Бухгалтеры на участки, восстановление учета и главбухи: горячие вакансии недели

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Бухгалтер по восстановлению учета
Уникального специалиста ищет Тинькофф.
Что нужно делать: восстанавливать бухгалтерский и налоговый учет для малого бизнеса (ИП и ООО) на разных системах налогообложения.
Что нужно знать: просто скажем так — всё!
Что обещают: все прелести ДМС, включая стоматологию, а также страховку от несчастных случаев и болезней, митапы, тренинги и мастер-классы, корпоративные тарифы по картам Тинькофф банка, скидки на спорт, досуг, здоровье и многое другое.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата не указана (надеемся, высокая), удаленно, полная занятость.
Бухгалтер
Специалиста ищет торгово-инвестиционная компания«Всерегиональное объединение «Изотоп».
Что нужно делать: проверять первичные документы, выявлять ошибки в БУ и НУ, анализировать договоры, готовить внутренние ЛНА.
Что нужно знать: 1С: ERP Управление холдингом, иметь отличные аналитические способности и опыт работы от 6 лет.
Что обещают: полуудаленный режим работы (3 дня офис / 2 дня удаленно), по желанию 1/2 ставки или полная ставка.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 98 000 до 150 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Бухгалтер
Специалист требуется в компанию«АМРИТА» — стоматология, оборудование, материалы.
Что нужно делать: вести участок по зарплатным расчётам на 60 человек (5 фирм).
Что нужно знать: 1С: ЗУП 8.3, иметь опыт от 5 лет.
Подробнее об условиях и требованиях работодателя можно узнать здесь.
Зарплата от 70 000 до 75 000 рублей, г. Санкт-Петербург, полная занятость
Главный бухгалтер
Специалист нужен компании AVIRRA — продажа автомобилей бизнес и премиум класса.
Что нужно делать: вести бухгалтерский и налоговый учет, руководить отделом из 3-4 человек.
Что нужно знать: общий налоговый режим и все его нюансы, иметь высшее образование и опыт работы главбухом от 6 лет.
Что обещают: комфортный офис с современным оборудованием и уютной кухней, адекватное руководство.
Узнать все подробности можно здесь.
Зарплата от 80 000 рублей, г. Самара, полная занятость.
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