Что делать с сальдо ЕНП? Расскажем на вебинаре. Обзор вебинаров «Клерка»

​​Недавно ФНС дала новые разъяснения по заполнению уведомлений!

В июльском уведомлении нужно учесть эти новые вводные. Мы подготовили подробный разбор, чтобы вы знали:

✅Что включать в уведомление.

✅Какие коды периодов и КБК будут в июльском уведомлении.

✅Как правильно платить НДФЛ ИП.



Читайте разбор, чтобы быть в курсе изменений.

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