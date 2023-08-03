Создайте своё мероприятие на «Клерке» за 1 минуту и продвигайте всего за 900 руб.

Мы изменили раздел Мероприятия. Страница стала более конверсионной, обрела новый, современный дизайн. Упростилась форма для создания мероприятия, а в тарифах теперь есть базовое продвижение каждого события.
Что именно поменяли
1. К каждому мероприятию можно добавить обложку
2. Виджет с кнопкой «Записаться» закреплен и всегда находится в поле зрения пользователя. Название кнопки можно менять.
3. Программа мероприятия структурирована и выделена в отдельный блок. Можно через «+» развернуть каждый пункт программы и посмотреть подробности.
4. Можно добавить контакты для связи с организатором.
5. Появились новые типы мероприятий, например, бизнес-завтрак или тренинг.
Так по мероприятию вы получаете готовый лендинг, потратив на это 5-10 минут.
Такая страница приведет к вам целевую аудиторию и вы получите заявки, ведь каждое мероприятие продвигается на сайте через e-mail рассылки, статьи и виджеты. Подробнее об этом мы рассказали тут.
Самое главное! До конца августа цены на размещение мероприятий снижены!
Всего за 900 руб. вы можете разместить одно мероприятие и получить все эти преимущества.
Чтобы завести свое мероприятие, достаточно авторизоваться на Клерке, заполнить данные о компании и мероприятии.