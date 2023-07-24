Как расширить каско на другую страну и получить компенсацию после ДТП за границей

Обычный полис каско при пересечении российской границы перестанет действовать, так как по умолчанию он активен только на территории РФ. Поэтому перед поездкой нужно заранее позаботиться о расширении покрытия или покупке полиса, если его не было ранее.
С такой опцией в случае ДТП страховая компания возместит стоимость ремонта вашей машины в зарубежном сервисе, эвакуацию или выплатит компенсацию в случае угона авто.
Каско с расширенным покрытием можно оформить как на год, если вы едете надолго в другую страну, так и на короткий срок под даты поездки. Оформить каско на автомобиль другого государства в стране пребывания, скорее всего, не получится.
Нужно учитывать, что по каско от повреждений страхуется только ваш автомобиль.
Для выезда за пределы России на авто потребуется также международный аналог ОСАГО, который страхует гражданскую ответственность автовладельца перед третьими лицами.
Раньше для этих целей в большинстве стран принимали «Зеленую карту», но в настоящее время для большинства европейских стран требуется оформление местного полиса.
Сколько стоит каско для других стран
Заместитель директора департамента поддержки розничного бизнеса «Ингосстраха» Игорь Александров рассказывает, что «стоимость расширения территории страхования рассчитывается индивидуально в зависимости от региона использования авто при страховании каско, территории, на которую требуется расширение, а также срока поездки. В случае, если поездка планируется в Абхазию, Грузию, Израиль, Китай, КНДР, Монголию, Турцию, Южную Осетию, то достаточно будет указать общий период поездки без разбивки по датам пребывания в каждой конкретной стране. Стоимость будет единая для вышеуказанного перечня стран. Если же, помимо указанных выше стран, клиент затем планирует поехать в Европу либо в страны Прибалтики и Скандинавии, то необходимо будет указать периоды пребывания в группах стран».
По словам руководителя центра управления страховым портфелем по каско страхового дома «ВСК» Дмитрия Вишнякова, если планируется совершить поездку в Грузию, Турцию и Армению на машине (по неделе в каждой стране), то цена полиса для автовладельца повысится примерно на 6–10% от стоимости каско.
При этом в компаниях могут стоять ограничения по странам, на которые возможно расширение. Например, в «ВСК» нельзя оформить покрытие на территории Украины, Грузии, Абхазии и Южной Осетии. В «Тинькофф страховании» каско нельзя расширить на Грузию, Украину и Абхазию.
Также при выезде за границу некоторые услуги каско в России могут быть недоступны.
В «Ингосстрахе» рассказали, что если в рамках комбинированного договора каско были включены, например, сервисные услуги и/или страхование личных вещей в автомобиле, ДСАГО и прочее, расширение территории страхования по дополнительным видам (кроме НС, GAP) не предусмотрено.
Важно! По страховке компенсируют ущерб, только если ДТП произошло и было зафиксировано в стране, которая входит в покрытие. Авто можно починить как в стране пребывания, так и в России, если ремонт не требует срочности.
Как расширить покрытие каско
Если полиса каско нет, то перед поездкой за границу его можно приобрести, сообщив страховщику о необходимости расширения на другие страны.
Если каско уже есть, то новый оформлять не нужно, достаточно связаться с компанией в мобильном приложении или по телефону, чтобы вам подключили такую услугу.
Далее в зависимости от страховщика вас попросят указать все страны, в которые планируется поездка, и сроки пребывания в них или же просто регион. В «Тинькофф страховании», например, все страны разделены на территории: Европа, Турция и СНГ, поэтому оформлять полис для каждой страны по отдельности не нужно, достаточно выбрать регион. За подключение опции нужно будет внести дополнительную плату.
Расширение каско будет выглядеть как новая опция или доп. соглашение с указанием территории и сроков поездки (в зависимости от компании).
Вы можете включить в расширение только нужные вам риски, например, угон или ДТП.
Как получить компенсацию по каско в ДТП за границей
Если произошло ДТП за границей и у вас есть полис каско с расширением на страну, в которой вы находитесь, нужно сразу связаться со своей страховой компанией, а затем получить все документы от полиции, собрать данные участников ДТП, заполнить извещение о ДТП, сфотографировать место аварии или снять видео.
С пакетом документов можно обращаться к страховщику для получения компенсации.