НДС

Актуальные сроки возврата налогового вычета после сдачи декларации в 2023 году

Вычеты НДС, которые осуществлены до начала деятельности, у работающих компаний, как правило, не оспариваются, но многие считают, что безопаснее их перенести на период, когда начнется деятельность и появится выручка.

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Актуальные сроки возврата налогового вычета после сдачи декларации в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

О ситуации, когда такие вычеты снимут, говорится в Постановлении АС Дальневосточного округа от 28.06.2023 № Ф03-2543/2023 по делу № А73-11960/2022.

Вычет без выручки: возможен ли

Часто вновь созданные, а также небольшие фирмы не имеют выручки в отдельные налоговые периоды. Тем не менее в это время они закупают товары, материалы, пользуются услугами других фирм (например, платят за аренду помещения). То есть работают.

Известно, и подтверждено судами, в том числе высшими, что входной НДС по расходам, осуществленным организацией на подготовительном этапе, можно принять к вычету.

В постановлении Президиума ВАС от 3 мая 2006 года № 14996/05, которым пользуются до сих пор, указано, что нормами главы 21 НК зависимость вычетов НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) от фактического исчисления налога по конкретным операциям, для осуществления которых приобретены данные товары (работы, услуги), не установлена.

Если у организации в истекшем квартале, за который представляется налоговая декларация по НДС, отсутствуют облагаемые операции, то она вправе заявить к вычету в этой декларации суммы налога, предъявленные ей при приобретении товаров (работ, услуг). Но при условии, что в дальнейшем ее деятельность в целом привела к возникновению хозяйственных операций, являющихся объектом обложения НДС.

Если деятельности и реализации нет

Налог к вычету принимать нельзя в противоположной ситуации: если уже на этапе подготовки вся деятельность была фактически свернута и больше не велась.

Такая ситуация оказалась предметом спора, который выиграли налоговики (постановление АС Дальневосточного округа от 28 июня 2023 г. № Ф03-2543/2023 по делу № А73-11960/2022).

Компания, как было заявлено в суде, планировала реализовать проект по строительству перегрузочного комплекса. Для этого был проведен целый ряд подготовительных действий. Были взяты в аренду земельные участки, разработана проектная документация, проведены проектно-изыскательские работы.

Но выяснилось, что уже на подготовительном этапе деятельность фактически прекратилась. Строительство объекта так и не началось. К тому же все соглашения о строительстве были расторгнуты.

А проведенными в ходе мероприятий налогового контроля осмотрами установлено, что по месту предполагаемого строительства отсутствует ограждение, территория не охраняется, отсутствуют также техника и рабочий персонал.

Никакую другую деятельность, облагаемую НДС, фирма не осуществляла. То есть никакого дохода, подлежащего обложению НДС, у нее не было.

Налоговая сняла все вычеты, заявленные компанией на подготовительном этапе, и суд согласился.

Судьи отметили, что по правилам статей 171 и 172 НК для принятия к вычету сумм налога имеет значение наличие такой взаимосвязи: фирма приобретает товары (работы, услуги) и заявляет НДС к вычету, но при этом она должна осуществлять корреспондирующие операции, формирующие объект налогообложения (операции по реализации товаров (работ, услуг)), в результате чего у нее возникает обязанность по уплате НДС в бюджет.

В рассматриваемой ситуации фирма ни в проверяемом периоде, ни в иных периодах деятельности не вела. Никакой реализации — объекта обложения НДС — не было, нет и не ожидается. Значит, ее право на вычет не обеспечено.

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