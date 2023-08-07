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Изменения в ускоренном возмещении НДС: новые правила с 2023 и 2024 года

Уточнены условия, при которых налогоплательщик вправе воспользоваться заявительным порядком возмещения НДС. Поправки установлены законом от 31 июля 2023 г. № 389-ФЗ.

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Изменения в ускоренном возмещении НДС: новые правила с 2023 и 2024 года
Иллюстрация: freepik/freepik

Право на ускоренный порядок возмещения НДС без банковской гарантии

Продлен порядок заявительного порядка возмещения НДС, действующий в 2022—2023 годах.

Право ускоренного возмещения НДС в 2022 и 2023 годах было предоставлено всем налогоплательщикам, которые на дату представления заявления о применении заявительного порядка не находятся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

Банковская гарантия таким плательщикам не нужна. Такой порядок продлили до конца 2025 года. Это норма вступит в силу 31 августа 2023 года.

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Уточнения для тех, кто пользуется банковской гарантией

С 1 апреля 2024 будут действовать уточнения заявительного порядка возмещения НДС для тех, кто обязан предоставлять банковскую гарантию.

1. Право возместить налог в заявительном порядке есть у организаций, которые за 3 календарных года, предшествовавших подаче заявления на применение такого порядка, уплатили в бюджет не менее 2 млрд рублей налогов. При этом с момента создания юридического лица до дня подачи декларации с заявленным возмещением НДС должно пройти не менее 3 лет.

Введено дополнительное условие, которое связано с банкротством: на дату подачи заявления о применении заявительного порядка возмещения НДС в отношении налогоплательщика не должно быть возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).

2. Обязанность банка по уведомлению ИФНС о выдаче гарантии заменена его обязанностью направить гарантию в ИФНС. Сделать это банк должен не позднее дня, следующего за днем выдачи гарантии.

3. Налогоплательщикам предоставлено право заменить банковскую гарантию (договор поручительства) на новую. Для этого нужно подать заявление в срок не позднее 5 дней со дня представления налоговой декларации (уточненной налоговой декларации).

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