Власти выпустили новые купюры в 5 и 10 рублей. Неужели готовятся к девальвации?

Официальное объяснение от ЦБ такое: печатать бумажные деньги выгоднее, чем металлические монеты. К тому же последние технологии позволяют сделать бумажные банкноты более долговечными, плюс розничным точкам их удобнее хранить. Хотя монеты из оборота совсем не изымают, поэтому хранить их все равно придется.

Откуда взялся страх девальвации

Сначала отмечу, что многие путают девальвацию и деноминацию.

Девальвация — снижение курса национальной валюты. То есть в нашем случае ослабление рубля к другим международным валютам.

Деноминация — изменение численного масштаба денег. Как правило, уменьшение. Например, когда 1 000 рублей становится 1 рублем и цены пересчитывают.

У россиян эти два понятия слились в одно не только из-за сходства слов.

В 1997—1998 году была проведена деноминация. Убрали нолики, если говорить по-простому. Я помню, например, что жвачка Turbo в ларьке стоила 1 000 рублей, а стала стоить 1 рубль.

Так произошло и с другими товарами. Нюанс такой, что при переводе цен россияне заметили, что все стало стоить немного дороже. Однако это вовсе не автоматический процесс, просто инфляция в те времена была и так немаленькая. Цены росли что с деноминацией, что без нее.

Так, еще до кризиса 1998 года, в 1997 году, официальная инфляция по Росстату была 11,03%, а в 1998 г. — уже 84,4% (вдумайтесь в эту цифру!).

Только вот всплеск инфляции 1998 года был вовсе не из-за деноминации, а из-за мирового экономического кризиса, который жестко прошелся и по России. И в 1998 году был объявлен дефолт — это когда РФ не смогла платить по своим долгам. Курс рубля на некоторое время падал более, чем в 3 раза. Экономика была в ужасном состоянии, цены тоже росли бешеными темпами.

С деноминацией это никак не связано. Вспомните, как рубль падал в 2008, 2014, 2020 и 2022 году. Это и была по сути девальвация (снижение курса).

Да и сегодня, когда я пишу эти строки, доллар стоит 90,4 рубля против 72 рублей на начало года. То есть рубль может падать без всяких деноминаций, это не связанные процессы. И появление бумажных пятирублевок тоже не влияет на курс рубля и состояние экономики, которое рубль, собственно, отражает.

Считаю ли я, что все безоблачно, перспективы рубля прекрасны и он сейчас как начнет резко расти? Да вряд ли, хотя конкретные прогнозы я не даю.