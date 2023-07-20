Что делать с сальдо ЕНП? Расскажем на вебинаре. Обзор вебинаров «Клерка»

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Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета
Налоговый учет у ИП.
Нужен ли ИП бухгалтерский учет.
Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП.
Личный кабинет налогоплательщика - ИП.
Работа бухгалтера на маркетплейсах: от договора и ЛК до учета товара
Когда: 24 июля
Маркетплейсы. Выбор площадки.
Нормативно-правовая база работы на электронной площадке.
Особенности учета.
Маркировка товара.
Отчеты в ФТС.
Регистрация и работа с личным кабинетом селлера.
Фулфилмент. Выбор схемы продажи товаров со склада.
Новые изменения по ЕНС: разбираемся с последними поправками
Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет: что скоро изменится.
Очередность списания денег с ЕНС.
Как в июле сдавать уведомление по ЕНП на НДФЛ по новым правилам.
На какие налоги в июле надо и на какие не надо сдавать уведомление по ЕНП.
Полугодовая отчетность компаний и ИП: на что обратить внимание
Что сдают и когда по итогам полугодия организации:
на ОСНО;
на УСН;
на ЕСХН;
на АУСН;
ИП.
Отчетность по сотрудникам в ФНС.
Отчетность в СФР.
На что обратить внимание при сдаче отчетности.
Топ вопросов по отчетности из Консультаций Клерка.
Как бухгалтеру навести порядок в личных финансах и создать личный капитал
Когда: 25 июля
Зачем вам деньги. Найдете те цели, которые вас мотивируют и откажитесь от общепринятых.
Как за 5 шагов навести порядок в личных финансах.
Методика по управлению личными финансами.
Как оживлять мертвые деньги и со следующего месяца начать получать пассивный доход.
Как перестать инвестировать/откладывать деньги бездумно и научиться копить на цели.
Как бухгалтеру пройти отчетные периоды без авралов и выгорания
Когда: 31 июля
3 инструмента, которые помогут проходить отчетный период без авралов.
Что приводит к профессиональному выгоранию и как этого избежать.
Алгоритм разговора с руководителем, чтобы объяснить: почему нужно взять помощника.
Почему в задачи бухгалтера не входит оплата штрафов ГАИ, пожарная безопасность и работа юриста.
Почему важно работать в соответствии с законом.
Мастер-класс для бухгалтера. Выбираем выгодную систему налогообложения
Когда: 31 июля
Почему бухгалтеру важно уметь подбирать системы налогообложения.
Когда нужно проводить оптимизацию системы налогообложения.
6 систем налогообложения, подводные камни: примеры из разных ниш
Что влияет на выбор системы налогообложения.
Как увидеть больше выгод и упростить работу по выбору системы налогообложения.
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