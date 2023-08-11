Открытие бизнеса по франшизе для начинающих предпринимателей: риски и перспективы

Для начинающих предпринимателей, планирующих открыть бизнес по франшизе, управляющий партнер компании «Лирейт» — Юрий Горбачев, дал практические рекомендации. Читайте в этой статье.

Предприниматели воспринимают франшизу, как быстрый способ стать успешными и богатыми, используя проверенную схему и выверенные инструкции. Не всегда получается так, хотя бизнес по франшизе более устойчив.

По статистике, больше 80% предпринимателей работают по франшизе дольше 3—5 лет, бизнес с нуля удается сохранить в течение этого периода только 40%. К тому же окупить затраты при франчайзинге обычно получается быстрее.

Стоит понимать, что франшиза — не гарантия успеха. Она требует ответственного подхода и полной вовлеченности франчайзи.

Это не способ пассивного заработка. К тому же франчайзи всегда находится в зависимости от франчайзера. Это ограничения, которые нужно принять. Франшиза не дает полной свободы в управлении бизнесом.

Как выбрать франшизу

Франшиза — это вариант ведения бизнеса, при котором правообладатель передает право использовать его товарный знак, технологии, разработки, бизнес-модель другим лицам и получает за это вознаграждение.

⦁ Франчайзер — продавец франшизы.

⦁ Франчайзи — покупатель франшизы.

Купить франшизу можно в любой сфере, которая вам интересна: от общепита до автосервиса. Предложений на просторах интернета сотни тысяч.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно следовать этим рекомендациям:

Выберите интересующую сферу деятельности, в которой разбираетесь, и вид франшизы: производственная, сервисная, товарная.

Проведите анализ рынка и конкурентов, оцените перспективы и свои возможности, разберитесь в особенностях ведения бизнеса в выбранной сфере.

Выберите несколько подходящих вариантов франшизы. Обратите внимание на количество точек, степень вовлеченности владельца бизнеса в процессы, успешность и развитие в последние 3—5 лет.

Свяжитесь с представителями компаний, продающих франшизы, и получите информацию о бизнесе, условиях сотрудничества и требованиях к франчайзи из первых уст.

Обратите внимание на обещания продавца. Все, что он говорит, должно быть отражено в договоре. Иначе рискуете попасть в неприятную ситуацию.

Проверьте франчайзера по базе судебных дел, пообщайтесь с действующими франчайзи. Если есть негативные моменты, учтите их, а лучше перепроверьте.

Оцените примерный срок окупаемости для каждого варианта. То, что обещает продавец, не всегда соответствует действительности. Рассчитайте самостоятельно, как будут развиваться события при позитивном и негативном сценарии.

Узнайте, какие дополнительные разрешения или лицензии нужны для деятельности компании. Возможно, чтобы их получить, придется потратить дополнительные средства.

Попросите у франчайзера документы для ознакомления. Договор нужно изучить «от корки до корки». Если франчайзер вас торопит, стоит насторожиться.

Проверьте, зарегистрирован ли товарный знак франчайзера на него в Роспатенте. Если нет, то о законном владении брендом и договоре коммерческой концессии не может идти речь.

Эти рекомендации помогут не ошибиться при покупке франшизы, понять специфику предложений и оценить свои возможности и риски.

Мы выделили 4 популярные франшизы, которые успешно развиваются в разных регионах:

медицинская лаборатория «Гемотест»;

медицинская лаборатория «Хеликс»;

кофейня «Шоколадница»;

медицинская лаборатория «Инвитро».

Медицинские лаборатории выгодно приобретать по франшизе, поэтому мы их выделяем особенно. Это направление всегда востребовано. Однако учитывайте сложности с получением разрешений на медицинскую деятельность.

Первой медицинской лабораторией на территории России, которая решила расширяться по франшизе была «Инвитро».

Найти выгодную франшизу можно по каталогам в интернете. Поиск устроен так, что вы можете выставить параметры и сразу найти наиболее подходящие варианты. Один из каталогов – TopFranchise.

Найденную на ресурсе франшизу нужно обязательно проверить, так как администрации сайтов не гарантируют достоверность представленных данных.

Журнал Forbes ежегодно составляет список из 30 самых выгодных франшиз. В этом году в разных ценовых сегментах лидируют Fix Price, детские школы IQ007, KIBERone. В подборке еще много вариантов. На некоторых сайтах можно найти самые свежие предложения, например тут.

Нельзя ориентироваться исключительно на стоимость франшизы. Выбирать самый дешевый вариант — не лучший выход.

Как правило, дешевые франшизы подразумевают отсутствие поддержки со стороны франчайзера или другие нюансы, на которых экономит продавец. Среди предложений с суммой вложений менее 100—200 тысяч рублей часто встречаются мошеннические схемы. Стоит проявить осторожность.

Мы часто слышим, как радостно франчайзи сообщает, что нашел франшизу без роялти, нужно заплатить только паушальный взнос. Здесь есть риск.

