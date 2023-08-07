Полисы страхования для школьников: какой выбрать к 1 сентября?

Почему важно страховать школьников

К сожалению, понимание того, что может быть опасным для ребенка, не всегда помогает избежать неприятностей. Школьники — одна из самых уязвимых категорий населения. Они подвижны, энергичны, общительны, никогда не сидят на месте.

Следствие всего этого — повышенный травматизм. Кроме того, находясь в школе, дети контактируют с большим количеством людей. Это провоцирует высокую заболеваемость из-за множества инфекций.

Любая болезнь — это «выключение» ребенка из школьного процесса, что всегда ведет к снижению успеваемости.

При этом траты на лечение, а также больничные родителейощутимо бьют по семейному бюджету. Всего этого можно избежать, выбрав правильную страховую программу для ребенка.

Самые важные страховые программы для школьников

В обилии страховых программ бывает довольно сложно сориентироваться. Иногда кажется, что все компании предлагают практически идентичные продукты с небольшим различием в наборе бонусов. По большому счету, так оно и есть. Сегодня существует 3 основных вида программ, которые сможет предложить любой страховщик:

защита от несчастного случая (НС);

добровольное медицинское страхование (ДМС);

накопительное страхование жизни (НСЖ) ребенка.

Защита от несчастного случая

Самый популярный и доступный продукт — страхование от НС.

При относительно низкой стоимости полис защищает от множества неприятностей.

В зависимости от условий конкретной программы страховка может распространяться как на все время, так и на определенные периоды: нахождение в школе, посещение спортивных секций.

Некоторые компании предлагают полисы, которые покрывают риск травм на уроках физкультуры, но не распространяются на спортивные секции. Поэтому при покупке страховки важно внимательно читать условия договора. Полис можно оформить на один или несколько дней или на целый год.

«Каждый родитель, отправляя ребенка в школу, думает о том, как обезопасить его от травм. Для защиты от подобных рисков можно приобрести детский страховой полис от несчастных случаев. Данный продукт поможет компенсировать затраты на лечение. Ну а если ребенок занимается в спортивной секции и участвует в соревнованиях, то страхование от несчастного случая является обязательным. Каждому родителю также стоит задуматься о приобретении страховки и для себя», — говорит заместитель генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

Директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева обращает внимание на то, что в течение учебного года к активным играм во дворе добавляются занятия физкультурой в учебных заведениях, поэтому риск получения травмы возрастает.

«Уберечь детей от таких ситуаций мы не в силах, но можем помочь в компенсации внезапных затрат на восстановление здоровья. Для этого нужно приобрести полис защиты от несчастного случая. Со страховкой ваш ребенок будет защищен от более чем ста видов травм, в том числе тех, которые легко получить в быту и при играх во дворе», — комментирует Елена Кошелева.

Управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра отмечает, что клиенты ценят полисы от НС, в первую очередь, за то, что они дают возможность эффективно компенсировать затраты на лечение травмы или болезни.

«Страховка обеспечит выплату, которую можно потратить, например, на лечение. Простой пример — ребенок занимается спортом, получил перелом. Ему может потребоваться дополнительная диагностика, ортезы, физиотерапия, кинезиотерапия и прочие виды реабилитации. По ОМС не всегда возможно получить полный спектр медуслуг, а полис страхования от несчастных случаев позволит оплатить качественное лечение», — рассказывает Артем Искра.

Если ребенок посещает и спорткружки, то полис страхования от НС дополняют полисом «Спортивная защита».

«Если ваши дети активно занимаются спортом на любительском или профессиональном уровне, то мы рекомендуем оформить полис «Спортивная защита». Он поможет защитить ребенка от травм при занятиях любыми видами спорта — в одном договоре страхования можно указать до 5 позиций. При этом застраховаться можно как на один день, так и на год. Оформить полис можно для одного ребенка или сразу для целой спортивной команды численностью до 30 человек», — добавляет Елена Кошелева («СберСтрахование»).

Стоимость полиса страхования от НС зависит от выбранной родителями страховой суммы, вида спорта и срока страхования, говорит Артем Искра («Ренессанс страхование»).

«Например, стоимость годового полиса со страховой суммой 300 тысяч рублей для занятий единоборствами или хоккеем составит около 6 500 рублей, в случае занятий волейболом или теннисом — 5 тысяч, а если ребенок не посещает спортивные секции — 3 500 рублей в год. От размера страховой суммы будет зависеть и величина компенсации. В случае, например, перелома руки при страховой сумме 500 тысяч рублей выплата составит около 5–10% страховой суммы (25—50 тысяч), а при переломе ноги— около 20% (100 тысяч)», — разъясняет он.

Независимо от специфики стоимость любого полиса можно значительно снизить, застраховав сразу несколько детей. Например, целый класс. Однако в России нет обязательного школьного страхования. Поэтому подобные решения принимаются на уровне родителей всех учеников, классного руководителя и директора школы.

