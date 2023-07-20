Обзоры для бухгалтера

Что делать с сальдо ЕНП? Расскажем на вебинаре. Обзор вебинаров «Клерка»

Бухгалтеры все еще не понимают, что делать с сальдо ЕНС... А еще у них возникает множество вопросов по НДФЛ, управленческому учету и налоговым проверкам. Читайте обзор вебинаров и записывайтесь.

Версия для печати
Что делать с сальдо ЕНП? Расскажем на вебинаре. Обзор вебинаров «Клерка»
Иллюстрация: fabrikasimf/freepik

Нужна программа вебинара или хотите записаться – кликните на заголовок или ссылку «Записаться бесплатно».

Не нашли нужный вебинар в списке? Спросите в комментариях – возможно он уже есть в подписке Клерк.Премиум или открытом доступе. Дадим ссылку.

Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета

  • Налоговый учет у ИП.

  • Нужен ли ИП бухгалтерский учет.

  • Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП.

  • Личный кабинет налогоплательщика - ИП.

Получить доступ

Работа бухгалтера на маркетплейсах: от договора и ЛК до учета товара

Когда: 24 июля

  • Маркетплейсы. Выбор площадки.

  • Нормативно-правовая база работы на электронной площадке.

  • Особенности учета.

  • Маркировка товара.

  • Отчеты в ФТС.

  • Регистрация и работа с личным кабинетом селлера.

  • Фулфилмент. Выбор схемы продажи товаров со склада.

Записаться

Новые изменения по ЕНС: разбираемся с последними поправками

  • Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет: что скоро изменится.

  • Очередность списания денег с ЕНС.

  • Как в июле сдавать уведомление по ЕНП на НДФЛ по новым правилам.

  • На какие налоги в июле надо и на какие не надо сдавать уведомление по ЕНП.

Получить доступ

Полугодовая отчетность компаний и ИП: на что обратить внимание

  • Что сдают и когда по итогам полугодия организации:

  • на ОСНО;

  • на УСН;

  • на ЕСХН;

  • на АУСН;

  • ИП.

  • Отчетность по сотрудникам в ФНС.

  • Отчетность в СФР.

  • На что обратить внимание при сдаче отчетности.

  • Топ вопросов по отчетности из Консультаций Клерка.

Получить доступ

Как бухгалтеру навести порядок в личных финансах и создать личный капитал

Когда: 25 июля

  • Зачем вам деньги. Найдете те цели, которые вас мотивируют и откажитесь от общепринятых.

  • Как за 5 шагов навести порядок в личных финансах.

  • Методика по управлению личными финансами.

  • Как оживлять мертвые деньги и со следующего месяца начать получать пассивный доход.

  • Как перестать инвестировать/откладывать деньги бездумно и научиться копить на цели.

Записаться

Как бухгалтеру пройти отчетные периоды без авралов и выгорания

Когда: 31 июля

  • 3 инструмента, которые помогут проходить отчетный период без авралов.

  • Что приводит к профессиональному выгоранию и как этого избежать.

  • Алгоритм разговора с руководителем, чтобы объяснить: почему нужно взять помощника.

  • Почему в задачи бухгалтера не входит оплата штрафов ГАИ, пожарная безопасность и работа юриста.

  • Почему важно работать в соответствии с законом.

Записаться

Мастер-класс для бухгалтера. Выбираем выгодную систему налогообложения

Когда: 31 июля

  • Почему бухгалтеру важно уметь подбирать системы налогообложения.

  • Когда нужно проводить оптимизацию системы налогообложения.

  • 6 систем налогообложения, подводные камни: примеры из разных ниш

  • Что влияет на выбор системы налогообложения.

  • Как увидеть больше выгод и упростить работу по выбору системы налогообложения.

Записаться

Следите за нашими анонсами, записывайтесь на любое количество вебинаров – количество записей не ограничено.

Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Маркетплейсы

Сертификация зонтов или какое слово возникло сначала: зонт или зонтик. А какой разрешительный документ нужен на зонты?

В это не очень жаркое лето, когда дождь идет чаще, чем хотелось, зонт — самый необходимый аксессуар. Чтобы зонтик не подвел в самый ответственный момент, важно, чтобы он был качественный, то есть соответствовал нормам безопасности и качества.

Сертификация зонтов или какое слово возникло сначала: зонт или зонтик. А какой разрешительный документ нужен на зонты?
ЕНП (единый налоговый платеж)

Провести на ЕНС уменьшение аванса по УСН по платежке-02 без уведомления не получится

Недавно ФНС разрешила бизнесу сдавать отрицательные уведомления, чтобы уменьшить аванс по УСН, если за 2 квартал он меньше, чем за 1-ый. Но не все сдают уведомления, кто-то остался на «старой схеме» с платежками-02.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Дробление бизнеса

Дробление бизнеса: актуальные вопросы в правоприменительной практике

Разделение компании на несколько отдельных может происходить по разным причинам, но главное, чтобы единственной целью этого не был уход от налогов. С подобными схемами дробления активно борются налоговые органы, которые стараются выявлять нарушителей и начислять им неуплаченные налоги.

Дробление бизнеса: актуальные вопросы в правоприменительной практике
Уставный капитал

Увеличение уставного капитала ООО. За счет чего происходит увеличение УК

При создании общества с ограниченной ответственностью часто устанавливается минимальный размер уставного капитала. Однако, это может создавать некоторые проблемы в будущей хозяйственной деятельности. Общество с небольшим уставным капиталом не является привлекательным для потенциальных партнеров, поэтому оптимальным решением является увеличение уставного капитала.

Увеличение уставного капитала ООО. За счет чего происходит увеличение УК

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ведение бизнеса

Бизнес на расстоянии: как управлять мини-кофейней удалённо

Одно из главных преимуществ кофеен самообслуживания — возможность гибкого управления. Круто, когда всего 30 минут работы в день могут приносить тебе от 50 000 в месяц, но также это накладывает немалую ответственность на владельца кофе аппарата для бизнеса. Вот несколько советов о том, как организовать бесперебойную работу и грамотное управление  удаленно.

Бизнес на расстоянии: как управлять мини-кофейней удалённо
Общество

Престижная работа: результаты опроса соискателей. Где круче всего работать?

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей, чтобы выяснить, работу в каких отраслях они считают наиболее престижной, а в каких — наименее престижной. Опрос проводился с 20 по 30 июня 2023 среди 1602 российских соискателей.

Престижная работа: результаты опроса соискателей. Где круче всего работать?
Читать еще