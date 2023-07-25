Страхование

Страхование опасных объектов уходит в цифру

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии разрешено заключать в электронной форме.

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Страхование опасных объектов уходит в цифру
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

15 июля 2023 года вступил в силу закон от 14 июля 2022 г. № 327-ФЗ, которым внесены изменения в закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Теперь не нужно вызывать страхового агента или являться в страховую компанию для заключения договора ОС ОПО.

По требованию владельца опасного объекта, а не по желанию страховщиков, договор обязательного страхования может быть составлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) босса.

Сделать это можно прямо на официальном сайта страховщика.

Там же, на официальном сайте страховой кампании, застраховавшей опасный объект, потерпевший сможет в электронной форме направить заявление о возмещении причинённого вреда и (или) иные необходимые документы.

Например, пострадавший в результате падения лифта житель дома не должен будет обивать пороги управляющей компании или страховой. Достаточно зайти на сайт страховщика и заполнить заявление и приложить документы, подтверждающие факт ущерба здоровью.

Теперь Банк России должен будет привести Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, определённые Положением Банка России от 28.12.2016 г. № 574-П в соответствие обновлённой редакции закона № 225-ФЗ с тем, чтобы ввести в них требования к использованию электронных документов и порядок обмена информацией в электронной форме между страхователем, потерпевшим и страховщиком.

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