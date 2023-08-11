Отказ бухгалтерии от удержания алиментов: возможно ли по заявлению работника?

В большинстве случае бухгалтеры удерживают с заработной платы работника алименты в пользу детей, бывших супругов либо престарелых родственников на основании исполнительного листа, поступившего от приставов, либо решения суда, либо нотариального соглашения об уплате алиментов. Но, для выплаты алиментов необязательно иметь судебный акт или нотариальный документ. Работник вправе перечислять алименты в пользу тех или иных лиц добровольно.

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Как правило, добровольные плательщики алиментов обращаются за помощью в бухгалтерию работодателя, чтобы иметь официальное документальное подтверждение выплат, избежать в будущем судебных разбирательств при наличии серьезных конфликтов в семье. Ведь передача денег наличными сложно документируется, расписки могут признать недействительными.

Бухгалтерия не вправе отказать работнику в удержании из его зарплаты алиментов и перечислении на указанные им расчетные счета. Делается это на основании заявления работника, где он указывает сумму удержания, получателей алиментов и реквизиты расчетного счета. Как пояснил Минтруд в своем письме от 12.07.2023 № 27-3/ООГ-7317.

Единственное, на что стоит обратить внимание бухгалтерам: алименты взыскиваются с зарплаты и других доходов работника после удержания НДФЛ и общий размер удержаний не должен превышать установленные в ТК пределы.

По статье 138 ТК, максимальный размер алиментов не может превышать от заработка: