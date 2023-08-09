Право

Что собственник теперь не может сделать в своей квартире без согласия соседей: новые решения судов

За последнее время судебная практика значительно пополнилась случаями, когда собственник квартиры обязан получить согласие своих соседей по дому прежде, чем затевать что-то в своей квартире. Разберем несколько свежих примеров.

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Что собственник теперь не может сделать в своей квартире без согласия соседей: новые решения судов
Иллюстрация: freepik/freepik

Установка панорамного остекления в квартире

Собственница квартиры в многоэтажке кардинально изменила лоджию в комнате и окно на кухне — полностью разобрав кирпичную стену в подоконном проеме до уровня пола и сделав панорамное остекление, а также убрала перегородку между лоджией и комнатой.

Но вскоре к ней поступила претензия от городской администрации, где требовалось устранить незаконную реконструкцию жилого помещения и привести его в изначальный вид. Собственница отказалась — и спор перешел в суд.

В трех инстанциях согласились с администрацией в том, что произошла реконструкция жилого помещения, в результате которой была затронута капитальная стена дома и уменьшилось общедомовое имущество (к таковому закон относит в т.ч. несущие стены, балконные и иные плиты — п. 2 постановления Правительства от 13 августа 2006 г. № 491).

Собственница же не смогла доказать, что получала на эту реконструкцию согласие всех собственников помещений дома — а оно обязательно требуется при присоединении части общего имущества дома (ч. 2 ст. 40 ЖК). Требования администрации удовлетворили (Восьмой КСОЮ, дело №8Г-10710/2023).

Установка кондиционера в квартире

Управляющая компания добилась принудительного демонтажа внешнего блока кондиционера, который владелица одной из квартир установила на фасаде дома.

Верховный суд признал, что каждый собственник помещения многоквартирного дома может пользоваться общим имуществом только при условии, что достигнуто соответствующее соглашение между всеми собственниками помещений.

Поскольку положительного решения общего собрания собственников по вопросу согласования установки кондиционера на фасаде не было, собственнице пришлось его убирать (ВС, определение № 5-КГ22-150-К2).

Аналогичная практика складывается сейчас и по поводу установки спутниковых антенн на фасадах многоэтажек (см. например определение Четвертого КСОЮ по делу № 88 – 12589/2023).

Установка дополнительной двери в межквартирном коридоре

Собственники нескольких квартир установили еще одну дверь, перегородив тем самым часть общего коридора.

Выявив это, управляющая компания потребовала убрать перегородку, т. к. она не была одобрена общим собранием собственников, а при этом ограничивала доступ к электрическому распределительному щиту, который относился к общему имуществу дома.

Получив отказ, компания обратилась в суд — и там ее требования признали обоснованными: собственники квартир фактически присвоили себе часть общего имущества (коридора), не получив на это согласия собственников остальных помещений дома.

Спор дошел до кассационной инстанции — и там решение оставили в силе (определение Восьмого КСОЮ по делу № 8Г-6015/2023).

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