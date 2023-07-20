Поиск работы бухгалтеров

Бухгалтеры на участки, восстановление учета и главбухи: горячие вакансии недели

Отпускной сезон в разгаре, но бухгалтеры — востребованные специалисты и нужны круглый год. Подготовили обзор горящих вакансий, изучайте и откликайтесь.

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Бухгалтеры на участки, восстановление учета и главбухи: горячие вакансии недели
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На Клерк.Работа можно найти подходящую вакансию в нужном городе или на удаленку и сразу связаться с работодателем.

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Бухгалтер по восстановлению учета

Уникального специалиста ищет Тинькофф.

Что нужно делать: восстанавливать бухгалтерский и налоговый учет для малого бизнеса (ИП и ООО) на разных системах налогообложения.

Что нужно знать: просто скажем так — всё!

Что обещают: все прелести ДМС, включая стоматологию, а также страховку от несчастных случаев и болезней, митапы, тренинги и мастер-классы, корпоративные тарифы по картам Тинькофф банка, скидки на спорт, досуг, здоровье и многое другое.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата не указана (надеемся, высокая), удаленно, полная занятость.

Бухгалтер

Специалиста ищет торгово-инвестиционная компания«Всерегиональное объединение «Изотоп».

Что нужно делать: проверять первичные документы, выявлять ошибки в БУ и НУ, анализировать договоры, готовить внутренние ЛНА.

Что нужно знать: 1С: ERP Управление холдингом, иметь отличные аналитические способности и опыт работы от 6 лет.

Что обещают: полуудаленный режим работы (3 дня офис / 2 дня удаленно), по желанию 1/2 ставки или полная ставка.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 98 000 до 150 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Бухгалтер

Специалист требуется в компанию«АМРИТА» — стоматология, оборудование, материалы.

Что нужно делать: вести участок по зарплатным расчётам на 60 человек (5 фирм).

Что нужно знать: 1С: ЗУП 8.3, иметь опыт от 5 лет.

Подробнее об условиях и требованиях работодателя можно узнать здесь.

Зарплата от 70 000 до 75 000 рублей, г. Санкт-Петербург, полная занятость

Главный бухгалтер

Специалист нужен компании AVIRRA — продажа автомобилей бизнес и премиум класса.

Что нужно делать: вести бухгалтерский и налоговый учет, руководить отделом из 3-4 человек.

Что нужно знать: общий налоговый режим и все его нюансы, иметь высшее образование и опыт работы главбухом от 6 лет.

Что обещают: комфортный офис с современным оборудованием и уютной кухней, адекватное руководство.

Узнать все подробности можно здесь.

Зарплата от 80 000 рублей, г. Самара, полная занятость.

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