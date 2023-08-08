Новые правила аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда

Постановление № 2334 принято взамен приказа Минздравсоцразвития от 1 апреля 2010 г. № 205н «Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда».

Согласно данному постановлению с 1 марта текущего года обучающая организация вправе проводить указанные в постановлении виды обучения по охране труда только при прохождении процедуры переаккредитации.

При этом в отличие от прежних правил аккредитации теперь подтверждением аккредитации является запись в реестре, а не уведомление на бумажном носителе которое выдавалось ранее. Реестр находится в открытом доступе, там же можно проверить наличие определенной организации в реестре по ее реквизитам.

С принятием новых правил аккредитации обучающей организации не требуется лицензия на осуществление образовательной деятельности.

В соответствии со статьей 219 ТК обучение по охране труда — это процесс получения работниками, в том числе руководителями организаций, а также работодателями-индивидуальными предпринимателями знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья и относится к профилактическим мероприятиям по охране труда.

Основная их задача — сокращение случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение последствий травм и неотложных состояний. То есть обучение по охране труда является специализированным процессом получения знаний, умений, навыков, который регулируется новыми правилами, а не образовательным процессом. Соответственно, организации, его проводящей, не требуется образовательная лицензия.

Также теперь для аккредитации не требуется согласование программ обучения с органами исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда. Такое положение ранее было предусмотрено прежним Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, утвержденным постановлением Минтруда и Минобразования от 13 января 2003 г. № 1/29 (действовало до 1 сентября 2022 г.).

Сама же процедура переаккредитация предполагает следующее.

До 1 марта текущего года обучающей организации необходимо было подготовить заявление и направить его в Минтруд. Далее ведомство принимает решение о соответствии либо несоответствии организации требованиям. При получении письма о несоответствии обучающие организации имели возможность подготовить документы и повторно направить их в Минтруд. Количество возможных обращений никак не ограничивалось.

С 1 марта обучающие организации, которые не прошли переаккредитацию по новым требованиям, должны были приостановить свою деятельность, при этом за ними сохранялся номер в реестре, а также право собрать комплект документов, предусмотренных постановлением №2334, подать их в Минтруд до 1 сентября.

После 1 сентября организации, которые не пройдут данную процедуру, будут исключены из реестра. Им будет необходимо повторно подавать документы и получать новый номер в реестре.

В ответ обучающая организация получит письмо о соответствии требованиям постановления №2334, о включении в реестр, если это новая обучающая организация, либо о несоответствии требованиям постановления с указанием замечаний.

Важно помнить, что срок оказания госуслуги (аккредитации) — 25 дней.

Что же касается видов обучения по охране труда, на которые можно пройти аккредитацию, то постановлением № 2334 определены 4 вида:

обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков;

обучение работодателей и работников безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда;

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим.

Соответственно обучающая организация в заявлении указывает какой-либо конкретный вид обучения или все эти виды обучения.

Однако в постановлении Правительства № 2334 отсутствует такой вид обучения по охране труда как обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, который предусмотрен новыми правилами обучения, установленными постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

Таким образом получить аккредитацию на обучение по использованию (применению) СИЗ отдельно стало невозможно. Соответственно такой вид обучения не надо указывать в заявлении.

В случае, если обучающая организация планирует проводить обучение по данному виду, необходимо в заявлении указать общий вид услуги «обучение работодателей и работникам вопросам охраны труда», необходимые программы обучения, попасть в реестр и уже в его рамках данного вида проводить обучение по использованию (применению) СИЗ.

Реестр обучающих организаций находится по адресу: http://akot.rosmintrud.ru/ot/organizations.

Запись в реестре содержит краткую информацию об организации и отметку о соответствии требованиям постановления №2334.