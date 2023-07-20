Бухгалтеры на участки, восстановление учета и главбухи: горячие вакансии недели

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Уникального специалиста ищет Тинькофф.

Что нужно делать: восстанавливать бухгалтерский и налоговый учет для малого бизнеса (ИП и ООО) на разных системах налогообложения.

Что нужно знать: просто скажем так — всё!

Что обещают: все прелести ДМС, включая стоматологию, а также страховку от несчастных случаев и болезней, митапы, тренинги и мастер-классы, корпоративные тарифы по картам Тинькофф банка, скидки на спорт, досуг, здоровье и многое другое.

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