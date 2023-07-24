Топ-7 типичных ошибок при платежах с отдельного счёта, открытого для расчетов по гособоронзаказу (ГОЗ)

Основные ошибки при платежах с отдельных счетов

1. Счёт не открыт

Отсутствие открытого в банке отдельного счёта поставщика (исполнителя) для проведения платежа (оплаты) в его адрес с отдельного счёта заказчика (головного исполнителя, исполнителя).

Механизм резервирования номера отдельного счёта для заключения контракта не подменяет собой факт открытия счёта согласно требованиям законодательства.

2. Отличия в текстах контрактов у участников сделки

Различные экземпляры (редакции) контракта у заказчика (головного исполнителя, исполнителя) и у поставщика (исполнителя) недопустимы — стороны, заключающие сделку, должны заранее согласовать условия контракта.

3. Отсутствие денежных средств на отдельном счёте плательщика в размере, достаточном для платежа

При формировании платёжного поручения необходимо удостовериться, что размер денежных средств, размещённых на отдельном счете, не менее суммы такого платежа (с учётом возможных ограничений, наложенных на счёт уполномоченными органами, например, ФНС, ФССП и т.д.).

4. Платёж нарушает режим отдельного счёта

С режимом отдельного счета (разрешенные и запрещенные операции) можно ознакомиться в статьях 8.3 и 8.4 закона № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

5. Ошибки в назначении платежа и ошибочные подтверждающие документы

При контроле платежа банк сверяет назначение платежа в платёжном поручении с пакетом подтверждающих документов, предоставленных для проведения мониторинга и исполнения такого платежа.

Если закупается определенная продукция, то и в документах должна быть отражена аналогичная продукция.

6. Превышение лимита расходных операций на расчётные счета поставщиков

Размер лимита составляет 3 (5) млн рублей в месяц. Он рассчитывается каждый календарный месяц (начиная с 1 числа).

7. Неверный пакет подтверждающих документов для получения исполнителем прибыли и возмещения расходов на запас продукции

Основанием для таких платежей являются контракт, содержащий необходимые условия (в том числе о согласовании сторонами размера прибыли и возмещения), а также акты приема-передачи товаров (работ, услуг), подтверждающие исполнение поставщиком — исполнителем своих обязательств по контракту в полном объеме.