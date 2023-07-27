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Финансовый менеджер, главбух, специалист по работе с ИФНС. Обзор интересных вакансий недели

Достойные предложения по зарплате, интересные профессии и график работы под ваши потребности — в еженедельном обзоре вакансий для бухгалтеров и финансистов. Изучайте и откликайтесь.

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Финансовый менеджер, главбух, специалист по работе с ИФНС. Обзор интересных вакансий недели
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На Клерк.Работа можно найти подходящую вакансию в нужном городе или на удаленку и сразу связаться с работодателем.

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Младший бухгалтер на участок заработной платы

Специалиста ищет SARTO REALE — бренд итальянской мужской одежды класса люкс.

Что нужно делать: вести участок по расчету заработной платы, кассу.

Что нужно знать: 1С 8.3 (Бухгалтерия, ЗУП), иметь опыт работы от 1 года.

Что обещают: премии к зарплате, работу в сплоченном коллективе, максимальную лояльность руководства.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата до 80 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Финансовый менеджер по ФОТ

Специалиста ищет компания Фоксфорд — онлайн-обучение для школьников, их родителей и учителей.

Что нужно делать: вести управленческий учет по ФОТ компании.

Что нужно знать: 1С:УХ, продвинутые навыки работы в Excel, Google Sheets, опыт в отделах HR/финансов.

Что обещают: удаленку по желанию (можно работать не в России),выдадут технику – Macbook Pro или ноутбук на Windows, ДМС со стоматологией, корп. психолог, спортзал в офисе, изучение иностранных языков на корп. курсах и многое другое.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата до 130 000 рублей, удаленно, полная занятость.

Специалист по работе с ИФНС

Сотрудника ищет ООО «ИНСТРОЙТЕХКОМ» — поставщик спецтехники.

Что нужно делать: готовить документы в ИФНС, таможенную статистику. Работать с требованиями, пояснениями, запросами, участвовать в проверках.

Что нужно знать: иметь экономическое/бухгалтерское/финансовое образование и опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет.

Что обещают: премии к зарплате, пятидневка — сокращенный рабочий день по пятницам.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата до 98 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Главный бухгалтер

Специалиста ищет бухгалтерская компания ООО «Альфа Аудит+».

Что нужно делать: вести учет небольших предприятий, составлять отчетность.

Что нужно знать: подробности не указаны, предполагаем, бухгалтерский и налоговый учет на разных режимах и ПО.

Что обещают: удаленку с коммуникациями в рабочее время.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 50 000 до 80 000 рублей, удаленно, частичная занятость.

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