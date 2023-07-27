Дачная амнистия: приватизация земельных участков собственниками недвижимого имущества

В данной статье рассмотрим, в каком случае пользователь участка земли в садовом товариществе вправе его приватизировать. Разберем действующий в 2023 году порядок осуществления этой процедуры в отношении садового надела, находящегося в СНТ, и приведем список документов, которые потребуются для этого.

Можно ли приватизировать земельный участок в СНТ

Садовые наделы предназначены для отдыха людей или выращивания ими сельскохозяйственных культур для своих нужд. При этом граждане наделены правом строить на таких участках садовые или жилые дома, гаражи, а также сараи, бани, беседки, теплицы, навесы и другие хозпостройки. Такой вывод можно сделать из пп. 1, 3 ст. 3 закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ.

Садовыми участками признаются наделы с разными видами разрешенного использования. Все они перечислены в части 7 ст. 54 закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ.

К таким видам разрешенного использования относятся: «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства».

Бесплатная передача в частную собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, возможна при приватизации человеком такого надела (ч. 2 ст. 15 ЗК, ч. 3 ст. 22 закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ). Но для проведения этой процедуры должны выполняться предусмотренные законодателем условия приватизации садового земельного участка.

Передача в порядке приватизации садовых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность садоводам предусмотрена несколькими правовыми нормами. Так, согласно подпунктам 6, 7 ст. 39.5 ЗК, п. 2.7 ст. 3 закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ, п. 1 ст. 1.1, п. 4 ст. 5 закона от 15.01.1993 № 4301-1, ч. 1 ст. 1.1, ч. 4 ст. 3 закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ наделы земли предоставляются бесплатно:

многодетным родителям, воспитывающим трех и более детей.

Земельные наделы предоставляют таким семьям по правилам, установленным органами госвласти российских субъектов.

Так, в Подмосковье участки предоставляются для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства при соблюдении определенных условий.

В том числе члены многодетной семьи не должны быть собственниками жилых домов в Московской области. Такой порядок установлен согласно подпункту 6 ст. 39.5 ЗК, ст. 1, п. 5 ч. 3 ст. 3 закона Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ;

Героям Советского союза или Российской Федерации, а также полным кавалерам ордена Славы.

Граждане, относящиеся к этой категории, имеют право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно, без проведения торгов садового надела не меньше 20 соток в границах городских населенных пунктов и 40 соток в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий;

Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

Эти граждане имеют право на получение в собственность бесплатно, без проведения торгов садового надела, находящегося в государственной или муниципальной собственности, размером не меньше 8 соток в городах и поселках городского типа и 25 соток в сельской местности;

членам СНТ.

Все члены некоммерческих организаций или образованных в результате их реорганизации садоводческих некоммерческих товариществ могут получить находящийся в государственной или муниципальной собственности садовый надел в частную собственность бесплатно и без торгов.

Это правило не зависит от даты вступления человека в членство и распространяется также на граждан, переставших быть членами таких некоммерческих организаций ввиду их ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ в связи с завершением деятельности.

Данный порядок действует до 1 марта 2031 года. Указанные выводы следуют из пункта 2.7 ст. 3 закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ, ч. 1 ст. 4, ч. 1, 2 ст. 54 закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ.

Кроме того, гражданин может зарегистрировать в упрощенном порядке право собственности на садовый надел в следующих случаях (ст. 1, п. 9.1 ст. 3 закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ, ст. 49 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ):

участок предоставлен гражданину до 30 октября 2001 года на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения. В том числе если в документе, устанавливающем или удостоверяющем права человека на надел земли, не прописано право, на котором он предоставлен, или невозможно определить вид этого права;

к гражданину перешло право собственности на здание, строение или сооружение, расположенное на земельном наделе, доставшееся до 30 октября 2001 года бывшему собственнику этого здания, строения или сооружения.

Как приватизировать участок в СНТ

Общий порядок приватизации садового надела приведен далее.

1. Нужно провести предварительное согласование предоставления земельного участка, если это требуется законодателем. Так, когда надел предстоит образовать или его границы подлежат уточнению, вначале гражданин должен обратиться в муниципалитет или территориальное управление Росимущества с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Такие выводы следуют из статьи 39.2, пп. 2 п. 1 ст. 39.14, п. 1 ст. 39.15 ЗК, п. 5.35(3) положения, утвержденного постановлением Правительства от 05.06.2008 № 432.

К заявлению следует приложить бумаги, подтверждающие право обратившегося человека на приобретение надела без проведения торгов и схему расположения земельного участка, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать земельный участок.

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в этом принимается не позже 14 календарных дней с момента поступления заявления. Такой срок действует до конца 2023 года. В некоторых случаях этот период может быть увеличен.

Срок действия такого решения составляет 2 года (пп. 7, 7.1, 14 ст. 39.15 ЗК, пп. «в», «г» п. 1 постановления Правительства от 09.04.2022 № 629).

Если образование земельного участка или уточнение его границ не требуется, то гражданин может сразу переходить к описанному здесь этапу под номером 3 (пп. 6 п. 1 ст. 39.14 ЗК).

2. Проводятся кадастровые работы по межеванию, и следует обращение в Росреестр. Нужно заключить договор подряда на проведение кадастровых работ по межеванию с кадастровым инженером.

