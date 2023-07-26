Можно ли в уведомлении об авансе на УСН указывать отрицательную сумму?

Так разъяснила ФНС в письме от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@.

В этом же письме налоговики уточнили, что для указанных ситуаций в налоговой декларации по УСН, утвержденной приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@, реализован механизм отражения за отчетный период суммы авансового платежа к уменьшению.

То есть, уведомление с минусовым значением должно проходить форматно-логический контроль в системе ФНС.

Налоговики привели в письме пример заполнения такого уведомления.

По условиям примера ФНС, налогоплательщик применяет спецрежим УСН с объектом «доходы минус расходы». Суммы авансовых платежей за отчетные периоды составили:

за 1 квартал — 100 руб.;

полугодие — 400 руб.;

9 месяцев — 250 руб.

В уведомлениях по строке 4 нужно отразить:

за 1 квартал — «100»;

полугодие — «300»;

9 месяцев — «-150».

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