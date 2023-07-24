Как расширить каско на другую страну и получить компенсацию после ДТП за границей

Каско с расширенным покрытием можно оформить как на год, если вы едете надолго в другую страну, так и на короткий срок под даты поездки. Оформить каско на автомобиль другого государства в стране пребывания, скорее всего, не получится.

Нужно учитывать, что по каско от повреждений страхуется только ваш автомобиль.

Для выезда за пределы России на авто потребуется также международный аналог ОСАГО, который страхует гражданскую ответственность автовладельца перед третьими лицами.

Раньше для этих целей в большинстве стран принимали «Зеленую карту», но в настоящее время для большинства европейских стран требуется оформление местного полиса.

Сколько стоит каско для других стран

Заместитель директора департамента поддержки розничного бизнеса «Ингосстраха» Игорь Александров рассказывает, что «стоимость расширения территории страхования рассчитывается индивидуально в зависимости от региона использования авто при страховании каско, территории, на которую требуется расширение, а также срока поездки. В случае, если поездка планируется в Абхазию, Грузию, Израиль, Китай, КНДР, Монголию, Турцию, Южную Осетию, то достаточно будет указать общий период поездки без разбивки по датам пребывания в каждой конкретной стране. Стоимость будет единая для вышеуказанного перечня стран. Если же, помимо указанных выше стран, клиент затем планирует поехать в Европу либо в страны Прибалтики и Скандинавии, то необходимо будет указать периоды пребывания в группах стран».

По словам руководителя центра управления страховым портфелем по каско страхового дома «ВСК» Дмитрия Вишнякова, если планируется совершить поездку в Грузию, Турцию и Армению на машине (по неделе в каждой стране), то цена полиса для автовладельца повысится примерно на 6–10% от стоимости каско.

При этом в компаниях могут стоять ограничения по странам, на которые возможно расширение. Например, в «ВСК» нельзя оформить покрытие на территории Украины, Грузии, Абхазии и Южной Осетии. В «Тинькофф страховании» каско нельзя расширить на Грузию, Украину и Абхазию.

Также при выезде за границу некоторые услуги каско в России могут быть недоступны.