В результате их проведения будет подготовлен межевой план участка. Он готовится в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера (ч. 2 ст. 36, ст. 37 закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ, п. 7 ч. 2 ст. 14, ст. 22 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ). После выполнения кадастровых работ следует обращение в Росреестр.

3. Садоводу потребуется обратиться в уполномоченный орган с заявлением. В зависимости от того, кому принадлежит приватизируемый земельный участок, это будет администрация муниципального образования, на территории которого находится участок, или территориальное управление Росимущества (ст. 39.2 ЗК).

4. Если будет принято положительное решение о предоставлении земельного участка, заявителю нужно его получить. Такое решение уполномоченный орган принимает в течение 14 календарных дней. Этот срок установлен до конца 2023 года. Принятое решение выдается или направляется заявителю (п. 5 ст. 39.17 ЗК).

При этом решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка признается основанием для предоставления земельного участка в собственность (п. 16 ст. 39.15 ЗК).

5. Гражданину остается зарегистрировать право собственности на земельный участок. При этом уплачивают госпошлину. В случае оформления садового участка ее размер составит 350 рублей (пп. 24 п. 1 ст. 333.33 НК).

В Росреестр нужно представить заявление о госрегистрации права, паспорт, решение уполномоченного органа о выделении земельного участка.

Представление документа об уплате госпошлины вместе с заявлением не требуется, но заявитель может сделать это по собственному усмотрению. Нужно учитывать, что если информация об уплате госпошлины не появится в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления в системе о платежах, а подтверждающий документ не был приложен, заявление и прилагаемые документы оставят без рассмотрения и возвратят заявителю. Это следует из частей 1—2 ст. 14, ст. 17, ч. 7 ст. 18, п. 3 ст. 25 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ.

Проведенная государственная регистрация удостоверяется выпиской из ЕГРН, которая может быть направлена гражданину в электронной форме (ч. 1 ст. 28, ч. 6 ст. 62 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ).

Для членов СНТ предусмотрены особенности бесплатного предоставления садового участка. Для того чтобы осуществить такую приватизацию, земельный участок должен соответствовать сразу нескольким условиям (п. 2.7 ст. 3 закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ). Перечислим их:

надел не предоставлен члену СНТ;

образован из земельного участка, предоставленного до 10 ноября 2001 года СНТ или иной организации, при которой оно было создано или организовано;

распределен человеку на основании решения общего собрания членов СНТ или другого документа, устанавливающего распределение земельных участков в товариществе;

не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и в отношении него не принято решение о резервировании для государственных или муниципальных нужд.

Если все условия соблюдены, садовод вправе бесплатно получить в собственность земельный участок.

Для этого гражданину потребуется лично или через представителя подать заявление в исполнительный орган госвласти или орган местного самоуправления, уполномоченный на предоставление земельных участков.

К заявлению нужно приложить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную заявителем. Также потребуется протокол общего собрания членов СНТ о распределении земельных участков между членами товарищества, выписку из него или другой документ, устанавливающий такое распределение (ст. 39.2 ЗК, п. 2.8 ст. 3 закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ).

Представлять схему расположения земельного участка не потребуется, если есть утвержденный проект межевания территории, в границах которой расположен земельный участок. Также не нужно этого делать, если имеется описание местоположения границ такого земельного участка в ЕГРН.

Членская книжка садоводческого некоммерческого товарищества, которая ранее выдавалась каждому члену товарищества, не подтверждает право собственности на земельный участок (п. 5 ст. 18 закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ).

Кроме того, уполномоченный орган запросит у гражданина сведения о правоустанавливающих документах на земельный надел, предоставленный СНТ. Такой порядок действует только в том случае, если прежде никто из членов товарищества не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность и сведения о земле отсутствуют в ЕГРН (п. 2.8 ст. 3 закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ).

Для бесплатного получения садового надела многодетной семье нужно ознакомиться с региональным законодательством в этой сфере.

Так, в соответствии с законодательством Московской области многодетные семьи имеют право на однократное бесплатное получение в собственность земельных участков в равную долевую собственность всех членов семьи (ч. 8, 9 ст. 4 закона от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ).

В столице предоставление садовых или огородных земельных участков, а также прием новых заявлений на предоставление таких земельных участков в настоящее время не осуществляются (письмо Департамента городского имущества города Москвы от 12.02.2016 № ДГИ-ЭГР-3685/16-1, ч. 7, 8 ст. 54 закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ).

Оформляя на себя надел, садоводу стоит иметь в виду, что собственники земельных участков являются плательщиками земельного налога (п. 1 ст. 388, п. 1 ст. 389 НК).

Документы для приватизации участка в СНТ

Пакет документов для приватизации садового участка будет несколько отличаться в зависимости от конкретной ситуации и того, куда подаются документы. Так, если садовый участок находится в федеральной собственности, то нужно представить следующие бумаги (пп. 4—7 ст. 39.5, п. 2 ст. 39.15 ЗК РФ, пп. 14—18 перечня, утвержденного приказом Росреестра № П/0321, пп. 2.8, 2.13 Административного регламента, утвержденного приказом Росимущества от 11.09.2020 № 261):