Если франчайзер отказывается от периодических платежей в будущем, вероятно, он не уверен, что дело будет успешным и хочет заработать деньги исключительно за счет паушального взноса. Так бывает не всегда, но лучше еще раз перепроверить. Отсутствие роялти также может означать, что франчайзер будет зарабатывать за счет наличия скрытых платежей.

Если нет паушального взноса, то фактически франчайзер вам ничего не должен. Вероятно, вы будете все делать самостоятельно.

Кроме того, не стоит полагаться только на бренд и репутацию франчайзера. Важно убедиться в качестве продукции или услуг, а также в том, что бизнес-модель франшизы подходит для вашего региона и целевой аудитории.

Как начать бизнес по франшизе

Начинать бизнес по франшизе нужно с подписания договора коммерческой концессии. С его помощью правообладатель передает права на использование своего товарного знака и других объектов интеллектуальной собственности покупателю.

Договор требует особого внимания. Обычно это объемный документ, который содержит сложные формулировки.

Желательно доверить его изучение юристу. Специалист подскажет, на что обратить внимание, какие условия невыгодны, что можно изменить или добавить в соглашение.

Если вам предлагают заключить лицензионный договор, имейте в виду, что он предполагает менее тесное сотрудничество. Это упрощенный вариант оформления отношений между франчайзером и франчайзи.

При заключении договора коммерческой концессии уплачивается паушальный взнос — это фиксированная сумма, которая озвучивается сразу в момент обсуждения сотрудничества.

Например, паушальный взнос за франшизу магазина белорусских товаров Белмаркет — 250—400 тысяч рублей, а за франшизу футбольной школы для детей «Зенит-Чемпионика» — от 350 тысяч рублей.

Потом франчайзи периодически выплачивает роялти. Выплата может быть:

Фиксированной . Сумма оговорена заранее и не меняется в процессе сотрудничества, за исключением случаев, когда стороны договорились об увеличении платежа со временем.

Процентной. В этом случае выплачивается процент от прибыли. Сумма постоянно будет разной.

Например, франшиза Первой фабрики мягких окон предусматривает роялти в размере 2% от прибыли, 1С — 5% от оборота, Ёбидоёби — 4%, но не менее 50 тысяч рублей, а сеть АЗС Газпром — 200 000 ₽ + 0,3-0,8 рублей с проданного литра топлива.

В договоре также указывают основные требования франчайзера. Если вы не будете их выполнять, могут применить штрафные санкции, либо соглашение расторгнут.

Обратите внимание на условия сопровождения. Обычно там не бывает 50% того, что было обещано. Помните, что все устные договоренности нужно закреплять письменно.

Когда договор изучен и подписан, начинается самое интересное — запуск бизнеса.

Нужно обучиться управлению франшизой, понять, как предстоит работать, что нужно делать, и подготовиться к новому этапу своей бизнес-истории.

Придется потратить деньги на такие расходы как найм персонала, ремонт, аренда помещения и другое. Это стартовые инвестиции, которые нужно учитывать при расчете бюджета.

Обычно франчайзер указывает примерную сумму вложений, но это только приблизительный расчет. На самом деле потратить можно в разы больше.

Франчайзи стоит прислушиваться к инструкциям франчайзера. Он уже прошел этот путь и знает типичные ошибки. Важно, чтобы владелец франшизы курировал франчайзи на первых порах, иначе бизнес может потерпеть крах.

Бывают случаи, когда франчайзер не хочет оказывать поддержку франчайзи. Это сказывается не только на бизнесе покупателя франшизы. Прежде всего, портится репутация основателя, ведь потребители не всегда знают, как все устроено.

Желательно, чтобы франчайзи уже имел знания в выбранной сфере и мог без франчайзера быстро решать возникающие в процессе проблемы.

«На франчайзера надейся, а сам не плошай» — как говорится.

Чек-лист по поиску и запуску бизнеса по франшизе

Пройдите 6 шагов на пути к запуску франшизы:

Выберите сферу деятельности, в которой разбираетесь.

Изучите предложения на официальных сайтах компаний, в каталогах, сравните их и пообщайтесь с представителями франчайзера лично.

Проверьте компанию-франчайзера, товарный знак и отзывы о юридическом лице или ИП.

Узнайте, как франчайзер будет вас поддерживать, насколько он готов включится в ваши процессы.

Изучите и подкорректируйте договор совместно с юристом, чтобы сделать его максимально безопасным.

Начните готовиться к запуску бизнеса, следуя инструкциям франчайзера.

Если вы решили начать бизнес по франшизе, обратитесь к профессионалам, которые помогут вам сделать правильный выбор и оформить все необходимые документы.

Не стоит экономить на юридической поддержке, это может привести к серьезным проблемам в будущем.

Бизнес по франшизе — отличный способ реализации предпринимательских амбиций, но только при условии грамотного подхода и трудолюбия.