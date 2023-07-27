Финансовый менеджер, главбух, специалист по работе с ИФНС. Обзор интересных вакансий недели

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Младший бухгалтер на участок заработной платы Специалиста ищет SARTO REALE — бренд итальянской мужской одежды класса люкс. Что нужно делать: вести участок по расчету заработной платы, кассу. Что нужно знать: 1С 8.3 (Бухгалтерия, ЗУП), иметь опыт работы от 1 года. Что обещают: премии к зарплате, работу в сплоченном коллективе, максимальную лояльность руководства. Узнать подробности о вакансии можно здесь. Зарплата до 80 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Финансовый менеджер по ФОТ Специалиста ищет компания Фоксфорд — онлайн-обучение для школьников, их родителей и учителей. Что нужно делать: вести управленческий учет по ФОТ компании. Что нужно знать: 1С:УХ, продвинутые навыки работы в Excel, Google Sheets, опыт в отделах HR/финансов. Что обещают: удаленку по желанию (можно работать не в России),выдадут технику – Macbook Pro или ноутбук на Windows, ДМС со стоматологией, корп. психолог, спортзал в офисе, изучение иностранных языков на корп. курсах и многое другое. Узнать подробности о вакансии можно здесь. Зарплата до 130 000 рублей, удаленно, полная занятость.

Специалист по работе с ИФНС Сотрудника ищет ООО «ИНСТРОЙТЕХКОМ» — поставщик спецтехники. Что нужно делать: готовить документы в ИФНС, таможенную статистику. Работать с требованиями, пояснениями, запросами, участвовать в проверках. Что нужно знать: иметь экономическое/бухгалтерское/финансовое образование и опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет. Что обещают: премии к зарплате, пятидневка — сокращенный рабочий день по пятницам. Узнать подробности о вакансии можно здесь. Зарплата до 98 000 рублей, г. Москва, полная занятость.