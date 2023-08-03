Маркетинг

Создайте своё мероприятие на «Клерке» за 1 минуту и продвигайте всего за 900 руб.

Улучшили страницу мероприятий, сделали продвижение даже для минимального тарифа, поменяли дизайн и сделали работу в личном кабинете еще удобнее.

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Создайте своё мероприятие на «Клерке» за 1 минуту и продвигайте всего за 900 руб.
Иллюстрация: Клерк.ру

Мы изменили раздел Мероприятия. Страница стала более конверсионной, обрела новый, современный дизайн. Упростилась форма для создания мероприятия, а в тарифах теперь есть базовое продвижение каждого события.

Создать мероприятие

Что именно поменяли

1. К каждому мероприятию можно добавить обложку

Мероприя 7.png

2. Виджет с кнопкой «Записаться» закреплен и всегда находится в поле зрения пользователя. Название кнопки можно менять.

Мероприя 4 (1).png

3. Программа мероприятия структурирована и выделена в отдельный блок. Можно через «+» развернуть каждый пункт программы и посмотреть подробности.

Мероприя 3 (1).png

4. Можно добавить контакты для связи с организатором.

Мероприя 1.png

5. Появились новые типы мероприятий, например, бизнес-завтрак или тренинг.

Мероприя 2 (1).png

Так по мероприятию вы получаете готовый лендинг, потратив на это 5-10 минут.

Такая страница приведет к вам целевую аудиторию и вы получите заявки, ведь каждое мероприятие продвигается на сайте через e-mail рассылки, статьи и виджеты. Подробнее об этом мы рассказали тут.

Мероприя 5.png

Самое главное! До конца августа цены на размещение мероприятий снижены!

Всего за 900 руб. вы можете разместить одно мероприятие и получить все эти преимущества.

Мероприя 6 (1).png

Чтобы завести свое мероприятие, достаточно авторизоваться на Клерке, заполнить данные о компании и мероприятии.

Создать мероприятие

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