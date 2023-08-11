Счета-фактуры

Новый бланк счет-фактуры с 1 октября 2023 года: изменения и требования

С 1 октября 2023 года бланк счета-фактуры дополнили новыми реквизитами. А именно – перечень обязательных реквизитов пополнился и, по всей видимости, появится новая графа 14. Расскажем о новшестве и как будет выглядеть новый бланк счета-фактуры.

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Новый бланк счет-фактуры с 1 октября 2023 года: изменения и требования
Иллюстрация: dcstudio/freepik

Оформление электронных счетов-фактур для прослеживаемых товаров

Счета-фактуры по прослеживаемым товарам должны быть оформлены в электронном виде, используя утвержденные ФНС форматы.

Реквизиты прослеживаемости, такие, как РНПТ (регистрационный номер партии товаров) следует указывать в графе 11, а другие реквизиты прослеживаемости — в графах 12, 12а и 13.

Подпись и отправка электронных счетов-фактур

Электронные счета-фактуры должны быть подписаны квалифицированной ЭЦП (электронной цифровой подписью) и направляться контрагентам через спецоператора связи по телекоммуникационной канал связи (ТКС). Это обеспечивает подпись и отправка электронных счетов-фактур при передаче.

Оформление счетов-фактур на бумаге

Есть операции, когда счета-фактуры можно оформить на бумаге. Это реализация:

  • физлицам для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, а также плательщикам налога на профессиональный доход;

  • на экспорт в страны ЕАЭС или в другие страны.

В счетах-фактурах на аванс реквизиты прослеживаемых товаров не указывают. С учетом этого оформить такой счет-фактуру можно на бумаге.

Счет-фактура на отгрузку

В верхней части счета-фактуры заполняйте строку 5а «Документ об отгрузке». В табличной части счета-фактуры порядковый номер записи проставьте в графе 1. Наименование товаров укажите в графе 1а, а код товара по ТН ВЭД ЕАЭС — в графе 1б.

В графе 11 укажите один из двух реквизитов:

  • в отношении прослеживаемых товаров — РНПТ;

  • остальной продукции — регистрационный номер декларации на товары.

Что меняется в бланке счета-фактуры с 1 октября 2023 года

Сейчас бланке счета-фактуры есть графы: 12, 12а и 13. Их (графы) заполняют только по операциям с прослеживаемыми товарами.

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С 01.10.2023 в список включен обязательных реквизитов счета-фактуры добавлен такой реквизит, как «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости» (подп. 19 п. 5 и подп. 19 п. 5.2 ст. 169 НК в ред. закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ).

Таким образом, скорее всего, в бланке счета-фактуры с 1 октября 2023 года появится новый раздел 14.

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