ДМС

Добровольное медицинское страхование уже давно и хорошо известно россиянам. Удобство выбора подходящего медицинского учреждения, покрытие рисков, не входящих в полис ОМС, круглосуточный и оперативный доступ к профессиональной медицинской помощи — все это относится к ДМС. Но и цена данного вида страхования существенно выше, чем защиты от НС. Однако траты на приобретение полиса ДМС с лихвой окупают себя, когда речь заходит о детях.

«Мы сторонники полноценного полиса ДМС, включающего в себя прикрепление к коммерческим клиникам высокого уровня, помощь на дому, скорую помощь, стационар и услуги телемедицины. Именно такой полис позволит обеспечить ребенка всем необходимым объемом медицинских услуг. Приобретая его, родители могут быть уверены в своевременном и качественном лечении при возникновении необходимости», — поясняет Игорь Иванов («РЕСО-Гарантия»).

В последнее время спрос на такие программы вырос, так как родители стараются избегать посещения клиник во время пандемии коронавируса, а большинство услуг по программам ДМС для детей предоставляется на дому, отмечает Артем Искра («Ренессанс страхование»).

«Стоимость ДМС для ребенка выше, чем страхования от несчастных случаев, а предлагают его только несколько компаний. В отличие от страхования от несчастных случаев, ДМС не предполагает выплаты фиксированной суммы в случае травмы или заболевания, а обеспечивает оплату лечения. Как правило, такие программы включают в себя вызов врача (в том числе специалистов узкого профиля) на дом, лечение в медицинских клиниках и стационаре. Возможны такие опции, как вакцинирование (особенно актуально для дошкольников), массаж и так далее. Стоимость ДМС для школьника составит порядка 50–70 тысяч рублей в год», — говорит эксперт.

Накопительное страхование жизни ребенка

Такие программы являются миксом банковских и страховых услуг.

Принцип их действия можно объяснить так: страхователь ежегодно вносит фиксированную сумму на страховой счет ребенка, тем самым обеспечивая накопления некоторой суммы, которую ребенок сможет получить при наступлении определенного события.

Чаще всего такими событиями становятся достижение совершеннолетия, поступление в вуз или свадьба. Но если до этого момента с ребенком произойдет несчастный случай, то ему будет выплачена компенсация от страховой компании, которая никак не отразится на итоговой сумме выплат.

Условия программ разнообразны. Здесь лучше ориентироваться на конечную цель. Допустим, нужно накопить на оплату обучения в вузе, в который ребенок будет поступать через 8 лет. Для этого требуется (условно) 2,5 млн рублей. Чтобы получить нужную сумму, необходимо откладывать ежемесячно порядка 30 тыс. рублей. Можно просто завести накопительный счет, а можно копить с помощью программы накопительного страхования.

«Программа долгосрочного страхования жизни, помимо финансовой защиты, включает в себя и накопительную составляющую. С помощью нее можно постепенно (и гарантированно!) сформировать необходимый капитал, который станет отличным подспорьем при поступлении ребенка в вуз. Оформить подобную программу стоит заблаговременно. Тогда копить будет легко. А дополнительные страховые, налоговые и юридические преимущества сделают этот процесс еще более привлекательным», — поясняет Игорь Иванов («РЕСО-Гарантия»).

То есть НСЖ подразумевает исключительно индивидуальный подход и длительное инвестирование.

«Главная цель НСЖ — создание гарантированных накоплений регулярными взносами (раз в год, квартал, месяц). Гарантируются они тем, что одновременно клиент получает страховую защиту от рисков для главных источников дохода: жизни и здоровья — на весь срок действия программы. Сделав первый взнос, клиент уже обеспечен страховым покрытием на сумму запланированных накоплений, которые будут созданы к концу программы через пять, десять или более лет. Еще одна выгода для клиентов по накопительным программам на пять и более лет — возможность получать со взносов налоговый вычет в размере до 15 600 рублей ежегодно. Таким образом, НСЖ позволяет человеку и семье создать сбережения для реализации любых крупных финансовых планов, одновременно обеспечив страховую защиту от рисков для жизни и здоровья на весь срок договора», — объясняет генеральный директор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев.

Что делать, если страховой случай все-таки наступил

Действия при наступлении страхового случая во всех компаниях одинаковые:

Сообщить о событии по телефону, через сайт или приложение компании.

Предоставить все необходимые документы (паспорт или свидетельство о рождении, заявление о страховом случае, договор, медицинское заключение о характере полученных травм).

Четко следовать дальнейшим инструкциям менеджера страховой компании.

Главное — соблюсти сроки подачи заявления и сбора подтверждающих документов. Их список всегда указывается при заключении страхового договора.