых платежей по налогу за отчетный период.

В отчетном периоде может возникнуть ситуация, когда сумма авансового платежа по УСН в отчетном периоде исчислена в меньшем размере, чем суммы авансов в предшествующих отчетных периодах.

В декларации по УСН есть строки для отражения за отчетный период суммы авансового платежа к уменьшению. В уведомления подобных строк «к уменьшению» нет.

Как разъяснила ФНС в письме от 10 июля 2023 г. № СД-4-3/8716@, если по итогам отчетного периода совокупная обязанность по УСН подлежит учету на ЕНС в меньшем размере, то в строке 4 уведомления для КБК по налогу указывают суммы в виде отрицательного значения.

Они не должны превышать исчисленные суммы платежей за предыдущие отчетные периоды.

Налоговики привели пример.

Компания работает на УСН с объектом «доходы минус расходы». Суммы авансовых платежей по налогу составили:

за первый квартал (по сроку уплаты 28.04) — 100 рублей;

за полугодие (по сроку уплаты 28.07) — 400 рублей;

за 9 месяцев (по сроку уплаты 28.10) — 250 рублей.

В уведомлении по строке 4 «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов» суммы авансовых платежей указываются следующим образом:

за первый квартал: 100 рублей;

за полугодие: 300 рублей;

за 9 месяцев: - 150 рублей.

Таким образом, за отчетный период 9 месяцев необходимо представить уведомление с КБК по УСН, где по строке 4 «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов» указывается отрицательное значение «-150».

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