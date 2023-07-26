УСН

Можно ли в уведомлении об авансе на УСН указывать отрицательную сумму?

Если по итогам отчетного периода совокупная обязанность по налогу УСН, которая отражается на ЕНС, должна быть уменьшена, то в стр. 4 уведомления для КБК по налогу надо указать сумму в виде отрицательного значения. Обязательное условие: сумма с минусом не должна превысить исчисленные суммы платежей за предыдущие отчетные периоды.

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Можно ли в уведомлении об авансе на УСН указывать отрицательную сумму?
Иллюстрация: freepik/freepik

Так разъяснила ФНС в письме от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@.

В этом же письме налоговики уточнили, что для указанных ситуаций в налоговой декларации по УСН, утвержденной приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@, реализован механизм отражения за отчетный период суммы авансового платежа к уменьшению.

То есть, уведомление с минусовым значением должно проходить форматно-логический контроль в системе ФНС.

Налоговики привели в письме пример заполнения такого уведомления.

По условиям примера ФНС, налогоплательщик применяет спецрежим УСН с объектом «доходы минус расходы». Суммы авансовых платежей за отчетные периоды составили:

  • за 1 квартал — 100 руб.;

  • полугодие — 400 руб.;

  • 9 месяцев — 250 руб.

В уведомлениях по строке 4 нужно отразить:

  • за 1 квартал — «100»;

  • полугодие — «300»;

  • 9 месяцев — «-150».

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