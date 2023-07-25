12 профессий для тех, кто хочет работать с искусственным интеллектом. Советы по поиску такой работы

Что сразу приходит на ум, когда слышите: «Искусственный интеллект»? Мрачный фильм про постапокалипсис, телефонные роботы-спамеры, модные инструменты типа ChatGPT и Midjourney — и все варианты технически верны. Но есть и аспекты, в которых ИИ может оказать важную помощь людям.

Зачем интересоваться вакансиями с ИИ

Если ваше образование, навыки и интересы всегда были связаны с информатикой, статистикой, математикой, инженерным делом или технологиями, работа с нейросетями станет логичным продолжением карьеры и, возможно, даже воплощением мечты.

В сторону вакансий с ИИ стоит смотреть и по другим причинам.

Высокий спрос

Нейросети и искусственный интеллект — стремительно развивающаяся отрасль знаний, которая применяется во многих экономических сферах. Вакансий много (и число увеличивается), а специалистов пока мало.

Скорее всего, в ближайшие годы соискателей ожидает широкий выбор вариантов работы и низкая конкуренция, а также перспектива быстрого карьерного роста.

Стабильность

В ближайшее время ИИ явно никуда не денется, что позволяет планировать карьеру минимум на 20 лет вперед. Кроме того, обучая нейросети, вы можно быть уверенным: работу они точно в дальнейшем не отнимут.

Актуальные вакансии для бухгалтеров, кадровиков и финансистов уже ждут вас на Бухджоб.

Интерес к сфере со стороны лидеров и экспертов

Задачами на внедрение искусственного интеллекта занимаются много ярких специалистов с разнообразным опытом. Если вам важно работать бок о бок с вдохновляющими людьми, ежедневно проверяя гипотезы и улавливая буквально из воздуха интересные идеи и инсайты, — отправляйте резюме на вакансии с применением ИИ.

Влияние и престиж

ИИ придается всё большее значение в крупнейших и важнейших отраслях, среди них: промышленность, ракетостроение, здравоохранение, энергетика. Поэтому его использование приобретает особый смысл и престиж в глазах людей, в этих сферах не занятых.

Кто вплотную работает с ИИ

Разработка алгоритмов, интерпретация языка и изображений, прогнозирование с помощью искусственного интеллекта и внедрение его в бизнес-процессы пока остается уделом избранных.

Зарплаты в этой сфере находятся в диапазоне от 100 тысяч до 300 тысяч рублей (для руководителей цифры выше).

Вот самые востребованные профессии:

Инженер искусственного интеллекта — проектирует, разрабатывает и внедряет системы ИИ.

Инженер по машинному обучению — разрабатывает модели машинного обучения и оптимизирует алгоритмы, которые позволяют выявлять закономерности и улучшать процессы.

Специалист по анализу данных (data scientist) — обрабатывает большие массивы данных с помощью ИИ и визуализирует результаты обработки, чтобы обосновывать бизнес-решения.

Инженер по обработке естественного языка — обучает нейросети понимать и интерпретировать человеческий язык, разрабатывает виртуальных ассистентов и сервисы перевода.

Специалист для создания алгоритмов прогнозирования с помощью ИИ — обучает ИИ устанавливать взаимосвязи даже в сложных процессах с большим количеством переменных, что позволяет делать точные прогнозы.

Инженер по компьютерному зрению — помогает компьютерам анализировать и интерпретировать данные с видео и изображений.

Инженер по автоматизации — внедряет ИИ в производственные процессы.

Работа для «нетехнарей», которые интересуются ИИ

Ежедневно появляются вакансии не только для тех, кто разбирается в программировании, машинном обучении глубоко, но и для тех, кто в целом далек от данных сфер, при этом готов вникать в нюансы и применять ИИ в работе.

AI project manager

Вы будете руководить командой, которая разрабатывает программы, сервисы, приложения или платформы с применением ИИ — или внедряет эти продукты в компаниях-клиентах.

Уровень зарплат: 130–200 тысяч рублей.

AI product owner / product manager / growth product manager

Вам предстоит проводить исследования спроса, создавать и развивать IT-продукты с ИИ, используя инструменты аналитики и тестирование гипотез.

Зарплата: по договоренности.

