Как управлять лизинговой компанией в 1С

Основными причинами смены информационных систем стали импортозамещение и изменения стандартов регламентированного учета в лизинговой отрасли — переход на ФСБУ 25/2018. Как лизинговым компаниям выбрать оптимальное ИТ-решение и эффективно пройти цифровую трансформацию?

Сложности рынка лизинга

За последний год лизинговая отрасль столкнулась с существенными изменениями условий работы — изменением маршрутов поставок, условий фондирования, логистических цепочек. Ушли крупные производители автомобилей, техники, специализированного оборудования для различных отраслей экономики.

Лизингодатели продолжают перестраивать логистические цепочки поставок, организуют новые схемы взаимодействия с поставщиками оборудования и комплектующих, выходят на новых производителей.

Несмотря на колоссальные изменения в экономике, по данным Эксперт РА, по итогам 2022 года портфель лизинговой отрасли вырос на 5% и достиг цифры в 6,8 трлн. рублей.

Массового ухудшения финансовой дисциплины лизингополучателей не было.

Ведение бухгалтерского учета по правилам ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», планируемая сдача отчетности в Бюро кредитных историй (БКИ) — сложные вопросы для лизинговых компаний, так как часто их информационные системы еще не перестроены, а также недостаточно производительны и тяжелы для интеграции с другими системами.

Программное обеспечение не всегда покрывает потребности бизнеса, например в ИТ-решении не настроена управленческая отчетность, которая позволяет лизинговым компаниям оперативнее принимать решение об одобрении или отклонении сделки. Так как скорость работы — самый значимый фактор привлечения клиентов, а конкуренция все возрастает, компании готовы менять софт и ускорить работу.

Обзор ИТ-решений для лизинговых компаний

Большая часть малых лизинговых компаний, не входящих в ТОП-30, чаще всего используют решения, созданные на типовом программном продукте «1С:Бухгалтерия 8».

Типовые прикладные продукты фирмы «1С» предназначены для автоматизации типовых задач учета и управления предприятий, на их основе ИТ-разработчики выпускают специальные отраслевые решения.

Часто лизинговые компании самостоятельно приобретают различные типовые решения на платформе «1С» и дорабатывают их под свой бизнес, например, для этого используют программный продукт «1С:Бухгалтерия 8», «1С:ERP Управление предприятием» и другие.

Эти конфигурации не являются специализированными решениями для лизинговых компаний, их надо дорабатывать в части соответствия собственным требованиям заказчика. Более того, доработка нецелевых решений под лизинговую деятельность не всегда освобождает компании от ведения какого-то функционала в Excel.

Компании также используют программные решения «1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами» и «1С:Управление производственным предприятием 8», которые на сегодняшний день уже не поддерживаются на том уровне как в продаваемых новых решениях. Самостоятельно поддерживать эти решения в дальнейшем нет смысла, так как существуют решения «1С», специально созданные для лизинговых компаний.

Для лизинговых компаний существует два решения со статусом «1С-Совместно» — «1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1C:ERP» и «1С:Бухгалтерия лизинговой компании».

Выбор решений со статусом «1С-Совместно» гарантирует клиенту возможности регулярного обновления в соответствии с законодательством, широкую поддержку фирмы «1С» и её партнеров.

Клиенты часто не видят разницы между различными решениями на платформе «1С:Предприятие 8», в то время как понимание различных статусов решений может существенно упростить выбор необходимого софта.

Например, к группе «1С-Совместно» относятся продукты, правообладателем которых является «1С», а разработчиков решений под маркой «1С-Совместно» фирма «1С» выбирает из партнерской сети на конкурсной основе.

Большинство фирм-разработчиков «1С-Совместных» решений имеют статус «Центр разработки тиражных решений на платформе 1С». Статус «1С-Совместно» гарантирует надёжность и устойчивость работы системы, возможность автоматизировать крупный и средний бизнес.

Как лизинговой компании выбрать ИТ-решение

Чтобы переход на новые ИТ-решения был эффективным, нужно обратить внимание на следующие характеристики программы и форматы работы с разработчиком:

Все расчеты лизинговых сделок должны быть автоматизированы в решении. Лизинговую модель можно рассматривать как основу для дальнейшего учета всех параметров сделки.

Программа должна предоставлять возможность вести параллельный учет по РСБУ/ФСБУ, МСФО и формировать автоматическую отчетность.

При переходе на новое решение лучше, чтобы разработчик использовал проектный подход, в котором подразумеваются проведение комплексного анализа договоров аренды, выявление функциональных требований и функциональных разрывов, которые не покрываются стандартным функционалом решения 1С.

Проектная команда должна быть укомплектована не только со стороны интегратора, но и со стороны заказчика. Убедитесь, что в команде есть технический специалист, который сможет оценить корректность интеграционных решений и технических заданий.

Планируйте переход на новую систему на начало года, чтобы избежать переноса исторических данных и сократить трудоемкость замены информационной системы.