Копируют мои посты: 4 способа прекратить нарушение

Обидно, когда на создание уникального контента уходят деньги и время, а нарушитель пользуется им безвозмездно и безнаказанно.

В этой статье управляющий партнер компании «Лирейт» Юрий Горбачев расскажет, что делать, если ваши посты копируют и размещают в блогах конкуренты и другие пользователи.

Как понять, что ваши посты воруют

Обычно пост состоит из текста, фотографии или видео. Своровать могут все элементы поста или только часть. Даже если текст вашего поста скопировали частично, это уже нарушение.

Не будет считаться нарушением использование вашего поста в информационных, научных, учебных или культурных целях с указанием имени и источника заимствования. Однако даже в этих случаях желательно получить разрешение от владельца исключительных прав, потому что доказать цель использования может быть проблематично.

Важно, чтобы объем цитирования не был превышен. Если заимствовать для достижения цели можно было меньше, то неоправданный объем скопированного материала признают плагиатом.

Без грамотного мониторинга автор или владелец исключительных прав не всегда может обнаружить, что его текст красуется на другом ресурсе. Поэтому необходимо занять активную позицию по защите своих прав.

Самостоятельно найти посты помогут:

⦁ сервисы антиплагиата: ⦁ text.ru, ⦁ Advego и другие;

⦁ поисковые системы с поиском по картинкам.

Сервисы антиплагиата дадут ссылки на сайты, где нарушители разместили ваши материалы.

Кому принадлежат посты

Пост состоит из нескольких частей — обычно это изображение, текст. У каждой части есть автор. Если вы нанимаете дизайнера, копирайтера, которые создают ваши посты, значит, изначально им принадлежат все права на объекты.

Вам нужно правильно оформить правоотношения с исполнителями, тогда исключительные права перейдут к вам — заключите с автором договор. Вы сможете пользоваться текстами, фотографиями, распоряжаться ими и защищать контент от нарушителей.

Если вы самостоятельно создали контент, он принадлежит вам. Сохраните исходники, черновики, задепонируйте важные материалы, отправьте письмо с контентом самому себе по электронной почте и не открывайте его до востребования.

За использование чужих постов предусмотрена ответственность. Она может быть разной: от штрафа до многомиллионной компенсации.

Уголовная ответственность предусмотрена за тяжкие преступления, связанные с нарушением авторских прав, например, плагиат, который привел к крупному ущербу.

Как защищать свои авторские права

Для защиты авторских прав можно использовать 4 способа в определенной последовательности: начинать с обращения к нарушителю, потом переходить к более серьезным мерам — идти в суд.

Обратитесь к вору контента напрямую

Свяжитесь с тем, кто скопировал ваш пост, и попросите удалить его с сайта или из социальной сети. Если нарушитель не хочет проблем, совершил плагиат не намеренно, то он удалит контент сразу, не дожидаясь, пока вы пойдете в суд.

Текст такого обращения может быть простым:

«Добрый день. Вы опубликовали мой пост в своем аккаунте. Удалите, иначе я буду вынужден обратиться в суд».

Перед отправкой любых обращений нужно зафиксировать нарушение. Сделайте обычный скриншот или нотариальный осмотр сайта. Это понадобится в будущем, если возникнет необходимость идти в суд.

Пожалуйтесь на нарушителя администрации соцсети или хостинг-провайдерам

Большинство социальных сетей предусмотрели специальную форму, через которую автор или владелец исключительных прав может обратиться к администрации ресурса и попросить удалить объект, нарушающий его права.

Такая возможность есть у:

Вконтакте;

Гугла;

Яндекса.

Чтобы на жалобу обратили внимание, нужно обязательно подтвердить, что вы — владелец исключительных прав на скопированные объекты.

В качестве подтверждения приложите к заявке документы, исходники, скрины переписок с исполнителем, ссылки на первоисточник, договоры авторского заказа, лицензионные соглашения и другие доказательства.

Документы – лучшее подтверждение.

Если подтверждений нет, жалобу могут проигнорировать. Площадка не сможет удостовериться в вашей добросовестности. Администрация соцсети удалит контент, если вы докажете, что он принадлежит вам. При повторных нарушениях, возможно, будет удален весь аккаунт.

Если текст или изображение разместили на сайте, то после безрезультатного обращения к владельцу платформы, нужно обратиться к хостинг-провайдеру, на сервере которого находится сайт. Он может заблокировать ресурс или отдельную его страницу. Узнать хостинг-провайдера можно через WHOIS-сервис.

Направьте нарушителю досудебную претензию

На практике большинство нарушений пресекаются после получения досудебной претензии. К тому же законом установлено, что это обязательный этап. Если вы не попытаетесь мирно договориться с нарушителем, иск суд не примет.

Борьбу с правонарушителем можно начать сразу с досудебной претензии. Попытки договориться лично, жалобы хостинг-провайдеру или администрации соцсети — это необязательные шаги, но их тоже можно сделать при желании, а вот претензию направить нужно, если планируете идти в защите своих прав до конца.

Все предыдущие шаги можно выполнить самостоятельно, но на этапе составления досудебной претензии лучше обратиться к юристу, специализирующемуся на авторских правах. Он поможет вам защитить права и получить компенсацию.

Досудебная претензия — это документ. В ней нужно указать, что пост принадлежит вам, сослаться на статьи 1229, 1270 и 1301 ГК. Можно указать сумму, которую вы хотите получить от нарушителя.

Если претензия составлена убедительно, нарушитель согласиться выполнить требования, чтобы избежать суда. Ждать ответа нужно в течение 1 месяца.

Я уже сталкивался с теми, кто копировал мои посты, статьи, размещал их на сайтах или в социальных сетях. С одной стороны — это хорошо, значит, контент качественный и полезный. С другой — обидно, что твой труд используют в своих целях другие лица.

В моем случае на досудебном этапе удавалось достичь взаимопонимания с нарушителями, контент удаляли. Однако так бывает не всегда.

Обратитесь в суд

Взыскать с нарушителя по закону можно до 5 000 000 рублей. Однако добиться максимальной выплаты бывает сложно.

Если ваши права нарушает юридическое лицо, то шансов получить компенсацию больше, чем в том случае, когда нарушитель — физическое лицо.

Если нарушитель извлекал прибыль с помощью ворованного контента, он заплатит внушительную компенсацию. Однако сумма компенсации чаще бывает от 10 000 до 500 000 рублей.

Если нарушитель — физическое лицо, вам нужно обратиться в суд общей юрисдикции, а если вы имеете дело с юридическим лицом — в арбитражный суд. Обязательно нужно установить личность ответчика. На его имя подается исковое заявление.

Судебная практика по делам о нарушении авторских прав обширна. При наличии доказательств авторства или владения исключительными правами суд становится на сторону правообладателя.

Как обезопасить свой контент

Обезопасить свой контент на 100% невозможно. Риск, что его скопируют, остается всегда. Однако есть меры, применяя которые вы будете более подготовленными к этой ситуации.

Если вы решили размещать контент в соцсетях, прочитайте пользовательское соглашение. Там платформы дают информацию об авторских правах на размещенный контент. Вы узнаете, как защитить свои права и случайно не нарушить чужие.

Например, ВК установил, что пользователь, размещая на сайте авторский контент, предоставляет другим лицам право использовать его в рамках функционала сайта исключительно с целью личного некоммерческого использования, кроме случаев, когда это причиняет или может причинить вред интересам правообладателя.