ИИ-комьюнити-менеджер / координатор по работе с партнерами

От вас будут ожидать активного общения с участниками ИИ-комьюнити: студентами, менторами, партнерами. Вы будете также модерировать сообщества и организовывать нетворкинг-мероприятия.

Зарплаты: от 57 тысяч рублей.

Специалист по внедрению ИИ / менеджер по развитию стратегии ИИ

Вам предстоит внедрять инструменты ИИ в производственные и бизнес-процессы: например, в разработку игр, в банковское или гостиничное дело.

Не обязательно идеально владеть программированием, важнее понимать принципы работы ИИ, обладать хорошими коммуникативными и организаторскими навыками.

Уровень зарплат: 100–150 тысяч рублей.

IT-рекрутер

От вас будут ожидать понимания технологии ИИ на достаточном уровне, чтобы нанимать «технарей»: разработчиков, data scientist’ов, специалистов по машинному обучению.

Зарплата: по договоренности.

От себя добавим, что многие рекрутеры вне зависимости от специализации уже активно применяют инструменты ИИ в своей работе, что повышает их ценность для работодателя и доход.

Автор курса про ИИ / продюсер курсов, посвященных ИИ

Вам предстоит создавать материалы для обучения школьников, студентов и проходящих переквалификацию специалистов. Не всегда обязательно разбираться в теме на уровне эксперта, порой достаточно уметь извлечь из книг, вебинаров, выступлений экспертов главные мысли и понятно их преподнести.

Уровень зарплат: 90–100 тысяч рублей.

Редактор текстов для нейросети / ИИ-тренер

Вы будете обучать нейросети, чтобы те могли не хуже человека отвечать на вопросы из разных предметных областей.

Зарплаты: от 75 тысяч рублей.

Менеджер по продажам IT-продуктов на основе ИИ

Рабочие обязанности мало чем будут отличаться от обязанностей обычных менеджеров по продажам, но потребуется отличное понимание технологий ИИ — ведь вы будете убеждать потенциальных покупателей в их пользе и необходимости для бизнеса.

Зарплаты: от 100 тысяч рублей.

Аналитик/дизайнер диалоговых интерфейсов

Вам предстоит создавать концепции разговорных интерфейсов, писать сценарии для ассистентов и ботов, проводить тестирование и анализировать существующие сценарии для их улучшения.

Уровень зарплат: 60–100 тысяч рублей.

Дизайнер (графики, презентаций, UX-, motion-)

Вы будете создавать графический и видеоконтент, презентации и инфографику для компаний, продуктов и приложений, в том числе с помощью нейросетей.

Уровень зарплат: 50–180 тысяч рублей.

Контент-креатор / SMM-менеджер / креативный копирайтер

Вам предстоит не просто писать тексты про товары и услуги, а делать это в больших объемах и гораздо быстрее, ведь помогать с задачей будут нейросети.

Уровень зарплат: от 50 тысяч рублей.

Личный помощник / бизнес-ассистент руководителя

От обычного персонального помощника вас будет отличать большее разнообразие инструментов и высокая скорость работы, ведь нейросети могут помочь с бронированием билетов, составлением меню, тренировок и расписания, переводом писем, подготовкой постов в личный блог руководителя и др.

Уровень зарплат: 80–160 тысяч рублей.

Как быстро и легко устроиться на работу в сферу с ИИ

Смотрите шире: ищите вакансии не только в технологических гигантах, но также в стартапах и потребительском секторе, ориентированном на высокий уровень обслуживания клиентов (ретейл, телеком, EdTech, финтех).

Учите языки программирования, необходимые для работы с ИИ (или для понимания базовых принципов ИИ): Python, TensorFlow, PyTorch.

В резюме и сопроводительных письмах подчеркивайте, что вы коммуникабельны, легко адаптируетесь к изменениям, умеете решать проблемы и эффективно работать в команде.

Вступите в сообщества, подпишитесь на телеграм-каналы и зарегистрируйтесь на форумах для тех, кто интересуется ИИ.

Соберите примеры своих работ или задач, выполненных с помощью ИИ.

Занимайтесь нетворкингом в сфере ИИ. Посещайте мероприятия, завязывайте знакомства с экспертами и специалистами, которые уже работают в этой сфере.

А вакансии для продвинутых специалистов в сфере бухгалтерии, кадров, юриспруденции и финансов уже ждут вас на Бухджоб.